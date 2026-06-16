അമേരിക്കയിൽ ബി-52 ബോംബർ വിമാനം തകർന്നുവീണ് എട്ടുപേർ മരിച്ചു
ലോസ് ആഞ്ചലസിന് വടക്കുള്ള എഡ്വേഡ്സ് വ്യോമസേന താവളത്തിൽ പതിവ് പരിശോധന പറക്കലിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്
Published : June 16, 2026 at 7:22 AM IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ മൊജാവേ മരുഭൂമിയിലുള്ള യുഎസ് വ്യോമസേന താവളത്തിൽ ബി-52 ബോംബർ വിമാനം തകർന്നുവീണ് എട്ടുപേർ മരിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രാദേശിക സമയം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11.20ഓടെ എഡ്വേഡ്സ് വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നയുടനെ വിമാനം തകർന്ന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ കരാറുകാരും സൈനികരുമുൾപ്പെടെ എട്ടുപേരും മരിച്ചതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല
ലോസ് ആഞ്ചലസിന് വടക്കുള്ള എഡ്വേഡ്സ് വ്യോമസേന താവളത്തിൽ പതിവ് പരിശോധന പറക്കലിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റൺവേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മരുഭൂമിയിൽ വിമാനം പൂർണമായും കത്തിനശിച്ച നിലയിലാണെന്ന് ആകാശത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതും അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തന വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
അപകടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എഡ്വേഡ്സിലെ 412 ടെസ്റ്റ് വിങ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ കേണൽ ജെയിംസ് ഹെയ്സ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന് എട്ട് മികച്ച പൗരന്മാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറുമാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നും ജെയിംസ് ഹെയ്സ് പറഞ്ഞു. റഡാർ നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബി-52 വിമാനം പറന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
റഡാർ നവീകരണ പദ്ധതി
1955ൽ സേവനമാരംഭിച്ച ബോയിങ് ബി-52 സ്ട്രാറ്റോഫോർട്രസ് ദീർഘദൂര ബോംബർ വിമാനമാണ്. പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങൾക്കും ആണവായുധങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ വിമാനം വിയറ്റ്നാം മുതൽ ഇറാൻ വരെയുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവീകരിച്ച പുതിയ റഡാർ സംവിധാനമുള്ള ബി-52 വിമാനം 2025ൽ ബോയിങ് കമ്പനി എഡ്വേഡ്സ് താവളത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.
2026ൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട്, ഫ്ലൈറ്റ് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉത്പാദന തീരുമാനമെടുക്കാനായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ പദ്ധതി. വിമാനത്തിൻ്റെ പഴയ റഡാറിന് പകരം ആധുനിക ആക്ടീവ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി സ്കാൻഡ് അറേ (എഇഎസ്എ) റഡാർ സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇതേ വിമാനമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന എഡ്വേഡ്സ് താവളം
ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് 161 കിലോമീറ്റർ വടക്കുമാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എഡ്വേഡ്സ് വ്യോമസേന താവളത്തിലാണ് യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ വിമാന പരിശോധനകളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. താവളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള 412-ാം ടെസ്റ്റ് വിങ് ആണ് വ്യോമസേനയുടെ എല്ലാ വിമാനങ്ങളുടെയും ആയുധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്. 1947ൽ വ്യോമസേന ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ചക്ക് യീഗർ മാക് 1.05 വേഗത കൈവരിച്ച് ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത്തെ മറികടന്നതും ഈ മരുഭൂമിയിലെ താവളത്തിൽ വച്ചാണ്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പകൽ മുഴുവൻ അടച്ചിട്ട എയർഫീൽഡ് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വീണ്ടും തുറന്നത്. ഇവിടേക്ക് വരാനിരുന്ന വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തീയണയ്ക്കുന്നതിനിടെ താവളത്തിലേക്കുള്ള വാണിജ്യേതര സന്ദർശക പാസുകളും റദ്ദാക്കി.
സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് സംശയം
പറന്നുയർന്നയുടനെ അധികം ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിമാനം തകർന്നുവീണത് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിലെ തകരാറാകാമെന്ന് വ്യോമയാന സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ ജെഫ് ഗുസെറ്റി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തെറ്റായി ഘടിപ്പിച്ചതോ, എൻജിനിലുണ്ടായ വലിയ തകരാറോ, പരിശോധനയിലായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാജയമോ ആകാം അപകടകാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
ഇതൊരു നിയന്ത്രണ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും എന്നാൽ അത് എൻജിൻ തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതോ പുതിയ പരിശോധനാ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പരാജയമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡിലും അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഗുസെറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
70 വർഷത്തിലേറെയായി വ്യോമസേന ബി-52 ബോംബറുകൾ പറത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. സാധാരണ പറക്കലുകളേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കൂടുതലുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരം പരിശോധനകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച പൈലറ്റുമാരെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- ഉപരോധം നീക്കി അമേരിക്ക; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഇറാനിയൻ കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം തുടങ്ങി