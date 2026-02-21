ETV Bharat / international

ആഗോള താരിഫിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഇടക്കാല ആശ്വാസം; 10 ശതമാനം തീരുവ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ്

നിലവിലുള്ളതിന് പുറമേയാണ് അധിക തീരുവ എന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതെങ്കിലും നിലവിൽ താത്കാലികമായി 10 ശതമാനം മാത്രം മതിയെന്നാണ് വൈറ്റ്ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം.

US Secretary of State Marco Rubio shakes hands with External Affairs Minister S Jaishankar at The State Department on February 3, 2026 in Washington, DC. (AFP)
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയടക്കം വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കുള്ള തീരുവയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അമേരിക്ക. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പങ്കാളി രാജ്യങ്ങൾക്ക് താത്കാലികമായി പത്ത് ശതമാനം തീരുവയാക്കിയെന്നാണ് വൈറ്റ്ഹൗസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി ചുങ്കത്തിന് മേലുള്ള അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടി.

കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുവ താത്കാലികം മാത്രമാണെന്നും കൂടുതൽ ഉചിതമായതോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതോ ആയ തീരുവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാമെന്നുമാണ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള തീരുവകൾക്ക് പുറമേയാണ് പുതിയ 10 ശതമാനം എന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതെങ്കിലും നിലവിൽ താത്കാലികമായി 10 ശതമാനം മാത്രം മതിയെന്നാണ് വൈറ്റ്ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം.

ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിനെ തുടർന്ന് തീരുവ 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് തിരിച്ചടിയായി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. എന്നാൽ കോടതിയെ മാനിക്കാതെ വീണ്ടും 10 ശതമാനം അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി പ്രഖ്യാപനം കൂടി വന്നതോടെയുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കു മേലുള്ള പകരച്ചുങ്കം 18 ശതമാനമായി തുടരുമെന്ന് നേരത്തെ ട്രംപ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആഗോള താരിഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കും ബാധകമാകുമെന്ന് പിന്നീട് തിരുത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാർ ന്യായമായ കരാറാണെന്നും ഇപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

"സെക്ഷൻ 122 പ്രകാരം പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ശതമാനം തീരുവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ മുൻപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ താരിഫുകൾക്ക് പുറമേയല്ല, മറിച്ച് പത്ത് ശതമാനം അധികം തീരുവയാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യാപാര കരാറുകളിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല," എന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം നിലവില്‍ അമേരിക്കൻ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആഗോള താരിഫ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. സാമ്പത്തിക കമ്മി പരിഹരിക്കാന്‍ 150 ദിവസത്തേക്ക് താത്‌കാലിക സര്‍ചാര്‍ജ് ചുമത്താന്‍ പ്രസിഡന്‍റിനെ അനുവദിക്കുന്ന നിയമമാണിത്.

മാത്രമല്ല നേരത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള താരിഫുകള്‍ തുടരും. യാതൊരു പരിധികളുമില്ലാതെ തോന്നുംവിധമുള്ള തീരുവ വര്‍ധനവ് സാധിക്കില്ല. തീരുവ സംബന്ധിച്ചുള്ള കീഴ്‌വഴക്കങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ നയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റിന് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ വ്യക്തമായ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്നുമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ കോടതി വിധിയെ ഭയാനകം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, തനിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്‌ത ജഡ്‌ജിമാർ രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തവരും യുഎസ് ഭരണഘടനയോടു കൂറില്ലാത്തവരുമാണെന്നും ആരോപിച്ചു.

