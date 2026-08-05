ട്രംപിൻ്റെ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ തോക്കുമായി യുവാവ്; വൻ ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു
വെടിയുണ്ടകളും തോക്കുമായി കാറിൽ എത്തിയ 38 കാരനായ ജീനിൻ ജോൺ ടെയ്ലെയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
Published : August 5, 2026 at 12:57 PM IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച തോക്കുധാരിയായ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. കാലിഫോർണിയയിലെ ഡൗണി സ്വദേശിയായ ജീനിൻ ജോൺ ടേലെ (38) ആണ് പിടിയിലായത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ (ആർഎൻസി) ഫണ്ട് ശേഖരണ പരിപാടിക്കായി പ്രസിഡൻ്റ് എത്തുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് സംഭവം.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ലോസ് ആഞ്ചലസിന് തെക്കുള്ള റാഞ്ചോ പാലോസ് വെർഡെസിലെ ട്രംപ് നാഷണൽ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ വച്ച് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിലെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഇയാൾ പകർത്തിയിരുന്നു. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ഫെഡറൽ ഏജൻ്റുമാരും ചേർന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 16 റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ അടങ്ങിയ മാഗസിൻ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ വാഹനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിറച്ച തോക്കും കണ്ടെടുത്തു.
ആയുധശേഖരം കണ്ടെത്തി
തിങ്കളാഴ്ച ഡൗണിയിലുള്ള ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. എആർ മാതൃകയിലുള്ള റൈഫിൾ, പോയിൻ്റ് 45 കാലിബർ പിസ്റ്റൾ, വെടിയുണ്ടകൾ, ബോഡി ആർമർ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ആശങ്കാജനകമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ നോട്ട്ബുക്കുകളും കണ്ടെടുത്തു. എന്നാൽ നോട്ട്ബുക്കിലെ വിവരങ്ങൾ എന്താണെന്നോ, പ്രസിഡൻ്റിനെയോ പരിപാടിയെയോ ആക്രമിക്കാൻ ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. ട്രംപ് ഫണ്ട് ശേഖരണ പരിപാടിക്കായി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റ് വിവരം അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി
രണ്ടാം ഡിഗ്രി കവർച്ച, വലിയ മാഗസിൻ കൈവശം വയ്ക്കൽ, ചെറിയ ബാരലുള്ള റൈഫിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ട്ഗൺ കൈവശം വയ്ക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വാഹനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ആയുധം കടത്തിയതിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വാദിച്ചു. ഇയാൾക്ക് 2,50,000 ഡോളർ ജാമ്യത്തുകയായി കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോകരുതെന്നും ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കരുതെന്നും കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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ഞായറാഴ്ച ടേലെയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ, മറ്റൊരു കവർച്ചാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ സെഗുണ്ടോ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇയാളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. അതേസമയം നിലവിൽ സമൂഹത്തിന് മറ്റ് ഭീഷണികളൊന്നുമില്ലെന്ന് ലോസ് ആഞ്ചലസ് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ട്രംപിന് നേരെ നിരവധി വധശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. 2024ൽ പെൻസിൽവാനിയയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വെടിയേറ്റിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ കൺട്രി ക്ലബ്ബിൽ വച്ച് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ 2025ൽ ഒരാളെ കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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