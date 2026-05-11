സമുദ്രാതിർത്തികളിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എതിരെ അറബ് ലീഗ്; നീക്കം മേഖലയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
കുവൈറ്റ്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഖത്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമുദ്രാതിർത്തികള് ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആക്രണങ്ങളെ അപലപിച്ച് അഹമ്മദ് അബുൽ ഗെയ്റ്റ്. നടപടികളോട് അറബ് ലീഗിൻ്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
By ANI
Published : May 11, 2026 at 8:33 AM IST
കെയ്റോ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സമുദ്രാതിർത്തികൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ അറബ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഹമ്മദ് അബുൽ ഗെയ്റ്റ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. യുഎഇ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സമുദ്രാതിർത്തികളിലെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് പ്രതികരണം.
രാജ്യാന്തര സമുദ്രനിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. സ്വതന്ത്രമായ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിനും ഇത് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അറബ് ലീഗ് നിർദേശിച്ചു.
ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾ തുടരുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയെ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടും. ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അറബ് ലീഗ് ഒപ്പമുണ്ടാകും. രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലുമുള്ള പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കും അറബ് ലീഗിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
മേഖലയിലെ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം സായുധ നീക്കങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെ പൂർണമായും ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അബുൽ ഗെയ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷ വീണ്ടെടുക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബഹ്റൈന് പിന്തുണ
ബഹ്റൈനിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ നേരിടുന്നതിലും അറബ് ലീഗ് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബഹ്റൈൻ്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കാനുള്ള അട്ടിമറി പദ്ധതികൾ ചെറുക്കുമെന്ന് അബുൽ ഗെയ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഭീകരപ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തെന്ന പേരിൽ 41 പേരെ സുരക്ഷാസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർക്ക് സായുധ സംഘടനകളുമായും വിദേശ ഭരണകൂടങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ ഇടപെടുന്നതിനെതിരെ അറബ് ലീഗ് നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബഹ്റൈൻ സർക്കാരിന് അറബ് ലീഗ് ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണ നൽകിയത്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏത് നീക്കങ്ങളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്നും അറബ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ്റെ ഭീഷണി
അതേസമയം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ വീണ്ടും ഭീഷണി മുഴക്കി. യുഎസ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ മിസൈലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവ് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും യാത്രാക്കപ്പലുകളുമാണ് ഐആർജിസിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻപ് നേർക്കുനേർ വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്. ലോകത്തെ വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അത് പശ്ചിമേഷ്യയെ ഒന്നാകെ ബാധിച്ചേക്കാം.
ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്കോ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കോ നേരെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാനാണ് ഇറാൻ്റെ തീരുമാനം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ധാരണകൾക്കിടയിലും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ നാവികസേന പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കും. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എണ്ണവില വർധിക്കാനും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമാകും.
