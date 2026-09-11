'ആളുകൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു, ചുറ്റും ചോരയും ചാരവും'; 9/11 ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമകളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ
ആയിരകണക്കിന് ജീവനുകൾ തകർത്ത ആക്രമണം നേരിട്ട് കണുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഓർക്കുകയാണ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ.
Published : September 11, 2026 at 12:14 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: 2001 സെപ്റ്റംബർ 11ലെ ആ കറുത്ത പ്രഭാതം അമേരിക്കയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രമാണ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. 25 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും, അന്ന് മരണമുഖത്തുനിന്ന് ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചവരുടെയും ആ ഭീകരത നേരിൽക്കണ്ടവരുടെയും ഓർമകളിൽ നിന്ന് ആ നടുക്കം ഇനിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല. ലോകത്തെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികത്തിൽ, അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് (എപി) മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തങ്ങൾ നേരിൽക്കണ്ട ദുരന്തത്തിൻ്റെ നേർചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്.
2001 സെപ്റ്റംബർ 11ന് മാൻഹട്ടനിലെ തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ മകളെ പ്ലേസ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ തയാറാക്കുകയായിരുന്നു കാരൻ മാത്യൂസ്. അപ്പോഴാണ് മുമ്പൊരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത്ര വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടത്.
കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ വടക്കേ ടവറിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആളുകൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എപി റിപ്പോർട്ടറായ കാരൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കൈയിൽ ചേർത്തുപിടിച്ച് മറുകൈയിൽ നോട്ട്ബുക്കുമായി ആളുകളോട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രാഥമിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാനിരുന്ന അവർക്ക് പകരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണമാണ്.
ആദ്യത്തെ നടുക്കം
കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാരൻ കണ്ടു. ചെറിയൊരു വിമാനം അബദ്ധത്തിൽ ടവറിൽ ഇടിച്ചതാണെന്നാണ് പലരും കരുതിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിമാനം തെക്കേ ടവറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയും വലിയൊരു തീഗോളം ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് തങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്.
സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മകൾ കരയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കാരൻ കുഞ്ഞുമായി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് ടവറുകളും വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തകർന്നുവീണു. അൽ ഖ്വയ്ദ ഭീകരർ റാഞ്ചിയ നാല് വിമാനങ്ങൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിലും പെൻ്റഗണിലുമായി ഇടിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ 3000ത്തോളം പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 25 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വിരമിച്ച ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സെപ്റ്റംബർ 11ന് മുൻപും പിൻപും എന്നാണ് കാരൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കാമറയെന്ന മതിൽ
ചേംബേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റിലെ സബ് വേയിൽ നിന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ലോവർ മാൻഹട്ടനിലെ തെരുവുകൾ പുകയിലും അവശിഷ്ടങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഫാഷൻ വീക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന അദ്ദേഹം കത്തുന്ന ഇരട്ട ടവറുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളിലും കാമറയിലും ചാരം നിറഞ്ഞിരുന്നു.
കത്തുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവർ സ്വയം ചാടിയതാണോ അതോ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. റിച്ചാർഡ് പകർത്തിയ ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് പിന്നീട് ദ ഫോളിങ് മാൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായി. തലകീഴായി താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രമായിരുന്നു അത്.
പിറ്റേദിവസം ചില പത്രങ്ങൾ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും വായനക്കാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുമെന്ന് കരുതി പലരും അത് ഒഴിവാക്കി. 1968ൽ റോബർട്ട് എഫ് കെന്നഡിയുടെ കൊലപാതകം പകർത്തിയ റിച്ചാർഡ്, താൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ രീതിയിലാണ് അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. തൻ്റെ കാമറയെ ഒരു മതിലായാണ് ഭാര്യ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒഴിഞ്ഞ വീൽചെയറുകൾ
തകർന്നുവീണ ടവറുകളിൽ നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ മഞ്ഞുവീഴ്ച പോലെ പെയ്യുമ്പോഴാണ് എപി റിപ്പോർട്ടറായ ലാറി ന്യൂമെയ്സ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് പരിക്കേറ്റവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും വീൽചെയറുകളുമായി പുറത്ത് കാത്തുനിന്നു.
എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരെയും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല. അർധരാത്രിയോടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിന് സമീപത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകിൽ ആളുകൾ അവിടെനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചുപോയി, ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊന്നില്ല എന്നാണ്.
അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം
26കാരനായ എപി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജെറമി ബ്രൗൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിന് സമീപം ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടത്. കാമറയുമായി തൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ഒരു അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗം അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവർ ഏഴാം നമ്പർ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ ലോഡിങ് ഡോക്കിലേക്ക് കയറി ഒരു മുറിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.
കെട്ടിടം ഇരുട്ടിലായെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ചൂടും ഗന്ധവും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോൾ അവർ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വഴി പുറത്തുകടന്നു. മുഖം മറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് ജെറമി എന്ന് ആരോ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേട്ടത്. അത് സമീപത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇരുവരും ജീവനോടെയുണ്ടോ എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അന്ന് മുഴുവൻ അച്ഛൻ ജെറമിക്കൊപ്പം നിന്നു. താൻ ചരിത്രമാണ് പകർത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും, ലോകം ഇനി പഴയതുപോലെ ആകില്ലെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് ജെറമി പറയുന്നു.
പരിശീലനത്തിൻ്റെ കരുത്ത്
എപി ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ആമി സാൻസെറ്റയ്ക്ക് അന്ന് അവധിയായിരുന്നു. യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ന്യൂയോർക്കിൽ തുടരുകയായിരുന്ന അവരെ എഡിറ്റർ വിളിച്ചാണ് ടവറിൽ വിമാനം ഇടിച്ച വിവരം അറിയിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് അവർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു. തെക്കേ ടവർ തകർന്നുവീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയായിരുന്നു.
അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൻ്റെ നേർക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു പാർക്കിങ് ഗാരേജിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. അവിടെവച്ച് ടവറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. മകനെ വിളിക്കാൻ അവർ ഫോൺ ചോദിച്ചെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചുറ്റും മഞ്ഞ് വീണതുപോലെ വെളുത്ത പൊടി നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആളുകളുടെ നിലവിളികൾക്കും ഓട്ടത്തിനും പകരം അവിടെ കരച്ചിലുകൾ മാത്രമായി.
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പിറ്റേദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ നൈറ്റ്മേർ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ താൻ പകർത്തിയ കത്തുന്ന ടവറുകളുടെ ചിത്രം അവർ കണ്ടു. 25 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം തൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും, ടവർ തകർന്നുവീഴുന്ന ആ ഭയാനകമായ ശബ്ദം ഇന്നും തൻ്റെ കാതുകളിലുണ്ടെന്ന് ആമി പറയുന്നു. ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അന്ന് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചുപോകുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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