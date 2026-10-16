ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകാൻ അറബ് പാർട്ടികൾ; സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു
ഇസ്രയേൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അറബ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവായ മൻസൂർ അബ്ബാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്
Published : October 16, 2026 at 12:16 PM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേലിൽ ഒക്ടോബർ 27ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക ശക്തിയാകാൻ ഒരുങ്ങി അറബ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് സാധ്യതയേറി. ഗാസ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ അറബ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കടുത്ത വിവേചനവും പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്.
ഇസ്രയേൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അറബ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവായ മൻസൂർ അബ്ബാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചിരുന്നു. ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചോ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം അപൂർവമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. പകരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 2021ൽ ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിൽ ഒരു അറബ് പാർട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതുള്ളത് ഒരു ജൂത സ്ഥാനാർഥിയാണ്.
സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് പ്രമുഖർ
എന്നാൽ മൻസൂർ അബ്ബാസിൻ്റെയോ മറ്റ് അറബ് നേതാക്കളുടെയോ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ എതിരാളികളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങൾ നീളുന്ന ഭരണസ്തംഭനമോ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പോ വേണ്ടിവന്നാലും അറബ് പാർട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിലെ അറബ് ന്യൂനപക്ഷം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണിത്.
അവരുടെ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. നേതാക്കൾ രാജ്യദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോടതി വിലക്ക് നീക്കുന്നത് വരെ അവരുടെ പാർട്ടികളെ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും കടുത്ത മത്സരത്തിൽ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അബ്ബാസും മറ്റ് അറബ് രാഷ്ട്രീയക്കാരും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അറബ് പാർട്ടീസ് നേതാവ് യൂസഫ് ജബരീൻ പറഞ്ഞു. അബ്ബാസിൻ്റെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് റാം പാർട്ടിയേക്കാൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നത് തടയാൻ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ടെൽ അവീവിൽ നടന്ന ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു.
1948ലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിൽ തുടർന്ന പലസ്തീനികളും അവരുടെ പിൻഗാമികളുമാണ് ഇന്ന് ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത്. വോട്ടവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൗരത്വം അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും ഗാസയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും പലസ്തീനികളുമായുള്ള അടുത്ത കുടുംബബന്ധവും പിന്തുണയും കാരണം പല ജൂത ഇസ്രയേലികളും അവരെ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.
വർധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
അറബ് പൗരന്മാർ കടുത്ത വിവേചനവും ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യ നിരക്കും നേരിടുന്നുണ്ട്. പൊലീസിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അറബ് പ്രവർത്തകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, തങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ സമുദായ നേതാക്കൾ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ജൂത ഇസ്രയേലികളെ അപേക്ഷിച്ച് പലസ്തീൻ പൗരന്മാർക്കിടയിലെ കൊലപാതക നിരക്ക് 22 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.
എന്നാൽ അറസ്റ്റ്, കുറ്റപത്രം എന്നിവയുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. തുല്യ അവകാശങ്ങൾക്കായി വാദിക്കുന്ന ഇസ്രയേലി സംഘടനയായ എബ്രഹാം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ഇതുവരെ അറബ് സമുദായങ്ങളിൽ 184 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2026ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിൽ 12 ശതമാനം മാത്രമാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് സംഘടന ജൂലായിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിനിടെ അധികാരികൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കർശനമായി വെട്ടിക്കുറച്ചതായി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊലീസ് പതിവായി തടയുകയും പലസ്തീൻ പതാകകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇസ്രയേൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള അവകാശ ഗ്രൂപ്പായ അദാല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അവർ ജൂതന്മാരെ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഗാസയ്ക്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നതെന്നും അദാല ജനറൽ ഡയറക്ടർ ഹസ്സൻ ജബരീൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രമാണ് തങ്ങളുടേതെന്നും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സംസാരങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം.
പ്രതിഷേധങ്ങളെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അക്രമങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതും പലസ്തീനികളെ പൗരന്മാർ എന്നതിലുപരി ഭീഷണിയായി കാണുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ജബരീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും വിവേചനവും തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് തങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ
അടിസ്ഥാനപരമായി അന്യായമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ അറബ് പാർട്ടികൾ ദീർഘകാലമായി പ്രതിപക്ഷത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2021 വരെ ആരും സഖ്യ സർക്കാരിൽ ചേർന്നിരുന്നില്ല. അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അബ്ബാസ് എടുത്ത തീരുമാനം വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു. അറബ് നേതാക്കൾക്ക് ഭരണത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് 52കാരനായ അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
വലിയ ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെ ഒഴിവാക്കി സഖ്യകക്ഷികളെ ആകർഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് വിമർശകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ വോട്ടർമാരെ സേവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ വലിയ മൂല്യമില്ലെന്നും അറബ് ജനത തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ അവരെ സേവിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വടക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട സർക്കാർ ഒരു വർഷത്തിലേറെ അധികാരത്തിലിരുന്നു. പിന്നീട് 2022ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇസ്രയേൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ-മത സർക്കാരിൻ്റെ തലവനായി നെതന്യാഹു വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി. ഇസ്രയേലിലെ പലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ യുദ്ധത്തിലെ ആന്തരിക മുന്നണിയെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയെന്നുമാണ് തീവ്ര വലതുപക്ഷ ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
തീവ്ര വലതുപക്ഷ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾക്ക് കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട 200ലധികം പലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷാ തടവുകാരായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദാല വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം കടുത്ത തിരക്കും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൂരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇസ്രയേൽ ദേശീയ അസംബ്ലിയായ നെസറ്റിലെ 120 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നത്. ആർക്കും 61 സീറ്റുകൾ നേടാനാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൂരിപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നവരാകും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകുക. ഇത് ചെറിയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനം നൽകുന്നു. നെതന്യാഹു അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കില്ല. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ മധ്യപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്, 2021ലെ സർക്കാരിൻ്റെ മധ്യ-ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് യെയർ ലാപിഡ് എന്നിവരും അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവർ നിലപാട് മാറ്റുകയോ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെ ന്യൂനപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തപക്ഷം അറബ് പാർട്ടികളുടെ വലിയ വിജയം മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സർക്കാർ കാവൽ സർക്കാരായി തുടരും.
ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 1,200 പേരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട 251 പേരും ഇസ്രയേലി ജൂതന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടവരിലും ഇസ്രയേലിലെ പലസ്തീൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 74,000ത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ അധികൃതർ പറയുന്നു.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ജൂത-പലസ്തീൻ പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ഐക്യദാർഢ്യം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക പ്രതികരണം പല പലസ്തീനികളെയും അകറ്റിയതോടെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായെന്ന് ജൂത-അറബ് സമത്വത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ദറാവ്ഷെ പറഞ്ഞു. ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം നെതന്യാഹുവും മന്ത്രിമാരും അത് വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഈ സർക്കാർ വംശീയതയ്ക്കുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും സർക്കാർ തങ്ങളെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരായി കാണുമ്പോഴും വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കടമയാണെന്ന് ചില പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ കരുതുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ മെഡിക്കൽ രംഗത്തും മറ്റ് തൊഴിലുകളിലും പലസ്തീൻ പൗരന്മാർക്ക് വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അവർ നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് വോട്ടർമാർ പറയുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ മാസം നഗരത്തിന് പുറത്ത് കത്തിയ കാറിൽ മൂന്ന് യുവാക്കളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ആക്രമണമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും കടമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും വോട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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