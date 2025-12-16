Kerala Local Body Elections2025

ബോണ്ടി ബീച്ച് വെടിവയ്‌പ്പ്; പിന്നില്‍ 50കാരനും മകനും, ഐഎസ് പിന്തുണയാകാം എന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി

ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ 50 കാരനായ സാജിദ് അക്രം, 24 കാരനായ നവീദ് അക്രം എന്നിവരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു. ഇഷ്‌ടികപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന നവീദ് അക്രം 2019 ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.

Australian Prime Minister Anthony Albanese, center, lays flowers at the Bondi Pavilion at Bondi Beach in Sydney on Monday. (AP)
സിഡ്‌നി: ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിന് പിന്നിലെ അക്രമികൾ ഐഎസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനീസ്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ 50 കാരനായ സാജിദ് അക്രം, 24 കാരനായ നവീദ് അക്രം എന്നിവരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു. ഇവർ അച്‌ഛനും മകനുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും ആൻ്റണി ആൽബനീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

"വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യയ ശാസ്‌ത്രം കാരണം ഈ അച്‌ഛനും മകനും ഭീകരവാദികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ ദുരന്തം. ഇഷ്‌ടികപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന നവീദ് അക്രം 2019 ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നില്ല. വെടിവയ്പ്പിന് മുമ്പുള്ള ഇരുവരുടെയും നീക്കങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്," ആൻ്റണി ആൽബനീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2025 നവംബറിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇരുവരും ഭീകരവാദികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയോ എന്നതാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന ചോദ്യമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മീൻ പിടിക്കാൻ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ആക്രമണം നടന്ന ദിവസം നവീദ് അക്രം അമ്മയോട് പറഞ്ഞതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരുന്ന അച്‌ഛനോടൊപ്പം നവീദും പിന്നീട് ബീച്ചിലേയ്ക്ക് എത്തി ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുകയായിരുന്നു എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ തത്ക്ഷണം നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ വെടിവയ്പ്പിൽ മധ്യവസയ്‌കനായ സാജിദ് അക്രം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 24 കാരനായ നവീദ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ആയിരങ്ങൾ

ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പിൽ മരിച്ചവർക്കായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. ജൂതമത ഉത്സവമായ ഹനുക്കയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ആഘോഷത്തിലാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

നോവായി പോർട്ട് ആർതർ കൂട്ടക്കൊല

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ടാസ്‌മാനിയയിലെ പോർട്ട് ആർതറിലും പരിസരത്തും 1996 ഏപ്രിൽ നടന്ന കൂട്ട വെടിവയ്പ്പാണ് പോർട്ട് ആർതർ കൂട്ടക്കൊല. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ആക്രമണത്തിൽ 35 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും 18 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അക്രമിയായ മാർട്ടിൻ ബ്രയാനൻ്റിന് 35 വർഷം ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.

പോർട്ടർ ആർതർ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും രാജ്യം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് തോക്കുകൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ALSO READ: ഞെട്ടി വിറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; ജൂത ഉത്സവാഘോഷത്തിനിടെ ഭീകരാക്രമണം, രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

