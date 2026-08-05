അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് രൂക്ഷം; ഫണ്ടില്ലാതെ വലഞ്ഞ് ഡബ്ല്യുഎഫ്പി
പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉയരവും ഭാരവുമില്ലാതെ വളരെ മെലിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്.
Published : August 5, 2026 at 11:28 AM IST
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രവിശ്യകളിലും കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം (ഡബ്ല്യുഎഫ്പി). ഫണ്ടിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഭക്ഷ്യവിതരണവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതിനാൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശിശുമരണങ്ങളുടെ വർധന തടയാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പലർക്കും ഇതിനകം തന്നെ സഹായം വൈകിയെന്നും ഡബ്ല്യുഎഫ്പിയുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കൺട്രി ഡയറക്ടർ ജോൺ ഐലീഫ് വ്യക്തമാക്കി. 2021ൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറുകയും താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും കരകയറുന്നതേയുള്ളൂ. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി.
രാജ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം പ്രദേശങ്ങളിലും കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഈ വർഷം കൂടുതൽ വഷളായതായി പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി യുഎൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഓഫിസ് വക്താവ് ഓൾഗ ചെരെവ്കോ പറഞ്ഞു. പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉയരവും ഭാരവുമില്ലാതെ വളരെ മെലിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവർക്ക് അടിയന്തരമായി ചികിത്സയും ഭക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഗുരുതരമായ പോഷകാഹാരക്കുറവോടെയാണ് പല കുട്ടികളും ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നതെന്നും ചിലർക്ക് അവിടെയെത്താൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിച്ച ഓൾഗ ചെരെവ്കോ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വീഡിയോ വഴി വിശദീകരിച്ചു.
സഹായം വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2025ൽ 142 ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതായി ഡബ്ല്യുഎഫ്പി അറിയിച്ചു. ഇതോടെ 13,000ത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാര ചികിത്സ നഷ്ടമായി. വിദേശസഹായങ്ങളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം വലിയ വെട്ടിക്കുറവുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം 3.7 ദശലക്ഷം അഫ്ഗാൻ കുട്ടികളും 1.2 ദശലക്ഷം ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിടുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യുഎഫ്പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
റെക്കോഡ് സംഖ്യയായ 12 അഫ്ഗാൻ പ്രവിശ്യകളിൽ കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഗുരുതരമായ തലത്തിലെത്തിയതായി ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര സംഘർഷം, തൊഴിലില്ലായ്മ, കുതിച്ചുയരുന്ന ഭക്ഷ്യവില, രോഗവ്യാപനം, ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെയും ശുചിത്വത്തിൻ്റെയും അഭാവം, കുറഞ്ഞ മാനുഷിക ഫണ്ടിങ് എന്നിവയാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
യുദ്ധവും അതിർത്തി അടച്ചതും തിരിച്ചടിയായി
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണ തടസ്സങ്ങളും അയൽരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി ഒൻപത് മാസമായി അടച്ചിട്ടതും പോഷകാഹാര ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ അഞ്ച് മാസമായി ഒരു ദശലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അവശ്യ പോഷകാഹാര സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല.
പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള സമയത്ത് പോലും ഫണ്ടിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്ഷാമം തടയുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷ്യവിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഡബ്ല്യുഎഫ്പി അറിയിച്ചു. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 540 ദശലക്ഷം ഡോളർ അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചത് ദുരന്തമായി
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചത് വലിയ ദുരന്തമാണെന്നും പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള നാലിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും മടക്കി അയക്കാൻ ഏജൻസി നിർബന്ധിതരാകുകയാണെന്നും ഫെബ്രുവരിയിൽ ജോൺ ഐലീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടും 2022 മുതൽ ഭക്ഷ്യസഹായത്തിനുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിൽ 59 ശതമാനത്തോളം ഇടിവുണ്ടായതായി ഡബ്ല്യുഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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കുറഞ്ഞത് 37 രാജ്യങ്ങളിലായി 38 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ജൂണിൽ അമേരിക്ക 800 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഡബ്ല്യുഎഫ്പിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുവേണ്ടിയുള്ള 1.71 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ മാനുഷിക സഹായ അഭ്യർഥനയുടെ 26 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചതെന്നും പോഷകാഹാരക്കുറവും മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളും രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും യുഎൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഓഫിസ് വക്താവ് ഓൾഗ ചെരെവ്കോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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