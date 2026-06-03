ഗൾഫിൽ കനത്ത യുദ്ധഭീതി: ബഹ്റൈനിൽ രാജ്യവ്യാപക അപായ സൈറൺ; മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്ത് കുവൈറ്റ്
ഇന്ന് പുലർച്ചെ കുവൈറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൻ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു. പരിഭ്രാന്തരാകാതെ തികച്ചും ശാന്തരായിരിക്കാനും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറാനും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു
By ANI
Published : June 3, 2026 at 8:07 AM IST
മനാമ: മേഖലയിലെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി അടിയന്തര അപായ സൈറണുകൾ മുഴക്കി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളോട് അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കർശന നിർദേശം നൽകി.
സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് മന്ത്രാലയം ഈ സുപ്രധാന നിർദേശം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. പരിഭ്രാന്തരാകാതെ തികച്ചും ശാന്തരായിരിക്കാനും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറാനുമാണ് അധികൃതരുടെ നിർദേശം. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബഹ്റൈൻ്റെ ഈ അടിയന്തര സുരക്ഷാ നടപടി.
تم إطلاق صافرة الإنذار ،نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 2, 2026
കുവൈറ്റിനു നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം
ബഹ്റൈനിൽ അടിയന്തര സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അയൽരാജ്യമായ കുവൈറ്റിനു നേരെ കനത്ത മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കുവൈറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൻ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടത്. രാജ്യത്തിനു നേരെയുണ്ടായ വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായി കുവൈറ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധ സംവിധാനം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ മിസൈലുകൾ ആകാശത്തുവെച്ചുതന്നെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് കുവൈറ്റ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വ്യോമ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനാലാണ് കനത്ത സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സൈനിക ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള മറുപടിയായി കുവൈറ്റിലുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായുള്ള ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമായത്.
പേർഷ്യൻ ഗൾഫ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ഖേഷ്ം ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾക്ക് മറുപടിയായാണ് കുവൈറ്റിലെ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഇറാനിയൻ വാർത്താ ചാനലായ ഐആർഐബി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ആരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇതിനിടെ, ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചതായി അമേരിക്കയുടെ സെൻ്റ്കോം (സെൻട്രൽ കമാൻഡ്) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുവൈറ്റിലെ അമേരിക്കൻ സേനയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഇറാൻ്റെ രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിജയകരമായി തകർത്തതായി സെൻ്റ്കോം വ്യക്തമാക്കി. മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപെ നിർവീര്യമാക്കിയതിനാൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള അപകടളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങളുമായി അധികൃതർ
രാജ്യത്തിന് നേരെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കുവൈറ്റ് കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്ത മിസൈലുകളുടെയോ ഡ്രോണുകളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ അവയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും സ്പർശിക്കരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇവയിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് കേണൽ സൗദ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഒതൈബി വ്യക്തമാക്കി. വീണുകിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അടിയന്തരമായി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളെ വിവരമറിയിക്കുകയോ 112 എന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ നമ്പരിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ സ്വദേശികളോടും വിദേശികളോടും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും സർക്കാർ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ മാത്രം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്നും സൈനിക നേതൃത്വം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി എല്ലാവരും തടസങ്ങളില്ലാതെ സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും കുവൈറ്റിനു നേരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. അന്നും മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈറ്റ് വിജയകരമായി തടയുകയായിരുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി ഇറാനാണെന്ന് കുവൈറ്റ് അന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലകളിൽ സൈനികമായി കൂടുതൽ സജീവമായതോടെ ലോകം വീണ്ടും കടുത്ത യുദ്ധഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
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