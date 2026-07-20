പത്ത് വര്ഷത്തിനിടെ ബ്രിട്ടന് ഏഴാം പ്രധാനമന്ത്രി; ചുമതലയേറ്റ് ആന്ഡി ബേണ്ഹാം
പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആന്ഡി ബേണ്ഹാം. സ്റ്റാര്മര് രാജി വച്ച ശേഷമാണ് ആന്ഡി ബേണ്ഹാം ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
Published : July 20, 2026 at 6:56 PM IST
ലണ്ടന്: യുകെയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലേബർ പാർട്ടി നേതാവ് ആൻഡി ബേൺഹാം. ആഴ്ചകളോളം നേതൃസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് നിന്ന ശേഷമാണ് ബേണ്ഹാമിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം. ബേക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തില് ചാള്സ് രാജാവുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സ്ഥാനാരോഹണം.
കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ രാജിവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻ ഗ്രേറ്റർ മാഞ്ചസ്റ്റർ മേയറായ ബേൺഹാം ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായെത്തുന്നത്. ഇരുവരും പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങള് ബേക്കിങ് ഹാം കൊട്ടാരം പുറത്ത് വിട്ടു. അധികാര കൈമാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയായ കിസിങ് ഹാന്ഡ്സ് എന്ന ചടങ്ങാണ് അവിടെ നടന്നത്.
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രാജാവ് ആന്ഡ്രൂ ബേണ്ഹാമിനോട് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജാവിന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് പുറമെ രാജ്യത്തെ ധനകാര്യപദവിയും ഇനി അദ്ദേഹത്തിനാണ്. 2016ന് ശേഷം രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ഏഴാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബേണ്ഹാം.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 10 ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിന് പുറത്ത് ചെറു വിടവാങ്ങല് പ്രസംഗം അദ്ദേഹം നടത്തി. 'തന്റെ ജോലി പൂര്ത്തിയായിരിക്കുന്നു. പാര്ട്ടി തന്നെയാണ് രാജിക്ക് തന്നെ നിര്ബന്ധിച്ചത്. ബ്രിട്ടന് ഇപ്പോള് ശക്തമായ ഒരു നേതൃത്വത്തെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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