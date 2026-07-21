അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മിന്നൽപ്രളയം; 20 മരണം, നൂറിലധികം പേരെ കാണാതായി
കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ നൂറിസ്ഥാനിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനവും കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിലും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി വക്താവ് യൂസഫ് ഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
Published : July 21, 2026 at 10:02 AM IST
കാബൂൾ: കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 20 പേർ മരിക്കുകയും 80-ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ദുരന്തത്തിൽ നൂറിലധികം പേരെ കാണാതായതായി അഫ്ഗാനിലെ അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ നൂറിസ്ഥാനിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനവും കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിലും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി വക്താവ് യൂസഫ് ഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
നിർഭാഗ്യവശാൽ, നൂറിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ പരുൺ നഗരത്തിലും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്നുണ്ടായ ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കം സഹപൗരന്മാർക്ക് വലിയ ജീവഹാനിയും നാശനഷ്ടങ്ങളും വരുത്തിവച്ചുവെന്ന് ഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. വീടുകൾക്കും കൃഷിഭൂമിക്കും പൊതുസൗകര്യങ്ങൾക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ളതും പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ എല്ലാ പൗരന്മാരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കനത്ത മഴയും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം പലപ്പോഴും നൂറുകണക്കിനോ ഡസൻ കണക്കിനോ ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. 2024-ൽ വസന്തകാലത്തുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 300-ലധികം ആളുകൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യാപകമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും കുറഞ്ഞത് 110 പേർ മരിച്ചു.
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ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ, മോശം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, തകർന്നടിഞ്ഞ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, വനനശീകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയോ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെയോ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ കൂടുതലുള്ള വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതം വളരെ വലുതാണ്.
ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നൂറിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജീവഹാനിയും നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചുവെന്ന വാർത്ത അതീവ ദുഃഖിതരാക്കുന്നുവെന്ന് ഗവൺമെൻ്റ് വക്താവ് സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ 34 പ്രവിശ്യകളിൽ പത്തെണ്ണത്തിൽ കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നൽ, പൊടിയും മണലും കലർന്ന ശക്തമായ കാറ്റ്, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗതാഗത-സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
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