യുഎസിൽ വിമാനം ഫയർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ട് മരണം, വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച

ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഫ്ലൈറ്റ് റാഡാർ24 പ്രകാരം കൂട്ടിയിടിയിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻ വശത്തും കോക്ക്പിറ്റ് ഏരിയയ്ക്കും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

An Air Canada Jet sits on the runway at LaGuardia Airport, Monday, March 23, 2026, after colliding with a Port Authority aircraft rescue and firefighting vehicle in New York (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 6:07 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: യുഎസിലെ ലാഗ്വാർഡിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ കാനഡ വിമാനം ഫയർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വിമാനത്തിൽ 72 യാത്രക്കാരും നാല് ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എയർ കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് നടത്തുന്ന ജാസ് ഏവിയേഷൻ (CRJ-900) പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

കൂട്ടിയിടിയിൽ വിമാനത്തിന്‍റെ മുൻഭാഗത്തിനും കോക്പിറ്റ് ഏരിയയ്ക്കും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഫ്ലൈറ്റ് റാഡാർ 24 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപകടസമയത്ത് വിമാനത്തിന് സമീപം മറ്റ് വാഹനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മോൺട്രിയൽ-പിയറി എലിയട്ട് ട്രൂഡോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് വിമാനം പുറപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ തകർന്ന വിമാനത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ലാഗ്വാർഡിയയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ വൈകാനോ റദ്ദാക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ന്യൂയോർക്ക് പൊലീസും അപകടം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൺവേയിൽ വാഹനവുമായി വിമാനം കൂട്ടിയിടിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. ക്യൂൻസ് ബറോയിലെ പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം റോഡുകൾ അടയ്ക്കാനും ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാർ ഇതര വഴികൾ തേടണമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് അടിയന്തര വിഭാഗം നിർദ്ദേശിച്ചു.

രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്!

ഈ മാസമാദ്യം തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എൻജിനുകളിൽ ഒന്നിൽ എണ്ണമർദ്ദം (Oil Pressure) കുറവാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയത്. എയർബസ് എ 321 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എഐ-830 വിമാനമാണ് അന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Firetrucks lineup outside LaGuardia Airport (AP)

ടേക്ക് ഓഫിന് പിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ എൻജിനിൽ ഓയിൽ അളവ് കുറവാണെന്നും പ്രഷർ പൂജ്യമാണെന്നും കോക്പിറ്റിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നത് അപകടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൈലറ്റുമാർ ഉടൻ തന്നെ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയും 'പാൻ-പാൻ' (PAN-PAN) അടിയന്തര സന്ദേശം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം നേരിടുമ്പോൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ലാൻഡിങ് അനുവദിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നത്.

അപകടത്തെക്കുറിച്ച് നാഷണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡ് (NTSB) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിമാനവും ഫയർ ട്രക്കും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന്‍റെ (ATC) ഭാഗത്തുനിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നും സംഘം പരിശോധിക്കും. വിമാനത്തിന്‍റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് (Flight Data Recorder) ശേഖരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

