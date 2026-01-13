ETV Bharat / international

An activist from the Vishwa Hindu Parishad, a right-wing Hindu nationalist organization, shouts slogans as police detain him during a protest near the Deputy High Commission of Bangladesh, alleging that Bangladeshi groups are wrongly targeting Indians, in Mumbai, (File/AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 12:44 PM IST

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ല. സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മറ്റൊരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ അക്രമികള്‍ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ സമീർ ദാസാണ് (27) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജഗത്പൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു.

ഫെനി ജില്ലയിലെ ദഗൻഭുയാൻ ഉപാസിലയിലാണ് (ജനുവരി 12) സംഭവം. ബംഗാളി പത്രമായ ഡെയ്‌ലി മനോബ്‌കാന്തയാണ് ഇക്കാര്യം പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. പ്രാഥമിക വിവരമനുസരിച്ച് സമീറിനെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്‌ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം സമീർ തൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ കാണാതാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. രാത്രി ഏറെ വൈകിയിട്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി അദ്ദേഹത്തിനായി തെരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട്, ഉപജില്ലായിലെ സദർ യൂണിയന് കീഴിലുള്ള ജഗത്പൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വയലിൽ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ കണ്ടെത്തി. വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി തവണ കുത്തേറ്റതിൻ്റെ മുറിവുകളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്

മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ഫെനി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദഗൻഭുയാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ-ഇൻ-ചാർജ് മുഹമ്മദ് ഫൈസുൽ അസിം നൊമാൻ പറഞ്ഞു.

"മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ഫെനി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോറിക്ഷ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓട്ടോറിക്ഷ വീണ്ടെടുക്കാനും പൊലീസ് പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്" നൊമാൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അക്രമണത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്നു. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ സംഭവമാണിത്. ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചതില്‍ ഇന്ത്യ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അയൽരാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ അത്തരം വർഗീയ അക്രമണങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനെ വെടിവച്ച് കൊന്നു

ബംഗ്ലാദേശിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെ അക്രമികള്‍ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ദൈനിക് ബിഡി ഖബർ എന്ന പത്രത്തിലെ ആക്‌ടിങ് എഡിറ്ററായ റാണാ പ്രതാപ് ബൈരാഗിരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ജെസോർ സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം. തലയ്‌ക്ക് വെടിയേറ്റതാണ് മരണ കാരണമെന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഐസ് നിർമാണ ഫാക്‌ടറിയുടെ ഉടമ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ജെസോറിലെ കേശബ്‌പൂർ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പൂജ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ബാഷുദേബ് ധർ പറഞ്ഞു. കൊപാലിയ ബസാറിൽ വച്ചാണ് അക്രമികൾ വെടിവച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അബുൽ ബസാർ വ്യക്തമാക്കി.

