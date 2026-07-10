അമേരിക്കയ്ക്ക് നാശം വിതയ്ക്കുമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം; ഖാമേനിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം മശ്ഹദിൽ ഖബറടക്കി
ഫെബ്രുവരി 28ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് ഖാമേനിയും മറ്റ് നാല് കുടുംബാംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മശ്ഹദിലെ തെരുവുകളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് മൃതദേഹം ദർഗയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.
Published : July 10, 2026 at 6:28 AM IST
മശ്ഹദ്: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ജന്മനാടായ മശ്ഹദിലെ ഇമാം റെസ ദർഗയിൽ ഖബറടക്കി. ഇറാനിലും ഇറാഖിലുമായി ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വിലാപയാത്രകൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയുള്ള ഖബറടക്കം നടന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 28ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് ഖാമേനിയും മറ്റ് നാല് കുടുംബാംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മശ്ഹദിലെ തെരുവുകളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് മൃതദേഹം ദർഗയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി എത്തിയ ജനക്കൂട്ടം അമേരിക്കയ്ക്ക് നാശം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രംപിനെ വധിക്കുമെന്ന് എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളും ഇറാൻ്റെ ദേശീയ പതാകയും ഖാമേനിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത്. തിരക്ക് വർധിച്ചതോടെ ഹെലികോപ്ടർ മാർഗമാണ് മൃതദേഹം ദർഗയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഖാമേനിയുടെ മൂത്ത മകൻ മുസ്തഫ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
പിൻഗാമി മുജ്തബ ഖാമേനിയുടെ അസാന്നിധ്യം
പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ മാർച്ചിൽ ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുജ്തബ ഖാമേനി കബറടക്ക ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ ആക്രമണത്തിൽ മുജ്തബയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുഖത്തും കൈകാലുകൾക്കും പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണെന്നും, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ അമേരിക്കയുടെ തുടർ ആക്രമണങ്ങൾ ഭയന്ന് രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്നുമാണ് വിവരം. രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളോ ശബ്ദരേഖയോ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഇറാഖിലെ വിലാപയാത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങളും
കബറടക്കത്തിന് മുൻപായി ജൂലൈ എട്ടിന് മൃതദേഹം ഇറാഖിലെ പുണ്യനഗരങ്ങളായ നജഫിലും കർബലയിലും എത്തിച്ചിരുന്നു. നജഫിൽ മാത്രം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തതായാണ് കണക്ക്. ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അലി അൽ സെയ്ദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് ഷിയ അൽ സുഡാനി, നൂറി അൽ മാലികി, സുപ്രീം ജുഡീഷ്യൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഫായിഖ് സെയ്ദാൻ, സുന്നി നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹൽബൂസി, കുർദ് നേതാവ് മുഹ്സിൻ അൽ മണ്ഡലാവി, ശിയാ നേതാക്കളായ അമ്മാർ ഹക്കീം, മുഖ്തദ അൽ സദർ എന്നിവർക്ക് പുറമെ അമേരിക്ക ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഖൈസ് ഖസാലി, റയാൻ കിൽദാനി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.
നജഫിലെ ഇമാം അലി ദർഗയിൽ നടന്ന പ്രാർഥനകൾക്ക് ആയത്തുല്ല മുഹമ്മദ് തഖി ഹക്കീം നേതൃത്വം നൽകി. എന്നാൽ ഇറാഖിലെ മുതിർന്ന മതപണ്ഡിതനായ ഗ്രാൻഡ് ആയത്തുല്ല അലി സിസ്താനി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നതെന്ന് മകൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അലി അൽ സെയ്ദി ജൂലൈ പകുതിയോടെ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനാൽ വിലാപയാത്രയിൽ ഇറാഖ് സർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) കമാൻഡർ ഇസ്മായിൽ ഖാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇറാഖ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഭരണത്തിന് അന്ത്യം
1989ൽ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവായി അധികാരമേറ്റ ഖാമേനിയുടെ 37 വർഷം നീണ്ട ഭരണത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമായത്. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി ചേർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തിയത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള നാല് മാസം നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇറാൻ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറായത്. യുദ്ധത്തിൽ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപരമായ വിജയമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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