ബംഗ്ലാദേശില്‍ 25കാരനെ തീകൊളുത്തി കൊന്നു, ന്യൂനപക്ഷ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ആശങ്കയുമായി ഇന്ത്യ

ഇടക്കാല സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന.

Representative image (Etv Bharat)
By ANI

Published : January 25, 2026 at 12:25 PM IST

ധാക്ക: 25കാരനായ ഹിന്ദു യുവാവിനെ തീകൊളുത്തി കൊന്നു. ചഞ്ചല്‍ ഭൗമിക് എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇയാള്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഗാരേജിന് തീപിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ആരോ ഗാരേജിന് ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കുന്നതായി അവിടെ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആരോ കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തിയ ആക്രമണമാണെന്നാണ് നിഗമനം. ആരെങ്കിലും തീകൊളുത്തിയതാണോ അതോ വൈദ്യുതി തകരാര്‍ മൂലം സംഭവിച്ച തീപിടിത്തമാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് എസ്‌പി പറഞ്ഞു. ഗാരേജിനുള്ളില്‍ നിന്നാണ് തീപടര്‍ന്നതെന്നും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ കടയുടെ പൂട്ട് തകര്‍ത്ത് അകത്ത് കടന്നെങ്കിലും ഭൗമികിന്‍റെ ശരീരം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഇവിടെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്ത് അസ്വസ്ഥതകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവാമി ലീഗിന് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ രാജ്യത്ത് വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം രാജ്യാന്തര ആശങ്കയായി വളരുന്നു.

2024 ഓഗസ്റ്റില്‍ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസ് മുഖ്യ ഉപദേശകനായി നിലവില്‍ വന്ന ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്ത് ചുമതല ഏറ്റതു മുതല്‍ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം വര്‍ദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തര അസ്ഥിരതകള്‍ക്കെതിരെ നേരത്തെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യയില്‍ രാഷ്‌ട്രീയ അഭയം തേടിയ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന മുഹമ്മദ് യൂനസ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഭീകരതയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ഹസീന ആരോപിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ഭൂമിയെയും വിഭവങ്ങളെയും വിദേശതാത്‌പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യൂനസ് ഭരണകൂടം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അവര്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ജനതയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഹസീനയുടെ പ്രതികരണം. ഹസീനയുടെ പാര്‍ട്ടിയെ ബംഗ്ലാദേശ് നിരോധിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയുമാണ്.

ലണ്ടനിലെ പാര്‍ലമെന്‍റ് ചത്വരത്തിന് മുന്നില്‍ വലിയ തോതില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ജനത തടിച്ച് കൂടി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളില്‍ രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ഹിന്ദു അസോസിയേഷനും ബംഗാളി ഹിന്ദു ആദര്‍ശ് സംഘും ആവശ്യമുയര്‍ത്തി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരുമടക്കം അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് പ്രതിഷേധത്തില്‍ അണിനിരന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി അടുക്കും തോറും രാജ്യത്ത് വര്‍ഗീയ കലാപങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്. ഡിസംബറില്‍ മാത്രം രാജ്യത്ത് 51 ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറി. പത്ത് കൊലപാതകങ്ങള്‍, പത്ത് മോഷണം, വീടുകള്‍ക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നേരെ നടന്ന 23ലേറെ അതിക്രമങ്ങള്‍, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം, ഭൂമി കയ്യേറ്റം, നാല് പേരെ കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പീഡിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തതായി ബംഗ്ലാദേശ് ഹിന്ദു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ യൂണിറ്റി കൗണ്‍സില്‍ പ്രസ്‌താവനയില്‍ ആരോപിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയവും ഹിന്ദു യുവാവിന്‍റെ കൊലപാതകത്തില്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ സുരക്ഷ,ക്രമസമാധാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണിതെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ വന്ന ശേഷം രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ 2900 അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

