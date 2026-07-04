സാഹസികതയുടെയും വിമോചനത്തിൻ്റെയും സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു കഥ; 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് അമേരിക്ക
ബ്ലാക്ക് ഹിൽസ് സ്മാരകത്തിൽ ട്രംപ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധീരമായ പ്രസ്താവന നടത്തി.
By ANI
Published : July 4, 2026 at 11:01 AM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിജയകരവും ഏറ്റവും നേട്ടം കൈവരിച്ചതും ഏറ്റവും അസാധാരണവുമായ രാഷ്ട്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയുടെ 250-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ തലേന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വിശേഷണം. ബ്ലാക്ക് ഹിൽസ് സ്മാരകത്തിൽ ട്രംപ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധീരമായ പ്രസ്താവന നടത്തി.
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും ശക്തവുമായ രാജ്യമാണ് നമ്മൾ. ദൈവകൃപയാൽ, മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിജയകരവും, ഏറ്റവും നേട്ടം കൈവരിച്ചതും, ഏറ്റവും അസാധാരണവുമായ രാഷ്ട്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക." ട്രംപ് അമേരിക്കയെ നന്മയ്ക്കുള്ള ഒരു ഏക ശക്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കഷ്ടത, ദാരിദ്ര്യം, ദുരിതം എന്നിവയുടെ ആഗോള ചരിത്രത്തെ സാഹസികത, വിമോചനം, സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത്വം" എന്നിവയുടെ അമേരിക്കൻ ആഖ്യാനവുമായി അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിലെ അഗാധമായ അസാധാരണ സംഭവമായി പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പരീക്ഷണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റിപ്പബ്ലിക് എന്നും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രരായ ആളുകൾ എന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
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"ദൈവത്തിൻ കീഴിലുള്ള അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനനവും അതിജീവനവും, വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ കൈകളാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതും അവിശ്വസനീയവുമായ കാര്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളേക്കാൾ മറ്റൊരു രാജ്യവും ഈ ലോകത്തിന് ഇത്രയധികം നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല.
സാഹസികതയുടെയും വിമോചനത്തിൻ്റെയും സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു ഇതിഹാസ കഥ എന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ 250 വർഷത്തെ യാത്രയെ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്വന്തം കഴിവുകളാൽ ഉയർന്നുവന്നു. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ പരിധികൾ മറികടന്ന് ഇതുവരെ ആരും പോയിട്ടില്ലാത്തത്ര ഉയരത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ മെറിറ്റോക്രസിയുടെ ധാർമ്മികതയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യം ഈ വിജയം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ട്രംപിൻ്റെ പ്രസംഗം അമേരിക്കൻ നേട്ടത്തിൻ്റെ അപൂർവതയെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായി.
മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ കഥയിലുടനീളം മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും മിക്ക ആളുകളും കഷ്ടപ്പാട്, ദാരിദ്ര്യം, ചൂഷണം, അക്രമം, ദുരിതം എന്നിവയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ, ഈ നാട്ടിൽ, ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇത് സാഹസികതയുടെയും വിമോചനത്തിൻ്റെയും സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു കഥയാണ്. സ്വയം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥയാണിത്, പലരും ഒന്നായിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന് മറ്റാരും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്തത്ര ഉയരത്തിലെത്തുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026 ജൂലൈ 4 അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൻ്റെ 250-ാം വാർഷികമാണ്. ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ കുറ്റാരോപിതരായ ആറ് പേർക്ക് മാപ്പ് നൽകി, മൗണ്ട് റഷ്മോറിൽ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു ഇവര്ക്ക് മാപ്പ് നല്കിയത്.
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