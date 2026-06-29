അഫ്ഗാനിൽ പാക് സൈന്യത്തിൻ്റെ ക്രൂരത; വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 36 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 160 ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയ ഗ്രാമീണർക്ക് നേരെയും ബോംബാക്രമണം
Published : June 29, 2026 at 3:21 PM IST
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ പാക് സുരക്ഷാ സേന ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ വൻ ജനനാശം ഉണ്ടായതായി അഫ്ഗാൻ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കൾ. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 36 സിവിൽ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 160 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഈ നടപടിയെ "ഭീരുത്വപരമായ അധിനിവേശം" എന്നും "ക്രൂരത" എന്നുമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കറാച്ചിയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി 29 ഭീകരരെ വധിച്ചു എന്ന പാകിസ്താൻ്റെ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവര പുറത്തുവരുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയവരെയും ബോംബിട്ടു കൊന്നു
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പക്തിയ പ്രവിശ്യയിലെ ചംകാനിയിലാണ് പാക് സൈന്യം ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു വീടിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആദ്യ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയും കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതുകണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷിക്കാനായി ഗ്രാമീണർ കൂട്ടത്തോടെ ഓടിക്കൂടിയ സമയം പാക് സേന വീണ്ടും അവിടെ ബോംബാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണത്തിലാണ് 28 ഗ്രാമീണർ ഒന്നിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതും 158 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതുമെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് ഹംദുള്ള ഫിത്രാത് വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റൊരു പ്രവിശ്യയായ പക്തികയിലെ ഗിയാൻ ജില്ലയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വീട് തകരുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന 6 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ കുനാർ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമില്ലെങ്കിലും മുപ്പതോളം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി.
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പാക് സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കറാച്ചിയിലെ പാരാമിലിട്ടറി റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്ത് ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ പിടിയിലായ ഒരു ഭീകരൻ അഫ്ഗാൻ പൗരനാണെന്ന് പാകിസ്താൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തെഹ്രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്താൻ്റെ സായുധ വിഭാഗമായ ജമാഅത്തുൽ അഹ്റാർ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പ്രതികാരമായാണ് അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ താവളങ്ങൾ തകർത്തതെന്ന് പാക് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി അത്താഉല്ല തരാർ അവകാശപ്പെട്ടത്.
വഷളാകുന്ന നയതന്ത്ര ബന്ധം
ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ പോലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ആക്രമണം നടത്തുന്ന ടി ടി പി ഭീകരർക്ക് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ അഭയം നൽകുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്താൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇത് ശക്തമായി നിഷേധിക്കുന്നു. പുതിയ ആക്രമണത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുകയാണ്.
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