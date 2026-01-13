ETV Bharat / international

'ഇറാൻ വീടൂ'; അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് എംബസി

ഇറാന്‍ വിടാന്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ്‌ എംബസി. പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും നിര്‍ദേശം.

IRAN UNREST IRAN us advisory ANTI GOVERNMENt protest in iran
Protesters gather on a street in Iran (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 9:23 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരോട് രാജ്യം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാനിലെ യുഎസ് വെർച്വൽ എംബസി. രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും മറ്റ് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്നും എംബസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ അധികൃതർ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പായി എംബസി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇറാനിലുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമാകാനാണ് സാധ്യത. അറസ്‌റ്റുകൾക്കും അപകടങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായേക്കാം. സുരക്ഷാ നടപടികൾ, റോഡ് അടച്ചിടൽ, പൊതുഗതാഗത തടസങ്ങൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് തടസങ്ങൾ എന്നിവ തുടരുകയാണെന്നും രാജ്യത്ത് നിന്നും മാറണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടിയന്തര മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ പൗരമാരോട് അർമേനിയിലേക്കോ തുർക്കിയിലേക്കോ മാറാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെന്നും അവശ്യസാധനങ്ങൾ കരുതി വയ്‌ക്കണമെന്നും എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണം, വെള്ളം, മരുന്നുകൾ, മറ്റ് അവശ്യവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു

ഇറാനിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 648 ആയി. ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് 10,700 പേര്‍. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ 18 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഇറാന്‍റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങള്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചയ്‌ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും എതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ കണക്കുകള്‍ ഇറാന്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. 2025 ജൂണില്‍ ഇറാന്‍റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യം വീണ്ടും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

അടുത്ത നീക്കവുമായി ട്രംപ്:

ഇതിന് പിന്നാലെ പുതിയ നീക്കുവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും 25 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. അധിക തീരുവ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ ട്രംപ് കുറിച്ചു. ഇറാനിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് മടിക്കില്ലെന്ന പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പുതിയ തീരുവ പ്രഖ്യാപനം.

Also Read: ഇറാനുമായി വാണിജ്യ ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; 25% അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

