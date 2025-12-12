യൂനസ് സർക്കാർ 'കില്ലർ ഫാസിസ്റ്റ്'; 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിരസിച്ച് അവാമി ലീഗ്
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരണം പൂർണമായും നിരസിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ്. ബംഗ്ലാദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചു. അവാമി ലീഗ് ഒൻപത് തവണ ജയിച്ച പർട്ടിയെന്ന് പ്രസ്താവന.
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശില് 2026 ഫെബ്രുവരി 12-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണമായും നിരസിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ്. ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ്റെ ഈ നീക്കത്തെ നിയമവിരുദ്ധം എന്നും അവാമി ലീഗ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസ് സർക്കാർ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വോട്ട് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത കില്ലർ ഫാസിസ്റ്റുകളാണെന്നും ആരോപിച്ചു.
നിയമവിരുദ്ധവും അധിനിവേശകരവുമായ യൂനസ് സർക്കാരിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിന് സുതാര്യത, നിഷ്പക്ഷത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവാമി ലീഗ് ആരോപിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗിൻ്റെ പ്രസ്താവന
'നിലവിലെ അധിനിവേശ അധികാരം പൂർണമായും പക്ഷപാതപരമാണെന്നും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, സുതാര്യത, നിഷ്പക്ഷത, ജനങ്ങളുടെ താത്പ്പര്യം എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നീതിയുക്തവും സാധാരണവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൊതുജന പ്രീതിയുടെ അളവുകോലാണ്. അവാമി ലീഗ് ഒരു തെരഞ്ഞടുപ്പ് കേന്ദ്രീകൃത പാർട്ടിയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയും ധൈര്യവും ശേഷിയും അവാമി ലീഗിനുണ്ട്' എന്ന് പാർട്ടി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഒരു തെരഞ്ഞടുപ്പ് കേന്ദ്രീകൃത പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവാമി ലീഗ് അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമോചന യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പാർട്ടിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ്. പാർട്ടി സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ 13 ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒമ്പത് തവണ വിജയിച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ കീഴിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പാർട്ടിയായ അവാമി, പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ രാജ്യത്തെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരിക്കുമെന്നും തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
അവാമി ലീഗിനെതിരായ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉടനടി പിൻവലിക്കുക, ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കും മറ്റ് നേതാക്കൾക്കുമെതിരായ കെട്ടിച്ചമച്ച കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെയും നിരുപാധികമായി മോചിപ്പിക്കുക, നിലവിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ മാറ്റുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഇക്കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ് നിരസിക്കുന്നു എന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ജുഡീഷ്യൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്ന 'ജൂലൈ ചാർട്ടർ' സംബന്ധിച്ച ദേശീയ റഫറണ്ടവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം നടക്കും. 300 പാർലമെൻ്റ് സീറ്റുകളിലും ഒരേസമയം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. 2025 ഡിസംബർ 29 മുതൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ നാസിർ ഉദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
2026 ജനുവരി 22 മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 48 മണിക്കൂർ മുൻപ് വരെ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്താം. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രധാന മത്സരം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബീഗം ഖാലിദ സിയ നയിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും (ബിഎൻപി) ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തമ്മിലായിരിക്കുമെന്നും നാസിർ ഉദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ, പുതുതായി രൂപീകരിച്ച നാഷണൽ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടിയും (എൻസിപി) വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് 2026 ഫെബ്രുവരി 12 ന് രാജ്യത്ത് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പോകുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ പുറത്താക്കിയ പ്രക്ഷോഭത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.
