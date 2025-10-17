ETV Bharat / international

'ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നിങ്ങൾക്കില്ല'; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ച് യുഎസ് പോപ് ഗായിക

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് നല്ലത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും യുഎസുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം നയതന്ത്രപരമാണ് എന്നും മേരി മിൽബണ്‍ പറഞ്ഞു.

MARY MILLBEN RAHUL GANDHI NARENDRA MODI INDIA
Mary Millben Criticizes Rahul Gandhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍: രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് എതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് അമേരിക്കൻ പോപ് ഗായിക മേരി മിൽബണ്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച്ചും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെയാണ് മേരി മിൽബണ്‍ രംഗത്ത് വന്നത്.

ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ സമ്മതിച്ചുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്രത്തിന് എതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് മിൽബണ്‍ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ചത്.

"നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് രാഹുൽഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. യുഎസുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം നയതന്ത്രപരമാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് അമേരിക്കയുടെ താത്‌പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതുപോലെ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ അങ്ങനെയാണ്. അവർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു" മിൽബണ്‍ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തരമൊരു നേതൃത്വത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിങ്ങളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന "ഐ ഹേറ്റ് ഇന്ത്യ" ക്യാമ്പയ്‌നിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്നും മിൽബണ്‍ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കൻ ഗായികയും നടിയുമാണ് മേരി മിൽബണ്‍. 2023 ജൂണിൽ മോദി യുഎസിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് മിൽബണ്‍ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ കാണുന്നത്. വാഷിങ്‌ടണ്‍ ഡിസിയിലെ റൊണാൾഡ് റീഗൻ കെട്ടിടത്തിൽവച്ച് ഇവർ ഇന്ത്യൻ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രകടനത്തിന് ശേഷം മോദിയുടെ കാലിൽ വീണ് മിൽബണ്‍ അനുഗ്രഹം തേടാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ട്രംപും ഇന്ത്യയും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഒരു "മഹാനായ മനുഷ്യൻ" എന്നും ഇന്ത്യയെ "അവിശ്വസനീയമായ ഒരു രാജ്യം" എന്നും ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു, മലേഷ്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഉടനടി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. ചൈനയോടും ഇതേ കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും പ്രഖ്യാപിക്കാനും ട്രംപിനെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും ആവർത്തിച്ചുള്ള അവഗണനകൾക്കിടയിലും ട്രംപിന് മോദി അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുന്നത് തുടരുന്നെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ധനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കലിനെക്കുറിച്ചും ലോക്‌സഭാനേതാവ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയെ തങ്ങളുടെ പ്രധാന എണ്ണ വിതരണക്കാരായി നിലനിർത്തിയെന്നും, മോസ്കോയിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ 34 ശതമാനം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര ചർച്ചാ സംഘം യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ചകൾക്കായി വാഷിങ്‌ടണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധീകരണശാലകളുടെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 12-13 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന കൂടുതൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും യുഎസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ALSO READ: വീണ്ടും ട്രംപ് - പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്‌ച: തീരുമാനം സെലൻസ്‌കിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്‌ക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ മുൻപ് തീരുമാനം, ടോമാഹോക്ക് വിഷയം നിർണായകം

TAGGED:

MARY MILLBEN
RAHUL GANDHI
NARENDRA MODI
INDIA
MARY MILLBEN SLAMS RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.