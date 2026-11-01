ബിഡിആർ കലാപ ഗൂഢാലോചന: വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ; കൊലപാതകികളുമായി ബന്ധമെന്ന് ആരോപണം
വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേജർ ഖോൻഡോക്കർ അബ്ദുൾ ഹഫീസിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
By ANI
Published : November 1, 2026 at 12:02 PM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ 2009-ലെ ബിഡിആർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയിലും രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേജർ ഖോൻഡോക്കർ അബ്ദുൾ ഹഫീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലെ ബനാനിയിൽ നിന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് (ഡിബി) ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.
രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബിഡിആർ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഗൂഢാലോചന, കൊലപാതകികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മേജർ (റിട്ട.) ഖൊണ്ടോകർ അബ്ദുൽ ഹാഫിസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ബിഡിആർ കലാപം: 74 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം
2009 ഫെബ്രുവരി 25, 26 തീയതികളിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് റൈഫിൾസിൻ്റെ (ബിഡിആർ) ധാക്കയിലെ പിൽഖാന ആസ്ഥാനത്ത് രക്തരൂക്ഷിതമായ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന അതിർത്തി സംരക്ഷണ സേനയായ ബിഡിആറിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കലാപം 36 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയായിരുന്ന 'ബംഗ്ലാദേശ് റൈഫിൾസിലെ സാധാരണ സൈനികർ , തങ്ങളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് ഈ ചോരക്കളി നടത്തിയത്. ശമ്പള വർദ്ധനവ്, മികച്ച സേവന വ്യവസ്ഥകൾ, സൈന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. സേനാ ആസ്ഥാനമായ പിൽഖാന കൈയടക്കിയ വിമതർ, തങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ 57 ഉന്നത ആർമി ഓഫീസർമാരെയും നിരവധി സാധാരണക്കാരെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിച്ച ഈ കലാപം, 36 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളെത്തുടർന്നാണ് അവസാനിച്ചത്. ഈ കേസിലെ പ്രതികളായ നൂറുകണക്കിന് സൈനികർക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി പിന്നീട് വധശിക്ഷയും ജീവപര്യന്തം തടവും വിധിക്കുകയുണ്ടായി
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കലാപത്തിനിടെ 57 ബംഗ്ലാദേശ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 74 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ബിഡിആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ ഷക്കീൽ അഹമ്മദും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായാണ് ഈ സംഭവം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
ബിഡിആർ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ്
കലാപത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ അർധസൈനിക വിഭാഗമായ ബിഡിആറിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ് (ബിജിബി) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ സേനയുടെ ചുമതല. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് മുമ്പ് ബംഗ്ലാദേശ് റൈഫിൾസ് (ബിഡിആർ) എന്ന പേരിലാണ് സേന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
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