ഗാസ വിവാദം; ബെര്ലിന് ചലച്ചിത്രോത്സവം ബഹിഷ്ക്കരിച്ച് അരുന്ധതി റോയി
കലയില് രാഷ്ട്രീയം കലര്ത്തരുതെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ചൊടിപ്പിച്ചതെന്ന് അരുന്ധതി.
Published : February 14, 2026 at 9:25 AM IST
ബെര്ലിന്: സിനിമയില് രാഷ്ട്രീയം കലര്ത്തരുതെന്ന ബെര്ലിന് ചലച്ചിത്രോത്സവ ജൂറി അധ്യക്ഷന് വിം വെന്ഡെഴ്സിന്രെ പ്രസ്താവനയില് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യന് എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില് നിന്ന് പിന്മാറി. ഗാസയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് വിമ്മിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായത്.
Also Read: പോര് കടുക്കും മധ്യകേരളത്തിലെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പലസ്തീന് ഭൂവിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വെന്ഡേഴ്സനും മറ്റ് ജൂറി അംഗങ്ങളും നല്കിയ മറുപടി തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും അവര് എഎഫ്പിയ്ക്ക് നല്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1997ല് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോള് തിംഗ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ബുക്കര് സമ്മാനം നേടിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് അരുന്ധതി. ഇവര് അഭിനയിക്കുകയും തിരക്കഥയെഴുതുകയും ചെയ്ത ഇന് വിച്ച് ആനി ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ദോസ് വണ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനായി ചലച്ചിത്രോത്സവ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയതായിരുന്നു അരുന്ധതിയെ.
വെന്ഡേഴ്സിന്റെയും മറ്റ് ജൂറി അംഗങ്ങളുടെയും ബോധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളണ് അത്യധികം ഖേദത്തോെ തന്റെ തീരുമാനം പുനപ്പരിശോധിക്കാന് ഇടയാക്കിയതെന്നും അരുന്ധതി വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജര്മ്മനിയുടെ നയത്തെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് തങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പഞ്ഞത്. ചലച്ചിത്രകാരന്മാര് രാഷ്ട്രീയത്തില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷയത്തില് ജൂറി കൃത്യമായ നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മോശമായിപ്പോയെന്ന് ഇവ പുസി സെനകാ എന്ന ജൂറി അംഗവും പറഞ്ഞു. കലയില് രാഷ്ട്രീയ പാടില്ലെന്ന അവരുടെ ഈ പ്രസ്താവന തന്നില് അമര്ഷമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അരുന്ധതി വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയില് ഇസ്രയേല് നടത്തുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത്തരത്തില് വലിയ ചലച്ചിത്രകാര്മാരും കലാകാര്മാരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കില് ചരിത്രം അവരെ ഒറ്റുകാരായി വിധിയെഴുതുമെന്നും അരുന്ധതി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ സമകാലിക എഴുത്തുകാരില് ഏറെ പ്രശസ്തയായ അരുന്ധതി റോയ് നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാരിന്റെ ശക്തയായ വിമര്ശകയും പലസ്തീനിന്റെ കടുത്ത വക്താവുമാണ്.
അന്തരിച്ച രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യന് സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങള് ഗാസയോടുള്ള നിലപാടില് പ്രതിഷേധിച്ച് മേളയില് നിന്ന് പിന്വലിച്ചു. അതെയദ് അല് അബ്നൗദിയുടെ സാഡ് സോങ് ഓഫ് തൗഹ, ഹുസൈന് ഷെരീഫിയുടെ ദ ഡിസ്ലോക്കേഷന് ഓഫ് അമ്പര് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ പുതിയ പതിപ്പുകളാണ് പിന്വലിച്ചത്. ബെര്ലിന് ജനത ഈ തീരുമാനങ്ങള് മാനിക്കുന്നവെന്ന് ഒരു വനിതാ വക്താവ് എഎഎഫ്ക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ചലച്ചിത്ര മേളയെ സമ്പന്നമാക്കുമായിരുന്നെന്നും അവ എത്താത്തതില് തങ്ങള്ക്ക് ഖേദമുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
രാഷ്ട്രീയത്തില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുന്നത് നാണക്കേട്
പരമ്പരാഗതമായി ബെര്ലിന് ജനത പുരോഗന ചിന്താഗതി പുലര്ത്തുന്നവരാണ്. എന്നാല് ഇക്കുറി ചലച്ചിത്ര മേളയില് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില് കൃത്യമായ നിലപാട് ഇവര് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനാണ് താത്പര്യമെന്നാണ് കല രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇത് ഫാസിസത്തിന്റെ ഉദയത്തിനതിരെ പോരാടാന് സഹായകമാകുമെന്നും കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നുമുള്ള ചോദ്യത്തോട് അമേരിക്കന് താരം നെയില് പാട്രിക് ഹാരിസ് പ്രതികരിച്ചത്. ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അസാധാരണ കണക്കുകളുള്ളതുമായ ലോകത്ത് കല ജനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇസ്രയല് വിഷയത്തില് അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണററി ഗോള്ഡന് ബെയര് പുരസ്കാര ജേതാവ് മലേഷ്യന് താരം മിഷേല് യെഓയും വിസമ്മതിച്ചു. അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അറിയാതെ തനിക്ക് ഒന്നും പറയാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.
ഗാസയുദ്ധത്തെച്ചൊല്ലി വിവാദമുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ ചലച്ചിത്രമേളയല്ല ഇത്. 2024ല് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി പുരസ്കാരം നോ അദര്ലാന്റിനായിരുന്നു. ഇസ്രയേല് അധീന വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ പലസ്തീന് സമൂഹത്തിന്റെ പലായനം ഇതിവൃത്തമാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററി ആയിരുന്നു ഇത്. ജര്മ്മന് സര്ക്കാര് ഇതിനെ പക്ഷപാതപരമായ ആഖ്യാനമെന്ന് പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങില് വിമശിച്ചു. ഇതിന്റെ സംവിധായകര്ക്ക് നേരെയും കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള് അധികൃതര് ഉയര്ത്തി.