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അമേരിക്കയിൽ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം തകർന്ന് അഞ്ചുമരണം

വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ റോഡിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് വലിയ ട്രക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിലാണ് വിമാനം ഇടിച്ചുകയറിയത്.

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റോഡിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന ട്രക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിമാനം (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 6:34 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ മയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം റൺവെ തെന്നിമാറി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ച് അഞ്ചുപേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരിൽ മൂന്നുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
പരിക്കേറ്റവരിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂന്നുപേരെ ട്രോമ കെയർ സെൻ്ററിലേക്കും മറ്റു രണ്ടുപേരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയതായി മയാമി ഡേഡ് ഫയർ റെസ്ക്യൂ മേധാവി റായിദ് റേ ജദല്ല വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം ഇടിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ പൈലറ്റിനെയും സഹപൈലറ്റിനെയും അതിസാഹസികമായാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

ഇന്ധനച്ചോർച്ചയുള്ളതിനാൽ പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സുരക്ഷാഭീഷണികളില്ലെന്നും മയാമി ഡേഡ് ഷെരീഫ് റോസി കോർഡെറോ സ്റ്റുട്സ് അറിയിച്ചു. അറുപതിലധികം ഫയർ റെസ്ക്യൂ യൂണിറ്റുകളാണ് അപകടസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ റോഡിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് വലിയ ട്രക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിലാണ് വിമാനം ഇടിച്ചുകയറിയത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വിമാനത്തിന് തീപിടിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ കറുത്ത പുക ഉയരുകയും ചെയ്തതായി മയാമി ഡേഡ് ഫയർ റെസ്ക്യൂ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബോയിങ് 767
പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ സാൻ ജുവാനിൽനിന്ന് എത്തിയ 32 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബോയിങ് 767 വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മയാമി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 21 എയർ എന്ന കാർഗോ കമ്പനിയാണ് ആമസോണിനും ഡിഎച്ച്എല്ലിനുമായി ഈ വിമാനം സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെ ഒൻപതിനായിരം അടിയിലധികം നീളമുള്ള റൺവെ 30ൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനം നിയന്ത്രണംവിട്ട് പുറത്തേക്ക് തെന്നിമാറിയതെന്ന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ റൺവെയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ റൺവെയിൽനിന്ന് തെന്നിമാറിയ വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിലെ നാവിഗേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 32 വർഷം മുൻപ് യാത്രാവിമാനമായി നിർമിച്ച ഈ ബോയിങ് വിമാനം 2015ലാണ് കാർഗോ വിമാനമായി മാറ്റിയതെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികൃതർ
സംഭവത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആമസോൺ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് വക്താവ് കെല്ലി നാൻ്റൽ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിർത്തിവച്ച സർവീസുകൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ചയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

അപകടത്തെത്തുടർന്ന് 250ഓളം വിമാന സർവീസുകൾ വൈകിയതായി ഗതാഗത സെക്രട്ടറി സീൻ ഡഫി അറിയിച്ചു. നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡും ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻടിഎസ്ബി അധ്യക്ഷ ജെന്നിഫർ ഹോമെൻഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം മയാമിയിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തും.

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ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് റൺവെ തെന്നിമാറിയുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ്. മയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ റൺവെയ്ക്ക് അപ്പുറം പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായില്ല. വിമാനം റൺവെയിൽ നിർത്താൻ കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

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