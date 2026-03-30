അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ കനത്ത മഴയും മിന്നൽപ്രളയവും; 17 മരണം, നിരവധി പേരെ കാണാതായി

147 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. 26 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റോഡുകളും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധവും താറുമാറായി. ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഹെലികോപ്ടറുകളും രംഗത്ത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാലാവസ്ഥ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വെള്ളപൊക്കത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചു മിന്നൽ പ്രളയം
Locals inspect a damaged house following floods, landslides and thunderstorms (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 1:15 PM IST

കാബൂൾ: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും മിന്നൽപ്രളയത്തിലും 17 മരണം. 26 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.

തുടരുന്ന ദുരിതം

രാജ്യത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ദുരന്തം കൂടുതലായി ബാധിച്ചത്. കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വക്താവ് യൂസഫ് ഹമ്മദ് അറിയിച്ചു. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി സർവേ ആരംഭിച്ചു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ, മധ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനിയും ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണം. നദീതീരത്തും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും നിർദേശമുണ്ട്.

വ്യാപക നാശനഷ്ടം

പ്രളയത്തിൽ 147 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. കനത്ത മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും വീശിയടിക്കുന്നതിനാൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പ്രധാന റോഡുകൾ തകർന്നതോടെ ഗതാഗതം പൂർണമായും സ്‌തംഭിച്ചു.

ഇതിന് പുറമെ ഫോൺ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധവും പലയിടങ്ങളിലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഹെലികോപ്ടറുകൾ, ബോട്ടുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ

കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് പുറമെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മിന്നൽപ്രളയത്തിന് കാരണമായത്. ഈ വർഷം ആദ്യം രാജ്യത്തുടനീളം സമാനമായ രീതിയിൽ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും ഉണ്ടായപ്പോൾ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024ലെ പ്രളയത്തിൽ 300ൽ അധികം പേരാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ മരിച്ചത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളും ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമിച്ച പഴയ വീടുകൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്നുവീഴുന്നതും വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നു. ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് താപനിലയിലുണ്ടായ വർധനയും ക്രമരഹിതമായ മഴയും രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയെയും ജനജീവിതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ കുറവ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു.

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നിലവിൽ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി താത്കാലിക ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാൽ തകർന്ന റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാത്തത് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ തടസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്.

കാർഷിക വിളകൾ നശിച്ചതും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങിയതും ഗ്രാമീണരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ മഴയുടെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാണ്.

Also Read: ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും ക്യൂബയ്ക്ക് ആശ്വാസം; റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പലിന് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച് അമേരിക്ക

