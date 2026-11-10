81-ാം വയസില് ചരിത്രം; ബുക്കര് പ്രൈസ് എം ജോണ് ഹാരിസണിന്, പുരസ്കാരം നേടുന്ന പ്രായമേറിയ വ്യക്തി
ലണ്ടനിലെ ഓൾഡ് ബില്ലിങ്സ്ഗേറ്റിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്ക്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 50,000 ബ്രിട്ടീഷ പൗണ്ട് അഥവാ 67,000 യുഎസ് ഡോളർ ആണ് സമ്മാനത്തുകയായി ഹാരിസണിന് ലഭിക്കുക.
By ANI
Published : November 10, 2026 at 4:53 PM IST
ലോസ് ഏഞ്ചല്സ്: 2026 ലെ ബുക്കര് പ്രൈസ് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരന് എം ജോണ് ഹാരിസണിന്. 'ദി എന്ഡ് ഓഫ് എവരിതിങ്' എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത്. സാഹിത്യ രംഗത്തെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ബുക്കര് പ്രൈസ്. 81-ാം വയസില് ബുക്കര് പ്രൈസ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ വ്യക്തി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും ഇദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി.
ലണ്ടനിലെ ഓള്ഡ് ബില്ലിങ്സ്ഗേറ്റില് വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 50,000 ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് അഥവാ 67,000 യുഎസ് ഡോളര് ആണ് സമ്മാനത്തുകയായി ഹാരിസണിന് ലഭിക്കുക. ചരിത്രകാരിയായ മേരി ബിയേര്ഡ് അധ്യക്ഷയായ ജൂറി സമിതിയാണ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കവി റെയ്മണ്ട് ആന്ട്രോബസ്, എഴുത്തുകാരി പട്രീഷ്യ ലോക്ക്വുഡ്, നിരൂപക റെബേക്ക ലിയു, ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിക് ബാന്ഡായ പള്പ്പിലെ പ്രധാന ഗായകന് ജാര്വിസ് കോക്കര് എന്നിവരായിരുന്നു ജൂറി സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്.
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ഹാരിസണിന്റെ ദി എന്ഡ് ഓഫ് എവരിതിങ് എന്ന കൃതിയെ ത്രില്ലര്, നിഗൂഢ കഥ, യാത്രയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നോവല് എന്നിങ്ങനെയും യഥാര്ഥ ജീവിതത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രചനയായിട്ടും സമീപിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് ജൂറിയുടെ നിഗമനം. വായനക്കാരന് എന്താണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇതില് കണ്ടെത്താന് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷതയെന്ന് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയില് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുസ്തകത്തെ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകളോടെയുമാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സയന്സ് ഫിക്ഷന് വിഭാഗത്തില് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹാരിസണ്. ബുക്കര് പ്രൈസ് നല്കിക്കൊണ്ട് ഹാരിസണെ ആദരിച്ചതിലൂടെ ഈ വര്ഷം സയന്സ് ഫിക്ഷന് സാഹിത്യത്തിന് ലഭിച്ച അപൂര്വ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം, ഭാവികാല ഭൂമിയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ള ഹാരിസണിന്റെ 'വിര്ക്കോണിയം' സീരീസ് 1971 ല് ആരംഭിച്ചതാണ്. 1984 വരെ നോവലുകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും ഹാരിസണ് തന്റെ സാങ്കല്പിക നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രചനകള് തുടര്ന്നു. 2002 നും 2012 നും ഇടയില് പൂര്ത്തിയാക്കിയ 'കെഫാഹുച്ചി ട്രാക്ട്' സീരീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന രചനയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ബുക്കര് പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിര്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ഒരു സയന്സ് ഫിക്ഷന് നോവലിന് ബുക്കര് പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. 2024 ല് ഓര്ബിറ്റല് എന്ന പുസ്തകമാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഈ കൃതി ഒരു ദാര്ശനിക നോവല് എന്ന നിലയില് കൃത്യമായി ഏത് വിഭാഗത്തില്പ്പെടുത്തണം എന്ന കാര്യത്തില് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയുണ്ട്.
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