കടുത്ത സമുദ്ര അസ്ഥിരതകള്ക്കിടയിലും പ്രാദേശിക സഹകരണത്തിന് കരുത്ത് പകരാന് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര കൂട്ടായ്മയുമായി ഇന്ത്യ
കൊളംബോ സുരക്ഷ കോണ്ക്ലേവിലും ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര റിം അസോസിയേഷന് യോഗത്തിലുമാണ് കടല് സുരക്ഷയിലൂടെയുള്ള ബന്ധമെന്ന പൊതു ആശയം ഉയര്ന്നത്.
Published : November 29, 2026 at 4:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മാല ദ്വീപുകളില് നടന്ന കൊളംബോ സുരക്ഷാ കോണ്ക്ലേവ്(സിഎസ്സി)വിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന എട്ടാമത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ട തല ചര്ച്ചയിലും ഇന്ത്യയില് നടന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര റിം അസോസിയേഷന്(ഐഒആര്എ)മന്ത്രിതല യോഗത്തിലും ഉയര്ത്തക്കാട്ടപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലും വിശാല ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങള്ക്കിടയില് കൂടുതല് തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം.
സിഎസ്സിയില് ഇന്ത്യയും മാലദ്വീപുകളും മൗറീഷ്യസും ശ്രീലങ്കയുമെല്ലാം 2026-27ലേക്കുള്ള സഹകരണ ധാരണ അംഗീകരിച്ചു.
അഞ്ച് പ്രധാന സ്തംഭങ്ങളിലൂന്നി വേണം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടല് സുരക്ഷ, സുരക്ഷിതത്വം, ഭീകരതയെയും വിപ്ലവത്തെയും നേരിടല്, കടത്ത് തടയല്, അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, നിര്ണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സാങ്കേതികതയില് സൈബര് സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും മാനുഷിക സഹായങ്ങളു ദുരന്ത നിവാരണവു തുടങ്ങിയവയാണവ.
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പരിശീലനം, മികച്ച നടപടികള്, ശേഷി വികസിപ്പിക്കല് എന്നിവയാണ് നയതന്ത്രപരമായ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രായോഗിക സഹകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്.
ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ മേഖലയക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇയോറ യോഗത്തില് ഇറാനും മലേഷ്യയും മൗറിഷ്യസും ഇന്തോനേഷ്യയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ഈ മേഖലയെ സുസ്ഥിരവും അഭിവൃദ്ധിയുള്ളതുമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒപ്പം ഇതിനുള്ള രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കാനും. പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്രത്തിലും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് ഉറപ്പാക്കാനും അത് വഴി സമുദ്ര, വിമാന സഞ്ചാരങ്ങള് സ്വതന്ത്രമാക്കാനും തടസമില്ലാത്ത വാണിജ്യം ഉറപ്പാക്കാനും സമാധാനപരമായി തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാനും സമുദ്രത്തിന്െ മറ്റ് നിയമപരമായ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചും ധാരണയായി.
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ആഗോള വാണിജ്യം ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ, ബന്ധിപ്പിക്കല്, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് ഐറോ യോഗത്തില് പറഞ്ഞു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖല സമാധാനപരവും സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവും വികസിതവുമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രം തന്ത്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം
ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം സുപ്രധാന കപ്പല്ചാലുകളോടും ഊര്ജ്ജപാതകളോടും ചേര്ന്ന ഇതിന്റെ സ്ഥാനവുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രം പേര്ഷ്യന് കടലിടുക്കും പശ്ചിമേഷ്യയും കിഴക്കനേഷ്യയും പസഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു.
ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക്, ഏദന് കടലിടുക്ക്, ബാബ് ഏല് മന്ദേബ്, മലാക്ക കടലിടുക്ക് എന്നിവ രാജ്യാന്തര വാണിജ്യ ഊര്ജ്ജ വിതരണത്തില് നിര്ണായക ഇടങ്ങളാണ്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയെ വലിയതോതില് ആശ്രയിക്കുന്നു. കടല്വാണിജ്യത്തെയും. ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ, ദക്ഷിണ പൂര്വേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി കപ്പല്വഴിയുള്ള ബന്ധം തീവ്രമായി തുടരേണ്ടത് ദേശീയ മുന്ഗണനയാണ്.
ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിന് നിരവധി സംയോജിത ഭീഷണികള് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. കടല്ക്കൊള്ള, കപ്പലുകളില് ആയുധധാരികളായെത്തിയുള്ള മോഷണം, സമുദ്ര ഭീകരത, അനധികൃത കടത്ത, അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം,സമുദ്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന അതിക്രമങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഇതില് പ്രധാനം.
Joint Press Statement of the 8th NSA-Level Meeting of the Colombo Security Conclave. https://t.co/bPfOIAuyJK @presidencymv @MoFAmv https://t.co/PMuVQ672cq— India in Maldives (@HCIMaldives) November 26, 2026
പശ്ചിമ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് കൂടി സങ്കീര്ണമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലും ചെങ്കടലിലും തുടരുന്ന അസ്ഥിരതയാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങള് സങ്കീര്ണമാക്കുന്നത്. വാണിജ്യക്കപ്പലുകള് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, നാവികര്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നു, രാജ്യാന്തര കപ്പല് ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെല്ലാം തികച്ചും സമുദ്ര സുരക്ഷ വെല്ലുവിളിയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ദേശീയ പ്രതികരണം പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ യോഗങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്ഥാപനപരമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ആഴത്തിലുള്ള സഹകരണത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്ര അയല്ക്കാരും സമാനമായ സുരക്ഷ ആശങ്കകള് പങ്കുവച്ച സാഹചര്യത്തില്. ഇതോടൊപ്പം അംഗങ്ങള്ക്ക് തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണം തിരികെ പിടിക്കുകയും വേണം.
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര അയല്പ്പക്കത്തെ സമാഹരിക്കല്
സിഎസ്സിയില് ഇന്ത്യയെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക, മാലദ്വീപുകള് എന്നിവയടങ്ങിയ ഒരു ത്രികക്ഷി കടല്സുരക്ഷ സംവിധാനമായാണ് നിലവില് വന്നത്. മൗറിഷ്യസും പിന്നീട് നമുക്കൊപ്പം കൂടി. 2024ല് ബംഗ്ലാദേശും. 2025 നവംബറില് നടന്ന ഏഴാമത് ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേശകതല യോഗത്തിലാണ് സീഷെല്സിന് പൂര്ണ സമയ അംഗത്വം നല്കിയത്.
ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് 2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സ്ഥാപനപരമായ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യയും മാലദ്വീപുകളും മൗറിഷ്യസു ശ്രീലങ്കയും ഇതിന്റെ നിയമാവലിയില് ഒപ്പു വച്ചതോടെയാണിത്. ഒപ്പം കൊളംബോയില് സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും ഇവര് ഒപ്പ് വച്ചു.
ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപനവും നിര്ണായകമാണ്. മാലദ്വീപുകളും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യന് ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സുപ്രധാന രാജ്യാന്തര കപ്പല്ച്ചാലുകളുമായി ചേര്ന്ന് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. അതേസമയം മൗറീഷ്യസും സീഷെല്സും ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദക്ഷിണ പശ്ചിമമേഖലയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ് ഈ കൂട്ടായ്മയെ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലേക്കും കിഴക്കന് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
സഹകരണം സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തെയും വിവര പങ്കിടലിനെയും തീരസംരക്ഷണ സേനകള് തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒപ്പം അസാധാരണ കടല്യാന നീക്കങ്ങളും അനധികൃത മീന്പിടുത്തവും കടത്തലുമെല്ലാം മനസിലാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ രാജ്യത്തിന് മാത്രമായി കടല് മുഴുവന് നിരീക്ഷിക്കാന് സാധ്യമല്ല. അതേസമയം ചെറു ദ്വീപു രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള സാങ്കേതിക-മനുഷ്യ സംവിധാനങ്ങളുമില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കടല്മേഖല സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാന് അവര്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
ന്യൂഡല്ഹിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഐയോറ മന്ത്രിതല യോഗത്തിന് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രമേഖലയിലെ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളുടെയും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന കടല് സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളുടെയും വന്ശക്തികള് ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലൂടനീളം സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില് നിര്ണായക തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
Delighted to meet the Foreign Ministers and Heads of Delegation of the 23 Indian Ocean Rim Association Member-States participating in the 25th Meeting of the IORA Council of Ministers in New Delhi. The Indian Ocean has connected our people for millennia. As Chair of IORA, India looks forward to working closely with all partners to advance its vision of MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) and to strengthen peace, security, stability and prosperity in the Indian Ocean Region. @IORAofficial— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026
ജയശങ്കറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം നടന്നതെന്നതും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറ്റ് 23 ഐയോറ അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി നയതന്ത്ര ഇടപെടല് നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിലൂടെ തുറന്ന് കിട്ടി ഒപ്പം പ്രാദേശിക സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഒപ്പം തുറന്ന, ഉള്പ്പെടുത്തല്, സമാധാനപരമായ നിയമാധിഷ്ഠിതമായ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനും സാധിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ നൂതനത, തുറന്ന് വയ്ക്കല്, സുസ്ഥിരത, ഉള്ക്കൊള്ളല് എന്നീ ആശയങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള 2025- മുതല് 2027 വരെയുള്ള ഐയോറ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏഷ്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും പശ്ചിമേഷ്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കേവലമൊരു ഭൗമ ഇടമല്ല എന്ന അംഗീകാരം കൂടിയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രാധാന്യം ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളുടെ കാലത്ത് രാജ്യാന്തര വാണിജ്യം, ഊര്ജ സുരക്ഷ, കടല്ബന്ധം, തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയില് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐയോറ യോഗം കേവലം സാധാരണ പ്രാദേശിക ബഹുരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ കൂടിച്ചേരലുകള്ക്കപ്പുറം പ്രാധാന്യം നേടുന്നു.ശക്തരായ സമുദ്ര ശക്തിയായി മുന്നേറാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതാണ് ഇതിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും സുരക്ഷ- വികസന പങ്കാളിയെന്ന നിലയില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു.
ചൈനാഘടകവും വിശാല ഇന്തോ പസഫിക് മത്സരവും
സിഎസ്സി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല. എന്നാല് ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലെ തന്ത്രപരമായ മത്സരത്തില് നിന്ന് ഇതിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഒഴിച്ച് നിര്ത്താനും സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം, തുറമുഖ നിക്ഷേപം, നാവിക ശേഷി വര്ദ്ധന, പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇവരുടെ ഇടപാടുകള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്വാഡര്, ചൈന-പാക് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി എന്നിവയിലൂടെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഇവരുടെ തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ ഭൗമാതിര്ത്തി സമുദ്ര സമീപനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ കൂട്ടായ്മ പക്ഷേ ചൈനയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല. അംഗരാജ്യങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെയും വൈദേശിക പങ്കാളിത്തത്തെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പങ്കാളിത്തം സിഎസ്സിയുടെ പ്രാദേശികത വിശാലമാക്കി. ഇതിന് നിര്ണായക ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര ഇന്തോ പസഫിക് താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ക്വാഡിലൂടെ ജപ്പാനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഒപ്പം അവരും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ഒരു പങ്കാളി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം സമുദ്രസുരക്ഷ, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം, ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കല് എന്നിവയില് സഹകരണവും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
ഒരു സുപ്രധാന ആഗോള സമുദ്ര പരിശോധന കേന്ദ്രമായ മലാക്ക കടലിടുക്കിനോട് ചേര്ന്നുള്ള മലേഷ്യയുടെ കിടക്ക് പ്രാദേശിക സമുദ്ര സുരക്ഷയില് അവരുടേതായ പങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്കുമപ്പുറം അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ഭീഷണി ചര്ച്ചകള് വിശാലമാക്കുന്നു. അതേസമയം കേവലം അതിഥിയായുള്ള സാന്നിധ്യം സിഎസ്സി അംഗത്വത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമാകില്ല.
ഇതുപോലെ തന്നെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനയാണ് ഇന്ത്യയും ഐറോയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര മേഖലയില് ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര, സമുദ്ര ചുവട് വയ്പ്.
തങ്ങളുടെ ബെല്റ്റ് ആന്ഡ് റോഡ് (ബിആര്ഐ) പദ്ധതിയിലൂടെയും മാരിടൈം സില്ക്ക് പാതയിലൂടെയും ബീജീങ് മേഖലയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി തീവ്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, ഗതാഗത പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാന്, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാന്മര്, കിഴക്കന് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, ചരക്കുകടത്ത്, സമുദ്രബന്ധങ്ങള് എന്നിവ ചൈനയുടെ തന്ത്രപരമായ വികസനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചൈനയില് നിന്ന് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി
ചൈനയുടെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന നാവിക വിന്യാസം, തുറമുഖ സന്ദര്ശനം, കടത്ത് ക്രമീകരണങ്ങള് എന്നിവ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം നിര്ണായകമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ തുറമുഖങ്ങളിലും ചരക്കുകടത്തിലുമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത സമുദ്രസ്ഥിതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 2026 നവംബറിലെ അമേരിക്ക ചൈന സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ പുനപ്പരിശോധ കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വെല്ലുവിളി കേവലം ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം സൈനികമായോ തന്ത്രപരമായോ നേരിടാവുന്നതല്ല. മറിച്ച് സമാനമായ രീതിയില് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വിശ്വസനീയമായ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക, വികസന, സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം ഒരുക്കുകയും അവരുടെ പരമാധികാരത്തെയും തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തെയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
ചെറു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളെയും വികസ്വര തീര രാജ്യങ്ങളെയും ശക്തരായ രാജ്യങ്ങളോട് മത്സരിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കാതിരിക്കുക എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനമാകണം നമ്മുടേതെന്ന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വികസന മുന്ഗണനകള്, സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള്, സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്, എന്നിവ രണ്ടു കൂട്ടര്ക്കും ഗുണകരമാകും വിധമുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഐയോറ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഇടം ഈ സമീപനത്തിന് നല്കുന്നു. ഇതിലെ അംഗത്വമുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യയും ഒപ്പം സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക തന്ത്രപരമായ ഇടപാടുകള് ചൈനയടക്കമുള്ളമുള്ള വന് ശക്തികളുമായും നടത്താനാകുന്നു. സിഎസ്സിയും ഐയോറയും ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രനാവിക ശില്പ്പശാലയ്ക്കും ബിംസ്റ്റെക്കിനും ക്വാഡിനുമെല്ലാം അനുപൂരകമാകുന്നു.
നടപ്പാക്കല് സുപ്രധാനം
സിഎസ്സിയുടെ 2026-27 ലക്ഷ്യം സ്ഥാപന പരമായ ചട്ടക്കൂടിന് കരുത്തേകുകയാണ്. എന്നാല് ഇവരുടെ വിശ്വാസ്യത ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഘോര്മെയ്ഡ് പുനപ്പരിശോധനയും കൊളംബോ സെക്രട്ടറിയേറ്റും ഇതിന് തുടര്ച്ച നല്കുന്നു.
സാങ്കേതിക, സ്ഥാപന ശേഷിയില് ഭിന്നതകളുണ്ടാകാം. രാഷ്ട്രീയ മുന്ഗണന, വൈദേശിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവ സഹകരണത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ചേക്കാം. ചെറു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്ക് സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, സൈബര് സുരക്ഷ, ദുരന്ത പ്രതികരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടാകാം. ദേശീ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാനും നിര്ണായക സുരക്ഷാ വിവരങ്ങള്ക്കും വിവരം പങ്കിടലും ആവശ്യമുണ്ടായേക്കാം.
ചെറു അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്കായി സിഎസ്സി ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ശേഷി പ്രാപ്യമാക്കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധരെയും പരിശീലനവും നല്കുന്നു. ഒപ്പം അവരെ തന്ത്രപരമായി സ്വതന്ത്രരാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. സിഎസ്സിയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രാദേശിക അധികാര സന്തുലനം സാധ്യമല്ല. എന്നാല് ഇവര്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാകും. ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒപ്പം പൊതു ഭീഷണികള്ക്ക് കൂട്ടായ പ്രതികരണത്തിന് കരുത്തേകാനും പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാനും പരസ്പരം തന്ത്രപരമായ താത്പര്യങ്ങള്ക്കായി പോരടിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തെ സമാധാനത്തിന്റെയും സുസ്ഥിരതയുടെയും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും.
സിഎസ്സി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അയല്രാജ്യങ്ങളുമായും വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തില് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രവുമായും സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണെന്ന് ഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിവേകാനന്ദ രാജ്യാന്തര ഫൗണ്ടേഷന് എന്ന ബൗദ്ധിക കേന്ദ്രത്തിലെ ആഫ്രിക്കന് കാര്യ വിദഗ്ദ്ധയായ മുതിര്ന്ന ഗവേഷക രുചിത ബെറി പറയുന്നു.
സമുദ്രവെല്ലുവിളികള് വര്ദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മാത്സര്യവും. ഈ ഘട്ടത്തില് സിഎസ്സി അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്ക് തയാറെടുപ്പുകള്ക്കും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളില് ധാരണകള്ക്കുമുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് നല്കുന്നതെന്നും ബെറി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാഗര് (സെക്യുരിറ്റി ആന്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോര് ഓള് ഇന് ദ റീജ്യണ്) മഹാസാഗര്( മ്യുച്ചല് ആന്ഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് അഡ്വാന്സ്മെന്റ് ഫോര് സെക്യുരിറ്റി ആന്ഡ് ഗ്രോത്ത് എക്രോസ് റീജ്യണ്സ്)പദ്ധതികള്ക്കും ഇത് കരുത്ത് പകരും.
വൈവിധ്യമാര്ന്ന വികസന മുന്ഗണനകള് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടണം
ഐയോറ യോഗത്തില് രാജ്യങ്ങള് ഡല്ഹി കമ്യൂണിക് 2026ന് അംഗീകാരം നല്കി. ഇത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ്. കാരണം ഇത് അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്ക് സമാധാനപരമായ സുസ്ഥിരമായ അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രമെന്ന പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് കൂട്ടായ രാഷ്ട്രീയ ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
ഈ ഡല്ഹി വിജ്ഞാപനം ഇന്ത്യയുടെ മുന്ഗണനകള് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ കാലയളവില് ദീര്ഘകാല പ്രാദേശിക കാര്യപരിപാടിയാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നല്കുന്നു.
ഇതിന് 2028-2032 കാലഘട്ടത്തിലെ കര്മ്മ പദ്ധതി സുപ്രധാനമാണ്. സംഘടനയുടെ നിര്ദ്ദിഷ്ട മുന്ഗണനാ മേഖലകളില് കരുത്തുള്ള സഹകരണം വേണം. ഒപ്പം ഉടലെടുക്കുന്ന വെല്ലുവിളികള് ഉള്ക്കൊള്ളുകയും വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം നേടുകയും വേണം.
വിവര പങ്കിടല് പ്രക്രിയ, സമുദ്രമേഖല ബോധവത്ക്കരണം, തെരച്ചില്, രക്ഷാ ശേഷി, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്, ഡിജിറ്റല് ബന്ധപ്പെടല്, ദുരന്തങ്ങള് നേരിടാനായുള്ള തയാറെടുപ്പിന് പ്രാദേശിക വികസനം, മെച്ചപ്പെട്ട വാണിജ്യ സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ വെല്ലുവിളിയെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കുമപ്പുറം അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത വികസന മുന്ഗണനകളുള്ള കര്മ്മ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. അതേസമയം പരസ്പര ധാരണയോടെയുള്ള സംഘടനയായ ഐയോറ പോലുള്ളവയെ കാര്യക്ഷമമായി നിലനിറുത്തുക. എങ്കില് മാത്രമേഎല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ മികച്ച ഫലങ്ങള് ലഭ്യമാകൂ.
ന്യൂഡല്ഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശക്തമായ ഒരു ഐയോറ നമ്മുടെ ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തത്തിന് ഗുണകരമാകും. നമ്മുടെ അയല്പ്പക്കമാദ്യം നയത്തിലൂടെയും ഇന്തോ പസഫിക് ഇടപാടുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ മഹാസാഗര് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും.
ഇത് നമുക്ക് വൈദേശിക ശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തെ നേരിടാനായി ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തെ നേരിട്ട് ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്.
എങ്കിലും ഇന്ത്യ ഈ വിജയത്തെ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയുടെ കഴിവിന്റ വിജയമായി കാണുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര സ്വാധീനം മാത്രമാണിതെന്നും കരുതുന്നില്ല. ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവെന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യത ഇത് ചെറു രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നുവോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കാലാവധിക്കുമപ്പുറം തുല്യമായ വികസനത്തിനും സ്ഥാപന നിര്മ്മിതിക്കുമുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.