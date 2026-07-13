ബാങ്കോക്കിലെ നിശാക്ലബ്ബിൽ വൻ തീപിടിത്തം; 27 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
ബാറിലെ കട്ട് ഔട്ട് സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്ന് അപകടസമയത്ത് അവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്ന സംഗീതജ്ഞൻ വ്യക്തമാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി
By ANI
Published : July 13, 2026 at 6:05 AM IST
ബാങ്കോക്ക്: തായ്ലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിലെ നിശാക്ലബ്ബിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ 27 പേർ മരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി ബാങ്കോക്കിലെ ചാതുചക് ജില്ലയിലുള്ള 'റോങ് ബിയർ നാ ലാറ്റ് ഫ്രാവോ' എന്ന ബാറിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. അറുപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ 22 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും തായ്ലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി അനുതിൻ ചാൻവിരകുൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ശുചിമുറിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
മരിച്ചവരിൽ ഒൻപത് പുരുഷന്മാരും 18 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റ 63 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമമായ 'തായ്രത്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11.30ഓടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബാറിലെ കട്ട് ഔട്ട് സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്ന് അപകടസമയത്ത് അവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്ന സംഗീതജ്ഞൻ വ്യക്തമാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തീ അതിവേഗം പടർന്നുപിടിച്ചതോടെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുകയായിരുന്നു.
തീയും പുകയും ഉയർന്നതോടെ പലർക്കും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രക്ഷപ്പെടാനായി ബാറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ശുചിമുറിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരാണ് മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബാറിനുള്ളിലെ പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരപ്പണികളാണ് അപകടവ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചതെന്ന് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ബാങ്കോക്ക് ഗവർണർ ചാച്ചാർട്ട് സിറ്റിപുന്ത് പറഞ്ഞു.
തടസമായി മാറിയത് മേശകൾ
തീപിടിത്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എക്സിറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ മിഠായികളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വിൽക്കുന്ന മേശകൾ നിരത്തിവച്ചിരുന്നത് തടസമായെന്ന് ഗവർണർ 'ഡെയ്ലി ന്യൂസി'നോട് പ്രതികരിച്ചു. ബാറിന് കൃത്യമായ പെർമിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തീ അതിവേഗം പടർന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫൊറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേന 35 മിനിറ്റോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ
അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാറിൻ്റെ മുൻവാതിലിലൂടെ തീ ആളിപ്പടരുന്നതും, ദേഹത്ത് തീപിടിച്ച നിലയിൽ ആളുകൾ പ്രാണരക്ഷാർഥം നിലവിളിച്ച് ഓടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ബാറിനുള്ളിലെ ഫർണിച്ചറുകളും ഭിത്തികളും മേൽക്കൂരയുമെല്ലാം പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ അതുവഴി കാറിൽ പോവുകയായിരുന്ന ഒരാളാണ് ആദ്യം തീപിടിത്തം കണ്ടത്. ഇയാൾ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ബാറിൻ്റെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർത്ത് രണ്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബാറിന് പുറത്ത് നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ ബോഡി കാമറ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിച്ച അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ബാറിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. തീ വലിയ തോതിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ബാറിനുള്ളിൽ പൂർണമായും പുക നിറഞ്ഞതാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണമായതെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചക്രിത് ഖോങ്കോം വ്യക്തമാക്കി. ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് പലരും മരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തായ്ലൻഡിൽ മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ നിശാക്ലബ്ബുകളിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2022ൽ കിഴക്കൻ തായ്ലൻഡിലെ ഒരു പബ്ബിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 14 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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