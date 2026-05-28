"ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറും; മോദിയെ വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയ്ക്ക് മികച്ച അവസരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വീണ്ടും രാജ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബാനീസ്.
By PTI
Published : May 28, 2026 at 2:15 PM IST
കാൻബെറ : ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി മാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ഓസ്ട്രലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബാനീസ്. ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലഭിച്ച അസാധാരണമായ ഒരു അവസരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനത്തെ താൻ ഏറെ ആകാംഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കാൻബെറയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയെ അറിയാൻ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും യാത്ര ചെയ്യണം
തൻ്റെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച അൽബാനീസ് 1991 ൽ ഒരു ബാക്ക്പാക്കറായി ആണ് താൻ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചതെന്ന് അനുസ്മരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം രണ്ടുതവണ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെയും യഥാർഥമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
When your Prime Minister @AlboMP— Philip Green OAM (@AusHCIndia) May 28, 2026
speaks with so much conviction & passion about India - the country where you serve as the High Commissioner - it makes your job infinitely more meaningful.
We look forward to welcoming you to Australia, Prime Minister @narendramodi ji. 🇦🇺🤝🇮🇳 pic.twitter.com/FVhoemiosE
നരേന്ദ്ര മോദിയെ രണ്ടാമതും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ആതിഥേയത്വം അരുളാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. അവസാനമായി 2023 മേയിലാണ് മോദി ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിച്ചത്.
ബന്ധം ശക്തമാക്കി വ്യാപാരവും ക്രിക്കറ്റും
2022 ൽ ഒപ്പുവെച്ച സാമ്പത്തിക സഹകരണ വ്യാപാര കരാർ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം വലിയ രീതിയിൽ വർധിപ്പിച്ചതായി അൽബാനീ സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം,ക്രിക്കറ്റ് എന്നിവയിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ്.
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന കുടിയേറ്റ സമൂഹമായ പത്തുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇൻഡോ-ഓസ്ട്രേലിയൻ ജനവിഭാഗം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ചെറുകിട ബിസിനസുകളെയും വലിയ രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ വിഭജിക്കാനുള്ള ഏതു ശ്രമങ്ങളെയും തൻ്റെ സർക്കാർ ചെറുക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
ക്വാഡ് യോഗത്തിന് പിന്നാലെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ സജീവം
ഇന്ത്യയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഫിലിപ്പ് ഗ്രീൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർലമെൻ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.
ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് പെന്നി വോങ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത്.
