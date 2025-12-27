എല്ലാ കണ്ണുകളും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക്... രാഷ്ട്രീയ പോർ മുറുകുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിക ഇന്ത്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അറിയാം വിശദമായി
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞടുപ്പാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൊടി പിടിച്ച അവാമി ലീഗിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സുപ്രധാന കരുനീക്കമായി കരുതണമെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
Published : December 27, 2025 at 11:11 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കലാപം അതിൻ്റെ ഉഗ്രരൂപവുമെടുത്ത് മുടിയഴിച്ചാടുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അയൽരാജ്യത്ത്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളും പരസ്പര വാഗ്വാദങ്ങളും തുറന്ന പോരും തുടരുകയാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്കാലം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൊടി പിടിച്ച അവാമി ലീഗിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സുപ്രധാന കരുനീക്കമായി കരുതണമെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് 2026 ലേതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെ മകനും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി(ബിഎൻപി) ആക്ടിങ് ചെയർമാനുമായ താരിഖ് റഹ്മാൻ 17 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതവും അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെയെത്തിയത് ബംഗ്ലാദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ പോർ മുറുകും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.
പ്രതികരണവുമായി വിദേശകാര്യ വക്താവ്
സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഇന്ത്യ പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. "ബംഗ്ലാദേശ് ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിഴക്കൻ അയൽ രാജ്യം എത്രത്തോളം സ്ഥിരതയുള്ളതായി തുടരണമെന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണയിക്കും," രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമാണ്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുകയാണ്. ഹിന്ദുയുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ അപലപിക്കുന്നു.
കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാർ ഭരണ കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ 2,900-ലധികം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, തീവയ്പ്പുകൾ, ഭൂമി കൈയേറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രൺധീർ ജെയ്സ്വാൾ ആരോപിച്ചു.
സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ്. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ നാടകീയമായി പുറത്താക്കിയതും, തുടർന്ന് അവാമി ലീഗിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതും, 17 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിനുശേഷം താരിഖ് റഹ്മാൻ തിരിച്ചെത്തിയതും ധാക്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കത്തിനും ധ്രുവീകരികരണത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല.
ഏകദേശം 15 വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് നയം ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെയും അവാമി ലീഗിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ കലാപകാരികളെ ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളമായി അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു.
സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയും വിശാലമായ മതേതര രാഷ്ട്രീയ ബോധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ഹസീന.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആര് ഭരണത്തിലെത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല അവർ എങ്ങനെ ജയിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭയം. വ്യാപകമായ തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ എത്തുന്ന സർക്കാരിന് ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ നിയമസാധുതയില്ലായ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
പതിനേഴു വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ താരിഖ് റഹ്മാൻ, ബിഎൻപി പാർട്ടി വിജയിച്ചാൽ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതാ പട്ടികയിലുള്ള വ്യക്തിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
താരിഖ് റഹ്മാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ ഇടക്കാല സർക്കാരിനേടുള്ളതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ചതാകുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗവേഷകനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ഷഹാദത്ത് ഷാദിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"താരിഖ് റഹ്മാൻ്റെ കീഴിൽ ബിഎൻപിയുടെ വിദേശനയം രൂപപ്പെടുത്താന് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. താരിഖ് റഹ്മാൻ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,"ഷഹാദത്ത് ഷാദിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടം നോക്കിയാൽ അവാമി ലീഗ് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജനപ്രിയമാണെന്നും ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിച്ചാൽ പോലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചേക്കാമെന്നും ഷഹാദത്ത് ഷാദിൻ പറഞ്ഞു.
2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥിരമായ ജനാധിപത്യ പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമോ അതോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോർവിളിയിലേക്ക് വഴുതിവീഴുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് വിശ്വസനീയവും മതേതരത്വവും പുലർത്തുന്ന രാജ്യമായി ബംഗ്ലാദേശ് തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത്. ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനായി ബംഗ്ലാദേശ് പ്രവർത്തിക്കണം.
