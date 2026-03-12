മുഹറഖ് തീപിടിത്തം; പൗരന്മാർ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണം, അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുമായി ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം ശക്തമാതോടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം...
Published : March 12, 2026 at 10:04 AM IST
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം ശക്തമാതോടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. എല്ലാ പൗരന്മാരോടും വീടിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരായി കഴിയാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിദ്ദ്, ആറാത്ത്, ഖലാലി, സമഹീജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പൗരന്മാരും മറ്റ് താമസക്കാരും. വീടുകളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായി തുടരണം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടാതെ ജനാലകൾ, വെൻ്റിലേഷൻ മറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങുകൾ എന്നിവ അടയ്ക്കാനും ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിലെ ഇന്ധന സംഭരണ ടാങ്കകൾക്ക് നേരെയും ജനവാസ മേഖലയിലും ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സാധാരണ ജനങ്ങളെയും സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര നിയമത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ്. കൂടാതെ അത് പ്രദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അത് ഭീഷണിയാകുമെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
അതുപോലെ മാർച്ച് ഒമ്പതിന് ബഹ്റൈനിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടികളടക്കം നാല് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. അത് കൂടാതെ കടല്ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ്റിന് നേരെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായതായി മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അതേസമയം യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഇറാന്റെ 164 ഡ്രോണുകളും 95 മിസൈലുകളും തകര്ത്തുവെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. റമസാനിൽ പോലും അതിരൂക്ഷമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് മേഖലയിലുടനീളം നടക്കുന്നതെന്നും സുരക്ഷിതരായി കഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ
അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് തുറമുഖങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുമെന്നും ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളില് വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധം തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും ഇറാൻ തീവ്രമായ യുദ്ധം നടത്തുമെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
