അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികം; 1976-ലെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ 200-ാംവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് 1976ൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഉടനീളം വമ്പിച്ച ആഘോഷങ്ങളാണ് നടന്നത്. 1976 ജൂലൈ 4നാണ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്.
Published : June 13, 2026 at 1:38 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: 1976ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'റോക്കി' എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 200-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നേർക്കാഴ്ചയാണെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ലേഖകൻ ലൂ കെസ്റ്റൻ. ചിത്രത്തിൽ ഹെവിവെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യനായ അപ്പോളോ ക്രീഡ് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് ടൈറ്റിൽ പോരാട്ടത്തിനായി വേദിയിലെത്തിയതെന്ന് ലൂ കെസ്റ്റൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ വേഷം ധരിച്ച മോഡലുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഡെലവെയർ നദി കടക്കുന്ന ചരിത്രമുഹൂർത്തം അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. റിങ്ങിലെത്തിയ ശേഷം അപ്പോളോ അമേരിക്കൻ ദേശീയതയുടെ പ്രതീകമായ അങ്കിൾ സാമിൻ്റെ വേഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വാർഷിക മത്സരത്തിനായി താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എതിരാളിയായ റോക്കി ബൽബോവയെ ചൂണ്ടി എനിക്ക് നിന്നെ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം അലറുന്നു.
തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു. വെടിക്കെട്ടുകൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, 200 വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ചിന്തകളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ രംഗം വരച്ചുകാട്ടുന്നതെന്ന് ലൂ കെസ്റ്റൻ തൻ്റെ നിരൂപണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 200-ാം വാർഷികം
1976ൽ തനിക്ക് 13 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായമെന്ന് ലൂ കെസ്റ്റൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ബേബി ബൂം തലമുറയുടെ അവസാനമോ ജനറേഷൻ എക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ ജനിച്ച ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ സർക്കാരിനെ വലിയ സംശയത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധവും വാട്ടർഗേറ്റ് വിവാദവുമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച കറുത്ത ദിനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച കാലമായിരുന്നു അത്. ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത് പോലെയുള്ള ചില അപൂർവ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ ഇരുണ്ട കാലത്ത് ആശ്വാസമായിരുന്നത്. പല അമേരിക്കക്കാരും അപ്പോഴും വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം തകർന്നിരുന്നില്ല.
ജെയിംസ്ടൗൺ, യോർക്ക്ടൗൺ, വില്യംസ്ബർഗ് എന്നീ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള വെർജീനിയയിലെ ന്യൂപോർട്ട് ന്യൂസിലായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിനാൽ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ വലിയ ആവേശം അവിടെ പ്രകടമായിരുന്നു. അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജെറാൾഡ് ഫോർഡും ഭാര്യ ബെറ്റിയും കൊളോണിയൽ വില്യംസ്ബർഗിലൂടെ കുതിരവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തു. വിദേശ നേതാക്കൾ സന്ദർശനത്തിനെത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കാരം അവിടെ സ്ഥിരമായി നടന്നിരുന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ സെയ്ലും ഫ്രീഡം ട്രെയിനും
തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ജൂലൈ നാല് എന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഈ ആഘോഷത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിനായി ഫോർഡും മറ്റ് പ്രമുഖരും ന്യൂയോർക്കിലെത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 16 വലിയ കപ്പലുകളും 100ലധികം ചെറിയ കപ്പലുകളും അണിനിരന്ന ഓപ്പറേഷൻ സെയ്ൽ എന്ന കൂറ്റൻ ജലഘോഷയാത്ര അവിടെ നടന്നു. ശീതയുദ്ധ കാലമായിരുന്നിട്ടും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലുകൾ വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായി മാറി. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽപ്പോലും ന്യൂയോർക്കുകാർക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചതായി ഗോതം സെൻ്റർ ഫോർ ന്യൂയോർക്ക് ഹിസ്റ്ററി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്ര വിദ്യാർഥികൾക്കായി അമേരിക്കൻ ഫ്രീഡം ട്രെയിൻ എന്ന പേരിൽ 26 കോച്ചുകളുള്ള ഒരു വലിയ ട്രെയിൻ 48 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ജോർജ് വാഷിങ്ടണിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പ്, ലൂസിയാന പർച്ചേസിൻ്റെ യഥാർഥ രേഖ, ദി വിസാർഡ് ഓഫ് ഓസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജൂഡി ഗാർലൻഡിൻ്റെ വസ്ത്രം, ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള കല്ല് തുടങ്ങി രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്ത ഗായകൻ മെർൾ ഹാഗാർഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗാനം പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു.
ഫ്രീഡം ട്രെയിനിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ത്രീഡി പോസ്റ്റർ തൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലൂ കെസ്റ്റൻ ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ 1976ൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ചാർലീസ് ഏഞ്ചൽസ് താരം ഫാറ ഫോസെറ്റ് മേജേഴ്സിൻ്റെ പോസ്റ്ററാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്. ചുവപ്പ്, വെള്ള, നീല നിറങ്ങളിലുള്ള പുതപ്പിന് മുന്നിൽ ചുവന്ന നീന്തൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫാറയുടെ ചിത്രം ഒരു തരത്തിൽ രാജ്യസ്നേഹം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു. നിറങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോധപൂർവമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചിത്രമായി സമൂഹം അതിനെ വിലയിരുത്തി.
വാർഷികാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ശേഖരണ വസ്തുക്കളും വിപണിയിലെത്തിയിരുന്നു. 2026ൽ ഇബേയിൽ തിരഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്ലേറ്റുകൾ, ഗ്ലാസുകൾ, ബിയർ മഗ്ഗുകൾ, ബമ്പർ സ്റ്റിക്കറുകൾ എന്നിവ കാണാൻ കഴിയും. സർക്കാർ പ്രത്യേക നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളും ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകളും പുറത്തിറക്കി.
മാഡിസൺ അവന്യൂ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാന്യങ്ങൾ, മിഠായി, ബിയർ, സോഡ എന്നിവ വിറ്റു. 50 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ സെവൻ അപ്പ് ക്യാനുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. 1975ൽ തരംഗമായിരുന്ന പെറ്റ് റോക്കിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവും ഈ അവസരം മുതലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ പെറ്റ് റോക്ക് വിപണിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പോൾ റിവിയറിൻ്റെയോ ബെറ്റ്സി റോസിൻ്റെയോ തലയുള്ള പെസ് ഡിസ്പെൻസർ വാങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇതിലും നല്ലത്.
ടെലിവിഷനിലെ ആഘോഷങ്ങൾ
അന്ന് മൂന്ന് ടെലിവിഷൻ ശൃംഖലകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായി എബിസിയുടെ സ്കൂൾഹൗസ് റോക്ക് എന്ന പരിപാടി അമേരിക്ക റോക്ക് എന്ന പേരിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. ഇതിൽ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഐ ആം ജസ്റ്റ് എ ബിൽ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. സിബിഎസ് ന്യൂസിൻ്റെ ബൈസെൻ്റിനിയൽ മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന പരിപാടി. റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ രാജിവയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപ് 1974 ജൂലൈ നാലിന് ആരംഭിച്ച ഈ പരിപാടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രൈം ടൈമിൽ 200 വർഷം മുൻപുള്ള വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓൾ ഇൻ ദി ഫാമിലി പോലെയുള്ള സിറ്റ്കോമുകൾ ഇതിനെ പരാമർശിച്ചു. 1975ൽ ആരംഭിച്ച സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ലൈവ് ബൈസെക്ഷ്വൽ മിനിറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇതിന് ആദരമർപ്പിച്ചു.
1976 ജൂലൈ നാലിന് മൂന്ന് ശൃംഖലകളും വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. വാൾട്ടർ ക്രോങ്കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിബിഎസ് 16 മണിക്കൂർ നീണ്ട കവറേജ് നൽകി. എൻബിസിയിൽ ബോബ് ഹോപ്സ് ബൈസെൻ്റിനിയൽ സ്റ്റാർ സ്പാങ്കിൾഡ് സ്പെക്ടാക്കുലർ എന്ന പരിപാടിയിൽ സാമി ഡേവിസ് ജൂനിയർ, കാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ടെന്നിൽ, ഡോണി ആൻഡ് മേരി ഓസ്മണ്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നിർമിക്കാൻ 200 വർഷമെടുത്ത പരിപാടി എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പരസ്യം.
സിനിമയും സംഗീതവും
എന്നാൽ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ലെന്ന് ലൂ കെസ്റ്റൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റിച്ചാർഡ് പ്രയർ ബൈസെൻ്റിനിയൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ആൽബം പുറത്തിറക്കി. വംശീയ അധിക്ഷേപമുള്ള ഒരു വാക്കും ഇതിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അടിമയുടെ സംഭാഷണമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഗാനം. താനിത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗാനം അവസാനിക്കുന്നത്. 200 വർഷത്തെ വെള്ളക്കാരുടെ പീഡനമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് ഇതേ ആൽബത്തിലെ ബൈസെൻ്റിനിയൽ പ്രെയർ എന്ന ഗാനത്തിൽ പ്രയർ പറയുന്നു. ജനപ്രിയ സംഗീതവും രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എൽട്ടൺ ജോണിൻ്റെ 1975ലെ ഫിലാഡൽഫിയ ഫ്രീഡം എന്ന ഗാനം ഫിലാഡൽഫിയയെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.
പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ മറന്ന് ഡിസ്കോയിലേക്ക് പോകാം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പൊതുവായ ചിന്ത. ജോണി ടെയ്ലറുടെ ഡിസ്കോ ലേഡി, ദി സിൽവേഴ്സിൻ്റെ ബൂഗി ഫീവർ, ദി ബീ ഗീസിൻ്റെ യു ഷുഡ് ബി ഡാൻസിങ്, കെസി ആൻഡ് ദി സൺഷൈൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഷേക്ക് യുവർ ബൂട്ടി തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ബിൽബോർഡ് ചാർട്ടുകളിൽ ഇടംനേടി. കാലിഫോർണിയയിലെ ഹിപ്പി സംസ്കാരം ഈഗിൾസിൻ്റെ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ, ജാക്സൺ ബ്രൗണിൻ്റെ ദി പ്രിറ്റെൻഡർ തുടങ്ങിയ ആൽബങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. ന്യൂയോർക്കിൽ റമോൺസ്, ബ്ലോണ്ടി തുടങ്ങിയ ബാൻഡുകൾ രംഗത്തെത്തി. റമോൺസിൻ്റെ ലോഗോയിൽ ഒലിവ് ഇലയും ബേസ്ബോൾ ബാറ്റും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കഴുകൻ്റെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ബ്ലിറ്റ്സ്ക്രീഗ് ബോപ്പ് എന്ന ഗാനം പിന്നീട് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ ആവേശമായി മാറി. ഇതിലും മികച്ച അമേരിക്കൻ ശൈലി വേറെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹാസ്യചിത്രമായ ദി ബാഡ് ന്യൂസ് ബെയേഴ്സ് ബേസ്ബോൾ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. വാൾട്ടർ മത്താവു അവതരിപ്പിച്ച മദ്യപാനിയായ പരിശീലകൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത്. റോക്കിയെപ്പോലെ ഈ ചിത്രത്തിലും നായകന്മാർ വിജയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ കളി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 1976ലെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതല്ലായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മിഡ്വേ എന്ന ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ജൂലൈ നാലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയത് ദി ഓമൻ എന്ന ഹൊറർ ചിത്രമായിരുന്നു.
നിക്സൺ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭയം മറ്റ് പല ചിത്രങ്ങളിലും പ്രകടമായിരുന്നുവെന്ന് ലൂ കെസ്റ്റൻ വിലയിരുത്തുന്നു. വാട്ടർഗേറ്റ് വിവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് ഓൾ ദി പ്രസിഡൻ്റ്സ് മെൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സൈനികൻ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ടിവി അവതാരകൻ തനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇനിയിത് സഹിക്കില്ലെന്നും വിളിച്ചുപറയാൻ പ്രേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കർ നാമനിർദേശം നേടിയെങ്കിലും റോക്കിയാണ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
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