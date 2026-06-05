ഓസ്ട്രേലിയയെ ഞെട്ടിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് 'ഭീമൻ' പാറ്റകൾ; നടന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ പാറ്റവേട്ട
രാജ്യത്തെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ബാതർസ്റ്റ് നഗരത്തിലെ ഒരു വാണിജ്യ ബ്രീഡറിൽ നിന്നാണ് പാറ്റകളെ പിടികൂടിയതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഊർജ്ജം, പരിസ്ഥിതി, ജല വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Published : June 5, 2026 at 5:15 PM IST
വെല്ലിങ്ടണ്: ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി വളർത്തിയ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുള്ള പാറ്റകളെ പിടിച്ചെടുത്തു. 200,000 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ ($142,000) വിലമതിക്കുന്ന മഡഗാസ്കർ ഹിസിങ് പാറ്റകൾ, ഡ്യൂബിയ പാറ്റകൾ എന്നിവയെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ബാതർസ്റ്റ് നഗരത്തിലെ ഒരു വാണിജ്യ ബ്രീഡറിൽ നിന്നാണ് പാറ്റകളെ പിടികൂടിയതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഊർജ്ജം, പരിസ്ഥിതി, ജല വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാറ്റ വർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഡഗാസ്കർ ഹിസിങ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിരലിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള തിളങ്ങുന്ന തവിട്ട് നിറമുള്ള പാറ്റകളാണിവ. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു ഇനം പാറ്റകൾ. ഇവയുടെ നീളം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെയാണ്. സാധാരണ ഓസ്ട്രേലിയൻ പാറ്റകളുടെ വലുപ്പം 0.9 മുതൽ 1.4 ഇഞ്ച് വരെ മാത്രമാണ്. ഉപ-ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ കാരണമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പാറ്റകൾ വളരുന്നത്. കൂടാതെ നൂറുകണക്കിന് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് രാജ്യം.
വലിയ വിദേശ ജീവി വർഗങ്ങളെ അവയുടെ വലിപ്പം കാരണം ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഉരഗ ഭക്ഷണമായി വിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരിയായ സ്റ്റെഫാനി ലെസ്സർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം പല്ലികളെ പോറ്റാൻ ചീവീടുകളെയോ മരം പാറ്റകളെയോ വളർത്തണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളർത്തുമൃഗ ഉടമകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഡഗാസ്കർ ഹിസിങ്, ഡ്യൂബിയ പാറ്റകൾ എന്നിവയെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അവ എങ്ങനെ ലഭിച്ചാലും നിയമപരമായി സൂക്ഷിക്കാനോ വളർത്താനോ വിൽക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് വകുപ്പ് പുറത്തിറത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കൃഷി, ഹോർട്ടികൾച്ചർ മേഖലയെ തദ്ദേശീയ വന്യജീവികളുടേയും കീടബാധകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അതിർത്തികളിൽ കർശനമായ ജൈവസുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. വിദേശ പാറ്റകളെ "പാരിസ്ഥിതിക അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല"യെന്നും അവ രോഗം പടർത്തുകയോ തദ്ദേശീയ വന്യജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
നിയമവിരുദ്ധമായ മൃഗങ്ങൾ, പ്രാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെ രാജ്യത്തിന് അകത്തേയ്ക്ക് കടത്തുന്നവർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ പിഴ ചുമത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ ബാതർസ്റ്റിലെ ബ്രീഡറിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഒരു വക്താവ് പറഞ്ഞത്. പിടിച്ചെടുത്ത പാറ്റകളെ ദയാവധം ചെയ്യുമെന്ന് വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
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