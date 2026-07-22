പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; ടെൽ അവീവ്-ഡൽഹി റൂട്ടിലെ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികള് റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ
സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെയാണ് നിലവിൽ സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : July 22, 2026 at 4:44 PM IST
ജറുസലേം: ടെൽ അവീവ്-ഡൽഹി റൂട്ടിൽ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് എയർ ഇന്ത്യ. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെയാണ് നിലവിൽ സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി എയർ ഇന്ത്യ ഈ റൂട്ടിലെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായതോടെയാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്ന നടപടി താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്.
സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്ത് സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെ ടെൽ അവീവ്- ഡൽഹി റൂട്ടിലെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മറ്റ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികളും സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എൽ അൽ, ഇസ്രാഎയർ, അർക്കിയ, എയർ ഹൈഫ തുടങ്ങിയ ഇസ്രയേലി വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് ചില അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും അവധിക്കാല സന്ദർശനത്തിനായി പോകുന്നവർക്കും പുതിയ തീരുമാനം വലിയ ആശങ്കക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ഇറാൻ യുഎസ് സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. സംഘർഷം ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ എപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ സർവീസ് എയർ ഇന്ത്യ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ജൂലൈയിലേക്കും ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിലേക്കും നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ നഗരങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം പതിനൊന്നാം ദിവസവും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബിടുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി.
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാനും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്.
അതേസമയം സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുഎഇ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് ഉടൻ തന്നെ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പൈലറ്റുമാർ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധം വ്യോമയാന മേഖലക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്നാണ് എയർലൈൻ പൈലറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അപടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം.
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