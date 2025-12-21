ETV Bharat / international

ബോണ്ടി ബീച്ച് വെടിവയ്‌പ്പ് പുനരന്വേഷിക്കണം; ഉത്തരവിട്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി, പൊലീസിനും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും ചുമതല

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അന്വേഷിക്കും. സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസ്.

Australian Prime Minister Anthony Albanese, center, visits the Bondi Pavilion where he laid flowers at Bondi Beach in Sydney, Monday, Dec. 15, 2025, a day after a shooting (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 12:00 PM IST

സിഡ്‌നി: ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനീസ്. പൊലീസിനും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനുമാണ് ചുമതല. ജൂത ഉത്സവാഘോഷത്തിനിടെ രണ്ട് തോക്കുധാരികൾ 15 ലധികം പേരെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനീസ് പറഞ്ഞു.

"ഡിസംബർ 14 ന് ആളുകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഹനുക്കാഹ് ആഘോഷത്തിലേക്ക് രണ്ടുപേർ വെടിയുതിർത്തു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു പിതാവും മകനുമാണ്. ഇവർ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു" -ആൻ്റണി ആൽബനീസ്.

രാജ്യത്തെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുമെന്നും സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ചയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ജാഗരൂകരാകുകയും ചെയ്യണം.' -ആല്‍ബനീസ് പറഞ്ഞു.

ബോണ്ടി ബീച്ചിലെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സാജിദ് അക്രം (50), നവീദ് അക്രം (24) എന്നിവർക്ക് നേരെ പൊലീസ് നിറയൊഴിച്ചു. സാജിദ് അക്രം കൊല്ലപ്പെട്ടു. നവീദ് പൊലീസ് സംരക്ഷണയോടുകൂടി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു.

ഇരുവരും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരന്മാരാണ്. 1998-ലെ വിസയിലാണ് സാജിദ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ എത്തിയത്. ഭീകരവാദം, കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യയ ശാസ്‌ത്രം കാരണം ഈ അച്‌ഛനും മകനും ഭീകരവാദികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ ദുരന്തം. ഇഷ്‌ടികപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന നവീദ് അക്രം 2019 ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നില്ലെ'ന്ന് ആൻ്റണി ആൽബനീസ് പറഞ്ഞു.

ഇരുവരെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണവും സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷസേനയോ മറ്റാരെങ്കിലും പങ്കാളികളാണോയെന്നും തൻ്റെ സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് ആൻ്റണി ആൽബനീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും വലിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഞായറാഴ്‌ചയാണ് സംഭവം. 'ഹനുക്കാഹ്' എന്ന എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജൂതമതക്കാരുടെ ആഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് വെടിവയ്പ്പ്‌ നടന്നത്.

പരിപാടിയിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്നുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പി‌ൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 42 പേർക്കോളം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി.

"ആറ് പേർ കടൽത്തീരത്ത് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ മരിച്ചവരാണോ ജീവനുള്ളവരാണോ എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബോണ്ടി ബീച്ചിൻ്റെ സമീപമുള്ള പുൽമേടുകളിൽ ഒരുപാട് വസ്‌തുക്കൾ ചിതറി കിടന്നിരുന്നു. അതിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്‌ട്രോളറും ഉണ്ടായിരുന്നു," -ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞു.

