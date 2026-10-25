പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം; സൗദി അറേബ്യയില് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് സഹായവുമായി സര്ക്കാര്, കേരള ഹൗസിൽ കൺട്രോൾ റൂം
സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള മലയാളികൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം കേരള ഹൗസിൽ പ്രത്യേകം കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ 011-23747079, 9310443880 (വാട്ട്സ് ആപ്പ്).
Published : October 25, 2026 at 7:18 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശവുമായി അധികൃതര്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉംറ തീര്ത്ഥാടനത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളവര്ക്കാണ് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. മേഖലയിലെ സംഘര്ഷം മൂലം മിക്ക വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയതിനാല് ഇവരുടെ മടക്കയാത്ര ത്രിശങ്കുവിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അധികൃതര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കായികമാമാങ്കത്തിന് കൊടിയേറുന്നു! 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; ദീപശിഖ തെളിയിക്കാൻ ഒളിമ്പ്യൻ പി.ടി. ഉഷ
എയര് ഇന്ത്യാ, ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങള് റിയാദ്, ദമാം തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സര്വീസുകള് അടുത്തമാസം ഏഴുവരെ നിര്ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജിദ്ദയിലും മക്കയിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കണ്ട്രോള് റൂമുകള് ഉണ്ടെന്നും ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യന് കോണ്സുലേറ്റ് ജനറല് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന് വേണ്ട എന്ത് സഹായത്തിനും എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും ഇവരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹജ്ജ്-ഉമ്ര മന്ത്രാലയവുമായി തങ്ങള് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണവും മരുന്നും അടക്കമുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കള് തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് കോണ്സുലേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനിടെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി ഹൂതികൾ. റിയാദ്, ദമാം, നജ്റാൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം. ഈസ്റ്റ് - വെസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈനും റാബിഗ് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയും യാമ്പുവിൽ ആരാംകോ കമ്പനിയും ആക്രമിച്ചെന്നും ഹൂതികൾ പറയുന്നു. അതിനിടെ, സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള ജാഗ്രത നിർദേശം അമേരിക്ക പുതുക്കി. സംഘർഷം വ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നും മുൻകരുതൽ വേണമെന്നുമാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
#TravelAlert Air India and Air India Express flights to and from Riyadh and Dammam will remain suspended until 7 November 2026, while services to and from Jeddah will remain suspended until 31 October 2026.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 24, 2026
ദമ്മാം കിംഗ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഭൗതികശരീരം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുന്നതായി റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്നതായും ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 21-നാണ് ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങളും അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടു. പരിക്കേറ്റ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാളെ ഒക്ടോബർ 22-ന് ചികിത്സകള്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയില് നിന്ന് വിട്ടു. രണ്ടാമത്തെയാൾ ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ഷെയ്ബ എണ്ണപ്പാടം ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഒക്ടോബർ 22-ന് ആശുപത്രി വിട്ടത്. .
റിയാദ് വിമാനത്താവള ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടുപേർ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും രണ്ടുപേർ ജനറൽ വാർഡിലും ചികിത്സയിലാണ്. ഏഴുപേർ ഇതുവരെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ സംസ്കാരം ഒക്ടോബർ 12-ന് റിയാദിൽ നടന്നിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തരവും മികച്ചതുമായ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കിയ സൗദി ഭരണകൂടത്തോടും പ്രാദേശിക അധികൃതരോടും എംബസി നന്ദി അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് എംബസി വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വ്യോമാക്രമണ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയോ, മിസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ അവിശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെയോ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എടുക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും സൗദി നിയമപ്രകാരം ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും മുഴുവൻ പ്രവാസികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേരള ഹൗസിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു
സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള മലയാളികൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം കേരള ഹൗസിൽ പ്രത്യേകം കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ 011-23747079, 9310443880( വാട്ട്സ് ആപ്പ്).
കേരള ഹൗസിലെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നോർക്ക ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസർ ജെ ഷാജിമോനെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഓഫീസറായി അഡീഷണൽ റസിഡൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ ചാർജ്ജുള്ള ലെയ്സൺ ഓഫീസർ രാഹുൽ കെ ജയ്സ്വാറിനെയും റസിഡൻ്റ് കമ്മീഷണർ പുനീത് കുമാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കൺട്രോൾ റൂം 24 മണിക്കും പ്രവർത്തിക്കും. എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ റിയാദ് , കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ജിദ്ദ, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ എംബസികളുടെയും ഏകോപനത്തോടെയാണ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം നടത്തുക.