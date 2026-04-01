എ ചീക്കി പാസ്ത പ്രാങ്ക്... ഏപ്രിൽ ഫൂൾ തമാശകളിലെ ചിരി മാഞ്ഞതെങ്ങനെ, സ്പെഗെറ്റി വിളവെടുപ്പില് തുടങ്ങിയ വ്യാജവാർത്തകള്
ചില തമാശകള് രസകരമാണ്. എന്നാല് എല്ലാം അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല. തമാശയാകുന്നതും പ്രത്യാഘാതമാകുന്നതുമായ നുണകള്ക്കിടയില് നേർത്തൊരു രേഖയാണുള്ളത്.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 2:33 PM IST
ബ്രിസ്ബേൻ (ഓസ്ട്രേലിയ): നേരവും കാലവും നോക്കാതെ ഒരാളെ പറ്റിക്കാൻ, നുണ പറയാൻ, കള്ളങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നില് ഒരു മടിയും കൂടാതെ തുറന്നിടാൻ, നുണ കേട്ട് കണ്ണുമിഴിച്ച് നില്ക്കുന്നവനെ നോക്കി ആർത്ത് ചിരിക്കാൻ... കലണ്ടറില് അംഗീകാരം ഉള്ള ഒരേയൊരു ദിവസം. ഏപ്രില് ഒന്ന്. വിഡ്ഢി ദിനമെന്നും ഏപ്രില് ഫൂള് ദിനമെന്നുമൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള ഈ ദിവസം നൂറ്റാണ്ടുകളായി രസകരമായ ഇത്തരം 'ആചാരങ്ങള്ക്ക്' വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്.
ചില തമാശകള് രസകരമാണ്. എന്നാല് എല്ലാം അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല. ചിലതൊക്കെ വലിയ ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ തോതില് പ്രചരിക്കുന്ന ഏപ്രില് ഫൂള് നുണകള് പലപ്പോഴും പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് രസകരമായ നുണകള്ക്കും ദോഷം വരുത്തുന്ന നുണകള്ക്കും ഇടയില് ഒരു നേർത്ത രേഖ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് അർഥം. രാഷ്ട്രീയം, മാധ്യമ വാർത്തകള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഈയൊരു അതിര് ഏറെ പ്രധാനമാണ്.
എ ചീക്കി പാസ്ത പ്രാങ്ക്...
ഏപ്രിൽ 1 ന് വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ജൂലിയൻ കലണ്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലേക്ക് മാറിയ 1500-കളിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് ഏപ്രില് ഫൂളിന് തുടക്കമായതെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. കലണ്ടർ മാറിയിട്ടും ഏപ്രില് ഒന്നിന് പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചവരെ ആണ് ആദ്യകാലത്ത് ഏപ്രില് ഫൂള്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഏപ്രില് ഫൂളുകള്ക്ക് ചില രസകരമായ 'പണി'കളും മറ്റുള്ളവർ നല്കിപ്പോന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടോടി എഴുത്തുകാരിയായ നാൻസി കാസൽ മക്എൻടയർ ചില ഉദാഹരണങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂഡ്രൈവർ, പല നിറത്തിലുള്ള പെയിന്റ് നിറച്ച ബക്കറ്റ്, പ്രാവിൻ പാല്, ഒരു പാത്രം എല്ബോ ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയവയാണ് പണികള്. പേര് കേട്ട് ഇതെന്ത് പണിയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട. എല്ലാം 'മുട്ടൻ' പണികളുടെ 'യമണ്ടൻ' പേരുകളാണ്.
മിക്ക തമാശകള്ക്കും ഒരു വിനാശകരമായ വശം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അത് വളർന്നു. ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കും, പ്രക്ഷേപണ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിറവിയിലേക്കും കടന്നപ്പോള് കാര്യങ്ങള് അല്പം കൂടി ഗുരുതരായി. വഞ്ചന, സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ എന്നിവ മുൻനിർത്തി, വ്യവസായവും സർക്കാരുകളും പരസ്യദാതാക്കളെയും ടെലിവിഷനെയും പത്രപ്രവർത്തകരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിലും ചില മാധ്യമ സംഘടനകള് ഏപ്രില് ഫൂളിന്റെ അനുവദനീയമായ തമാശകളില് പങ്കുചേർന്നു. ഇതില് പ്രശസ്തമായിരുന്നു ബിബിസി. പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണില് പൊടിയിടാനും കബളിപ്പിക്കാനുമായി ബിബിസി ഏപ്രില് ഫൂള് ദിനങ്ങളില് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ പല 'വേർഷനു'കളും ഉപയോഗിച്ചു.
1957-ൽ ചാനലിന്റെ സമകാലിക വിഷയങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പനോരമ എന്ന പരിപാടിയില് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത സ്പെഗെറ്റി വിളവെടുപ്പ് (spaghetti harvest) എന്ന സെഗ്മെന്റ് ഇതിന് മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ്. സ്വിസ് കർഷകർ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പാസ്ത പറിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പരിപാടി. ടിവിയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഏപ്രിൽ ഫൂൾ തമാശയാണിതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
ഓപ്പറ ഹൗസുകളുടെ തകർച്ചാകാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്മിഷൻ (ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ) പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം പൊതുജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന ചെറിയ പരിപാടികള് ചെയ്തുപോന്നിരുന്നു. എബിസിയുടെ പ്രധാന സമകാലിക പരിപാടിയായ ദിസ് ഡേ ടുനൈറ്റ് (1967–78), മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പ്രധാന വിഷയങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആക്ഷേപഹാസ്യവും അവർ പരീക്ഷിച്ച് പോന്നു. 1970, ഏപ്രിൽ 1ന്, ഡയൽ-ഒ-ഫിഷ് എന്ന കണ്ടുപിടിത്തത്തെ കുറിച്ച് (പരിചയ സമ്പന്നനല്ലാത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ പോലും സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉപകരണം) സംശയാസ്പദമായ റിപ്പോർട്ട് നല്കിയത് ചർച്ചയായിരുന്നു.
1973-ൽ ആരംഭിച്ച സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹൗസ് തുറമുഖത്ത് എങ്ങനെ മുങ്ങുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ കഥ പിന്നീട് കുറച്ച് ഏപ്രിൽ ഫൂൾസ് പരിപാടികളില് വരികയുണ്ടായി. ഈ സംഭവത്തെ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതിനായി വെള്ളത്തിനടിയില് പരിശോധന നടത്തുന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ചേർത്തിരുന്നു.
1966-ൽ മെട്രിക് കറൻസി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ ഉടൻ തന്നെ "മെട്രിക് സമയം" ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് 1975-ൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എബിസി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ മിനിറ്റിന് 100 സെക്കൻഡും മണിക്കൂറിന് 100 മിനിറ്റും 20 മണിക്കൂർ ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു വിവരം. പത്ത് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പുതിയ ക്ലോക്ക് ഫെയ്സുള്ള അഡലെയ്ഡെ ടൗൺ ഹാളിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഈ പരിപാടിയില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ക്യാമറ പകർത്തിയ മാറ്റത്തെ ഹൃദ്യമായി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രീമിയർ ഡെസ് കോർകോറൻ ഏപ്രില് ഫൂള് തമാശയിൽ പങ്കെടുത്തു.
എന്നാല് ഈ പരിപാടിയുടെ ഫലം അത്ര രസകരമായിരുന്നില്ല. പരിപാടി ആസ്വദിച്ചവർ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിരവധി പേർ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. ചിലർ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി, ചിലർ അസ്വസ്ഥരായി. പലരും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരുത്തി. കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് വഷളാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ യാഥാർഥ്യം വെളപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.
ഏപ്രിൽ ഫൂൾസ് ദിനത്തിലെ പതിവ് രസകരമായ സെഗ്മെന്റുകള് ഇപ്പോഴും ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രഭാത പരിപാടികളില് നടക്കുന്നുണ്ട്. വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടികള്ക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ഇല്ലാത്തത്.
'നുണ' യുഗത്തില് ചിരിക്കണോ? അതോ കരയണോ?
ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം നിർമാണം, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, പ്രേക്ഷകർ എന്നിവ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ഒരുകാലത്ത് വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളുടെ പ്രേക്ഷകർ വളരെ വലുതും വിശ്വസ്തരുമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ സെറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടി. കണ്ടതും കേട്ടതുമായ മിക്ക കാര്യങ്ങളും അവർ വിശ്വസിച്ചു.
ഇപ്പോൾ കഥകള് ഒരുപാട് മാറി. ആർക്കും തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മൊബൈലില് വാർത്ത ചിത്രീകരിക്കാനും അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന നിലയിലായി. ഈ അവസരത്തില് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാം സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ ഈ യുഗത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ എത്രയെത്ര വിവരങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തം സാഹചര്യത്തില് ഏപ്രില് ഫൂള് തമാശകള് പലപ്പോഴും തിരിച്ചടിയാകാറുമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രില് ഫൂള് ദിനത്തില്, ഓസ്ട്രേലിയൻ-ബ്രിട്ടീഷ് ഐടിവി അവതാരക ജോർജിന ബർണറ്റ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് നടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഇടുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ഇത് വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. തമാശക്ക് പകരം ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
അതേ ദിവസം തന്നെ, ക്വീൻസ്ലാൻഡ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ റയാൻ മർഫിയുടെ, ബ്രിസ്ബേൻ സിറ്റി കൗൺസിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള റെഡ്ലാൻഡ്സ് ഷയർ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി. ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ നൽകണമെന്നോ മറ്റൊരു സമ്പന്ന നഗരത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാകണമെന്നോ ഉള്ള ആശയം റെഡ്ലാൻഡ്സിലെ പല ആളുകള്ക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
വ്യക്തിപരമായ പരമാധികാരത്തെയും സുരക്ഷയെയും കുറിച്ചുള്ള തമാശകൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച ഫലം നല്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നോ ഔദ്യോഗിക വ്യക്തികളില് നിന്നോ പുറത്ത് വരുമ്പോള്. ഇന്ന്, കാഴ്ചക്കാർ ഡിജിറ്റൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അടിസ്ഥാന രഹിതവും തട്ടിപ്പും അധാർമികതയും എല്ലാം വേരൂന്നിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങള് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം. നുണകളെയും സംവേദനക്ഷമതയില്ലായ്മയെയും നാം വേഗത്തിൽ അപലപിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.
