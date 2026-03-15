വെനസ്വേല യുഎസ് എംബസിക്ക് മുന്നിൽ അമേരിക്കൻ പതാക; ഉയർത്തിയത് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ സമീപകാല മാറ്റത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന സുപ്രധാന നീക്കം.

An American flag flies again at the US Embassy in Caracas, Venezuela, Saturday, March 14, 2026, seven years after it was lowered when Washington and Caracas cut diplomatic relations in 2019. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 6:06 PM IST

കാരക്കാസ്: വെനസ്വേലയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് മുന്നിൽ ശനിയാഴ്‌ച (മാർച്ച് 14) അമേരിക്കൻ പതാക ഉയർത്തി. 2019 ന് ശേഷം നീണ്ട ഇടവേളയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് വെനസ്വേലയിൽ അമേരിക്കൻ പതാക ഉയർത്തുന്നത്. അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ സമീപകാല മാറ്റത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണിത്.

വെനസ്വേല പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയുടെ പിൻഗാമിയായ ആക്‌ടിംഗ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസിനെ പിന്തുണച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിരവധി പ്രസ്‌താവനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നീക്കം. "കൃത്യമായി ഏഴ് വർഷം മുൻപ് പതാക ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്കൻ പതാക ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്" എന്ന് യുഎസ് എംബസി സംഘം അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ധാരാളം പേർ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു." ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, ശരിക്കും വളരെ സന്തോഷം" എന്ന് കാരക്കാസ് നിവാസിയായ ലൂസ് വെറോണിക്ക ലോപ്പസ് പറഞ്ഞു. “മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചുവരണം, കാരണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എംബസി കെട്ടിടം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണി പൂർത്തിയായി എപ്പോൾ തുറക്കുമെന്നത് വ്യക്തമല്ല.

ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് കാരക്കസിലെ വസതിയില്‍ നിന്നും വെനസ്വേല പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ബന്ദികളാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നാലെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെത്തിച്ച് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. അനധികൃത കുടിയേറ്റം, ലഹരിക്കടത്ത്, തീവ്രവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങള്‍ നിരത്തിയായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നടപടി.

കൊക്കെയ്‌ന്‍ കടത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് വെനസ്വേലയെന്നും അവിടെയുള്ള ക്രിമിനല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്ന് മഡുറോയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എണ്ണ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് വെനസ്വേല. 303.22 ബില്യണ്‍ ബാരലാണ് വെനസ്വേലയുടെ ക്രൂഡ്‌ ഓയില്‍ ശേഖരം. ഈ എണ്ണ സമ്പത്താണ് യുഎസ്‌ ലക്ഷ്യം. മഡുറോയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയിരുന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനം അതിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

വെനസ്വേലയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് 30 വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഓഫിസർ നാറ്റ് പീപ്പർ ഒരു പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. 'ആ ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും വെനസ്വേലയിലേക്കുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായാല്‍ ഇനി രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബിസിനസുകള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

