Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / international

കുട്ടികളിലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? മാതൃകയാകുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ

ർസോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനായി കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

SOCIAL MEDIA BAN UNDER16 AUSTRALIAN GOVERNMENT NEW LAW SOCIAL MEDIA BAN AUSTRALIAN TEENAGERS
social media ban for children under 16 years in Australia (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാന്‍ബറ: ഫോണ്‍ കിട്ടിയാല്‍ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളുട തലമുറ, നിരന്തരം ശകാരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍.. കുട്ടികളെ ഫോണ്‍ അഡിക്ഷൻ്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും കാണാം... ലോകത്ത് കുട്ടികളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗവും ഫോണ്‍ അഡിക്ഷനും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

അമിതമായ ഉപയോഗം അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പല പഠനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപിന്നാലെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി മാതൃകയാകുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യം. 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. പുതിയ നിയമപ്രകാരം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ത്രെഡ്‌സ്, സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ്, യൂട്യൂബ്, ടിക് ടോക്ക്, കിക്ക്, റെഡിറ്റ്, ട്വിച്ച്, എക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 10 വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഡിസ്‌കോർഡ്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം, മെസഞ്ചർ, ഗിറ്റ്ഹബ്, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ലെഗോ പ്ലേ, സ്റ്റീം, റോബ്‌ലോക്‌സ്, യൂട്യൂബ് കിഡ്‌സ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ, ചില പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഇപ്പോഴും പരിഗണനയിലാണെന്നും അന്തിമ പട്ടിക, മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിരോധനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും, അടുത്ത ആറ് മാസങ്ങളിൽ ഓരോ തവണയും "ടെക് കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്" എന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രി അനിക വെൽസ് പറഞ്ഞു.

നിരോധനം പാലിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും ചുമത്തില്ല. പകരം, ഗുരുതരമായതോ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ ആയ ലംഘനങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് 32 മില്യൺ അതായത്, ഏകദേശം 295 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തും. കുട്ടികളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രൊഫൈലുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കപ്പെടും. കമ്പനികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനായി കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻ്റ് ഐഡി വെരിഫിക്കേഷൻ, മുഖം അല്ലെങ്കിൽ വോയ്‌സ് റെക്കഗ്‌നീഷൻ തുടങ്ങിയവ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺലൈൻ പെരുമാറ്റവും ഇടപെടലുകളും വിശകലനം ചെയ്‌ത് പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, ടിക് ടോക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഉപയോക്താക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിയമം പാലിക്കുമെന്ന് എലോൺ മസ്‌കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിരോധനത്തിന് ശേഷം, കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഈ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നതിൽ തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ നടപടി നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നടപടിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഡെൻമാർക്ക്, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.

കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അടിമകളാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • അമിത സമയം: പഠനം, വ്യായാമം, കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള സമയം എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലവഴിക്കുക.
  • ഉറക്കക്കുറവ്: അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കാരണം ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുക.
  • വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയോ ദേഷ്യമോ തോന്നുക.
  • സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ: സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുക.
  • പഠനത്തിലെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്: സ്കൂൾ ജോലികളിലും മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക.
    ALSO READ: സാങ്കേതിക നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പെരുമഴ; ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആമസോൺ

TAGGED:

SOCIAL MEDIA BAN UNDER16
AUSTRALIAN GOVERNMENT NEW LAW
SOCIAL MEDIA BAN
AUSTRALIAN TEENAGERS
AUSTRALIA SOCIAL MEDIA BAN UNDER 16

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.