ഖാമേനിക്ക് വിട നൽകാൻ ഇറാൻ; സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ 3 ദിവസം നീളും, ഒഴുകിയെത്തുക രണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾ
തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാൻ, ഖോം, മഷ്ഹദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാന അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ. ഭരണപരമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി ടെഹ്റാൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മുഹമ്മദ് അമീൻ തവക്കോലി-സാദെ അറിയിച്ചു
Published : June 3, 2026 at 7:00 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമായി ഇറാൻ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന പൊതുചടങ്ങുകളാണ് ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഒരുക്കുന്നത്. രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങാകുമിതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ചടങ്ങുകൾ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ
ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഖാമേനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ചത്. തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാൻ, ഖോം, മഷ്ഹദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാന അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ. ഭരണപരമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി ടെഹ്റാൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മുഹമ്മദ് അമീൻ തവക്കോലി-സാദെ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് നഗരങ്ങളിലും വൻ ബഹുജന വിലാപയാത്രകൾ നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഐആർഐബിയോട് വിശദീകരിച്ചു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആദരം അർപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും. ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരങ്ങളാണ് ഖോമും മഷ്ഹദും. വിവിധ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും എതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നേതാവിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ഒരുക്കുന്നത്.
ഒഴുകിയെത്തുക കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ
ടെഹ്റാനിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. തലസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ കരുതുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നഗരസഭയുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ജൂൺ പകുതിയോടെ ഔദ്യോഗിക സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമെന്ന് ഐആർഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഖാമേനിയുടെ വിയോഗം ഇറാനിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ പ്രമാണിച്ച് ടെഹ്റാനിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. സേനാവിഭാഗങ്ങളെ നഗരത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും അതിർത്തികളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കി. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്ക് സുഗമമായി പങ്കെടുക്കാൻ വിഐപി സുരക്ഷ നൽകും. രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ഇറാഖ്, സിറിയ, ലെബനൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും ചടങ്ങിനെത്തും. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതിനാൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പരമോന്നത നേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ വിദഗ്ധ സമിതി ആരംഭിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ അമരക്കാരൻ
ആയത്തുല്ല റുഹൊല്ല ഖുമൈനിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് ഖാമേനി അധികാരമേറ്റത്. വർഷങ്ങളോളം രാജ്യത്തെ നയിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ജനതയെ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിവിധ സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ഖാമേനി വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. വിദേശ നയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർനടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇറാൻ മന്ത്രിസഭ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സൈനിക നേതൃത്വത്തിന് ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകി.
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