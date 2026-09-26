വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഏകധ്രുവലോകത്ത് ഇന്ത്യ എന്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയില് അംഗമാകണം?
ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രക്ഷാസമിതിയില് അസ്ഥിരാംഗത്വം വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം.
Published : September 26, 2026 at 10:45 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: യുക്രെയ്നിലും ഇറാനിലും പോരാട്ടം കനക്കുമ്പോഴും ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിക്ക് ഒരൊറ്റ ഉറച്ച ശബ്ദത്തില് ഒരു വാക്കു പോലും ഉരിയാടാനാകുന്നില്ല. രക്ഷാസമിതിയിലെ അതിശക്തരായ അംഗങ്ങള്, വിലക്കധികാരമുള്ള സ്ഥിരാംഗങ്ങള് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിലാണ്. പോരാട്ടത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ഭിന്നതകളാണ് ഇതിന് കാരണം. രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി രൂപം നല്കിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പരിമിതികളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Also Read: ലോകശ്വാസകോശ ദിനം; സിഗററ്റ് പുക നീക്കം ചെയ്യാന് ശ്വാസകോശങ്ങള്ക്ക് എത്ര സമയം വേണം?
ബഹുരാഷ്ട്ര നടപടികള് വേണ്ടുന്ന ഇക്കാലത്ത് പോരാട്ടം തളര്ത്തിയ രക്ഷാസമിതിയില് എന്തിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറല് അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറെസിനൊപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഇരിപ്പിടം?
എന്ത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അംഗത്വം വേണം?
ഇപ്പോള് നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തില് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാദ്യത്തേത് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയില് അസ്ഥിരാംഗത്വമെന്നതാണ്. അതായത് രണ്ട് വര്ഷം വീതമുള്ള മാറി മാറി വരുന്ന സംവിധാനം. 2028-29 കാലായളവിലേക്കാണ് ഇപ്പോള് ആവശ്യം ഉയര്ത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ദീര്ഘകാലമായുള്ള -ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി നീളുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി സ്ഥിരാംഗത്വം എന്ന ആവശ്യമാണ്.
ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനാകുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെതാകട്ടെ ദീര്ഘകാല അഭിലാഷവും. നിലവില് അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവര്ക്ക് വിലക്കധികാരവും ഉണ്ട്. പത്ത് രാജ്യങ്ങള് അസ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ്. വിവിധ മേഖലകള്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നല്കും വിധം രണ്ട് വര്ഷത്തേക്കാണ് ഇവര്ക്ക് അംഗത്വം നല്കുന്നത്.
ചൈന, ഫ്രാന്സ്, റഷ്യ, ബ്രിട്ടന്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം അംഗ രാജ്യങ്ങള്ക്കാണ് വിലക്കധികാരം ഉള്ളത്. വിലക്കധികാരമെന്നാല് ഒരു പ്രമേയത്തെ തടയാനുള്ള അധികാരമെന്നര്ത്ഥം. എന്നാല് വോട്ടെടുപ്പില് നിന്ന് വിട്ട് നില്ക്കുന്നത് വിലക്കധികാരമായി കണക്കാക്കില്ല.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് വിലക്കധികാരമില്ലാത്ത അംഗത്വം വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്? കാരണം ഇത്തരമൊരു അംഗത്വത്തെ നയതന്ത്ര സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നത്. ഒപ്പം ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖല രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി ചര്ച്ചകള്ക്ക് രൂപം നല്കാനും ക്രമാനുഗതമായി സ്ഥിരാംഗത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള നീക്കമാണിത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൗണ്സിലിലിടം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. ആ സംവിധാത്തില് നിന്ന് കൊണ്ട് പ്രവര്ത്തിക്കാനുമാകും. ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സാധിക്കും. രാജ്യങ്ങള് സ്വന്തം അജണ്ടകള് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള് അനുസരിച്ച് രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുകയോ അവയെ അനുസരിക്കാതെ പോലും ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്ന് പോകുന്നത്.
രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതില് അംഗത്വം വേണമെന്ന താത്പര്യം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണിത്. ഇവിടെയാണ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണിത് സുപ്രധാനമാകുന്നതുമെന്ന് ന്യൂയോര്ക്കിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ആയിരുന്ന ടി എസ് തിരുമൂര്ത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നമ്മളും അവിടെയുണ്ടെങ്കില് നല്ല കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുമെന്ന് ആളുകള്ക്കറിയാം. നമ്മള് സ്ഥിരാംഗമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ശക്തിാകാനാകും. പല വട്ടം നാം ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖല രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ആഫിക്കയ്ക്കായി.
എന്നാല് നമുക്ക് ഇനിയും വിലക്കധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനായിട്ടില്ല. മുന്കാലങ്ങളില് ഇന്ത്യയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേര്ന്ന് സ്ഥിരാംഗങ്ങള്ക്കെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2021ല് ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതി അഫ്ഗാന് സംബന്ധമായ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. താലിബാന് നിയന്ത്രണം ഏറ്റടുത്തതിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്. ആ രാജ്യത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ആക്രമിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളായോ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു നിര്ദ്ദേശം. ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പണം നല്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കരുതെന്നും പ്രമേയത്തില് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഫ്രാന്സ്, ബ്രിട്ടന്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചു. റഷ്യയും ചൈനയും വോട്ടെുപ്പില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നെങ്കിലും പതിമൂന്ന് വോട്ടുകള് നേടാന് പ്രമേയത്തിനായി.
#IndiaAtUN PR @AmbHarishP highlighted 8 concrete proposals to strengthen peacekeeping architecture at the @UN Security Council Debate on @UNPeacekeeping Operations. ➡️ Peacemaking-oriented "reset," anchored in restraint, impartiality and consent. ➡️ Sustained political engagement of the UNSC to accompany every mandate. ➡️ Matching resources to mandates at authorisation - can’t do more with less. ➡️ Structured Troop/Police Contributing Countries voice in mandate design. ➡️ Accountability for attacks on peacekeepers, building on 🇮🇳-pioneered UNSC Resolution 2589. ➡️ Rationalisation of missions to preserve credibility. ➡️ Faster adoption of technology and renewable energy. ➡️ Continued and enhanced participation of women peacekeepers. Reaffirmed that a better-resourced, better-protected and more representative peacekeeping architecture remains central to successful peace operations. @PMOIndia @MEAIndia @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive @IndianDiplomacy— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 19, 2026
ഇക്കുറി ശാന്തി(SHANTI)എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രചാരണം. സെക്യുറിങ് ഹോളിസ്റ്റിക് അഡ്വാന്സ്മെന്റ് ത്രൂ നോര്മ്സ്, ട്രസ്റ്റ് ആന്ഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നാണ് ശാന്തിയുടെ പൂര്ണരൂപം. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിലൂന്നിയാണ് പ്രചാരണം. ഇറാനിലെ ജനവാസ മേഖലകള് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും യുക്രെയ്നിലെ കടല് സുരക്ഷയും ബഹുസ്വരതയും ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുമെല്ലാം മൂലം ഇന്ന് ഇത് ഒരു ദുരന്തമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
രക്ഷാസമിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകള്
2021-22ല് ഇന്ത്യ എതിരല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കുറി താജിക്കിസ്ഥാന് കൂടി ഈ മത്സരത്തിലുണ്ട്. ഈ മധ്യേഷ്യന് രാജ്യം ആദ്യമായാണ് രക്ഷാസമിതി അംഗത്വത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓര്ഗനൈസേഷന് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ ഓപ്പറേഷനിലും ഇവരുണ്ട്. ഇതില് 57 അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്ന രാജ്യം 2027 ജൂണില് അംഗമാകും. ഇവര്ക്ക് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അവസരവും ലഭിക്കും.
സുസ്ഥിര വികസന, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്ന ചെറുരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശബ്ദമകാന് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയില് തങ്ങള്ക്കും ഇടം നല്കണമെന്നതിലൂന്നിയാണ് താജിക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രചാരണമെന്ന് താജിക്കിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ ഖോവാര് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
രക്ഷാസമിതിയില് എട്ട് പ്രാവശ്യം അംഗമായിരുന്ന ഇന്ത്യ ലോകത്തെ അതിവേഗം വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളില് വലിയ പങ്കാളിയും. 1948 മുതലിങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം സൈനികരെ അന്പതോളം ദൗത്യങ്ങളിലായി ഇന്ത്യ അയച്ചെന്ന് സര്ക്കാര് രേഖകള് പറയുന്നു.
Participated in the IBSA Foreign Ministers’ Meeting today with FM @RonaldLamola of South Africa and FM Mauro Vieira of Brazil. #UNGA81 Our Joint Media Statement underscored: ✅ Commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system. ✅ Support for comprehensive UNSC reform to make it more democratic, representative, legitimate and reflective of contemporary realities. ✅ Concern over the spillover of conflicts on the Global South, particularly through energy and food insecurity, inflation and fiscal pressures. ✅ Strong condemnation of the Pahalgam terror attack and reaffirmation of zero tolerance for terrorism. ✅ Full commitment to empowering women and girls and removing social and economic barriers. ✅ Need to protect balanced, fair and mutually beneficial trade for equitable growth, inclusive development and greater resilience. ✅ Continued reform of global economic governance for more effective, equitable and representative participation of developing and emerging economies. ✅ Commitment to universal, meaningful connectivity and greater deployment of digital infrastructure. ✅ Recognition of AI’s immense potential to drive economic growth and sustainable development. ✅ Urgent action on climate and development challenges, including through Mission LiFE, Global Biofuels Alliance, International Solar Alliance and CDRI. ✅ Recognition that increasingly frequent and intense disasters and shocks threaten sustainable development. ✅ Support for tripling renewable energy capacity in the Global South, doubling the global average rate of energy-efficiency improvements, and expanding sustainable fuels including biofuels, biogases and low-emission hydrogen. #UNHighLevelWeek— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2026
എന്നാല് ഇതൊക്കെ മതിയോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ് ധീര് ജയ്സ്വാള് ജൂലൈയില് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ആദ്യമായി മത്സരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ടാകും. മധ്യേഷ്യന് രാജ്യമായ കിര്ഗിസ്ഥാന് ആദ്യമായി ഫിലിപ്പൈന്സിനെതിരെ 2027-28ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചിരുന്നു. മധ്യേഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇക്കുറി തങ്ങളിത് നേടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് താജിക്കിസ്ഥാന്.
ഇന്ത്യ ഇപ്പോള് പ്രചാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരികോം, സെലാസ് തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മകളിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. കരീബീയന് കടലിലെ രാജ്യങ്ങളുടെയും ലാറ്റിന് അമേരിക്കന് രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മകളാണിത്. ഇതിന് പുറമെ പസഫിക് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യ ബ്രസീല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇബ്സയിലെയും അംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.
ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കായി ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുമോ? ഇത്തരം പ്രചാരണത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ കിട്ടുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.
പരിഷ്ക്കരണ സംവാദം
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷാസമിതിയിലേക്കുള്ള മത്സരം രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്ക മുതല് ജപ്പാനും ജര്മ്മനിയും വരെ ഒരു കൂട്ടം രാജ്യങ്ങള് വര്ഷങ്ങളായി രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധന വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്.1945ന് ശേഷം ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാസമിതി രൂപീകരിച്ച വേലയില് ലോകത്തെ വലിയൊരു ഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സമകാലിക യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാകാന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല.ഇടത്തരംശക്തികള് തങ്ങള്ക്ക് ശബ്ദമുണ്ടെന്നും ആരുടെയും റബ്ബര് സ്റ്റാമ്പാകാന് ഇല്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടി തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുമ്പോള് ഉള്പ്പെടുത്തിയാല് മാത്രമേ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കും രക്ഷാസമിതിക്കും വിശ്വാസ്യതയുണ്ടാകൂ എന്നും തിരുമൂര്ത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രക്ഷാസമിതിയുടെ ചട്ടക്കൂട് മാറ്റി മറിക്കുന്നതിനെക്കാള് ശ്രമകരമാണ് അതിലെ അസ്ഥിരാംഗമാകുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രചാര്ട്ടര് മാറ്റണം, രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളടക്കം അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം.
അത് കൊണ്ടാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ ശ്രമം തുടരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇക്കുറി പിന്തുണയുമായി ഹംഗറി, പോളണ്ട്, സ്ലോവാക്യ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ വിസെഗ്രേഡ് സംഘവുമുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് അവര് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.
സ്ഥിരാംഗങ്ങളില് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തോട് താത്പര്യമില്ല. കൂടുതല് വിലക്കധികാരമുള്ളവരെ ഉള്പ്പെടുത്തണമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. പാകിസ്ഥാന് അടങ്ങുന്ന കോഫി ക്ലബ്ബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന യുണൈറ്റിങ് ഫോര് കണ്സന്സസ് സഖ്യം പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളില് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വത്തിന് എതിര്പ്പുണ്ട്.
പരിഷ്ക്കാരത്തെ എതിര്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. തുര്ക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തായിബ് എര്ദോഗന് സ്ഥിരാംഗത്വവും വിലക്കധികാരവും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ്.അതേസമയം ബഹുസ്വര വേണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോള് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭാ സമ്മേളനം ഈ സംഘടനയുടെ ആവശ്യകത അടിവരയിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം ലോകനേതാക്കളായ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് വരെ ഇക്കാര്യത്തില് വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പിരിച്ച് വിടണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ആവശ്യം.
ലോകസമാധാനം സ്ഥാപിക്കാന് വര്ഷങ്ങളായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിരവധി ഇടപെടലുകള് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചില രാജ്യാന്തരനിയമങ്ങളിലൂന്നിയാണ് ഇതെന്നും തിരുമൂര്ത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പലസ്തീന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താല് ഇരട്ട രാജ്യമെന്ന ആശയം തന്നെ വന്നത് നിരധി രക്ഷാ സമിതി പ്രമേയങ്ങളില് നിന്നാണ്.