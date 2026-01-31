ഇറാൻ അമേരിക്ക സംഘർഷം: സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ചർച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നു
ആണവ പദ്ധതിയിൽ കരാർ വേണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അറബ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത്.
Published : January 31, 2026 at 12:20 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയോടും ഇറാനോടും സംയമനം പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അറബ് നയതന്ത്രജ്ഞർ. ഇറാന് മേൽ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അറബ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടപെടൽ. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആക്രമണ സാധ്യതയും മേഖലയിൽ യുഎസ് സൈനിക സാന്നിധ്യവും വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികളും പങ്കാളികളും ഇടപെടലുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഒമാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്രജ്ഞരാണ് സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് നയതന്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നത് മേഖലയിലുടനീളം വൻ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഊർജ്ജ വിപണികളെ ബാധിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം ഇറാനെതിരായ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയാൽ രാജ്യം തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന ഭയം അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് തങ്ങളെയോ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ താത്പ്പര്യങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതായിരിക്കും. വലിയ കൊളാറ്ററൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നേതാക്കളുമായി സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്, പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രാദേശിക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ എന്നിവരുമായാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയത്. ആഗോള, പ്രദേശിക സമാധാനം നിലനിർത്താനും മറ്റ് ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് മന്ത്രി സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഇറാനുമായി കരാറിർ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ട്രംപ്
യുദ്ധത്തിന് പകരം ഇറാനുമായി ഒരു സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും കരാരിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇറാനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് അറിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കരാറിൽ എത്തിയിലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാം എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം ആണവ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് ഇറാനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കണ്ടാമതിയെന്നും പേര് വെളിപ്പടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇസ്താംബൂളിൽ തുർക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മറ്റും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിൽ അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകൾക്ക് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് തയാറാണെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് എർദോഗൻ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു "ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി" പ്രവർത്തിക്കാൻ എർദോഗൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റ് ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
