'ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തണം'; ദ്വിദിന സന്ദര്ശനത്തിനായി പുടിന് നാളെ ഡല്ഹിയിലേക്ക്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ചൈന ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപെടല് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പുടിന്.
By ANI
Published : December 3, 2025 at 8:54 AM IST
മോസ്കോ: 23ാമത് ഇന്ത്യാ-റഷ്യ വാര്ഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് നാളെ (ഡിസംബര് 04) ഇന്ത്യയിലെത്തും. ദ്വിദിന സന്ദര്ശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു പുടിന് വിരുന്നൊരുക്കും.
ഇന്ത്യന് ഇറക്കുമതി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കൂടിക്കാഴ്ചയില് ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പുടിന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ചൈന ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപെടല് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പുടിന് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുമായും ചൈനയുമായുമുള്ള റഷ്യയുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ട തലത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തണം.
ഡിസംബർ 4 നും 5നുമാണ് വാർഷിക ഉച്ചകോടി നടക്കുക. "സാങ്കേതിക വിദ്യ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുമായും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കുമായുമുള്ള സഹകരണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം "പുടിൻ പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജം, വ്യവസായം, ബഹിരാകാശം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും മറ്റ് സംയുക്ത പദ്ധതികളിലും ബെയ്ജിങും ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ താൻ കാര്യമായ സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ റഷ്യൻ വിപണിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും' പുടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ പുടിൻ്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയും ക്രെംലിൻ വക്താവുമായ ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ എസ്-400 ദീർഘദൂര ആൻ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് മിസൈലുകളുടെ വിൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിൽ 36% റഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ ആണെന്നും പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അഞ്ചാം തലമുറ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ഇന്ത്യ സു-57 സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും റഷ്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകളെക്കുറിച്ചും പെസ്കോവ് പരാമർശിച്ചു. 'ഇത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ അല്ല, ഉയർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റമാണ്, കൂടാതെ സഹകരണ മേഖലയിൽ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കുന്നു' പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായ വസ്തുക്കൾ വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളുമായി, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ തയ്യാറാണ്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുടിൻ്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ആണവോർജം സംബന്ധിച്ച കരാറിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ക്രെംലിൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ആണവ റിയാക്ടറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച നടത്തിയേക്കാം. 'പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതിക, ചെറുകിട റിയാക്ടറുകൾ റഷ്യയ്ക്കുണ്ട്. ചെറിയ റിയാക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ റഷ്യയ്ക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്' പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾ സംയുക്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കൂടംകുളത്ത് ആണവോർജ മേഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ച ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു' പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു.
