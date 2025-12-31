അഭയാര്ഥികളെ നാടുകടത്തി ഇറാനും പാകിസ്ഥാനും; അഫ്ഗാനിലേക്ക് മടങ്ങിയത് 2254 പേര്
450 കുടുംബങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയതായി താലിബാൻ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ്.
Published : December 31, 2025 at 7:34 PM IST
കാബൂൾ: ഇറാനിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും 2,000ത്തിലധികം അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികളെ നാടുകടത്തിയതായി താലിബാൻ. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അഭയാർഥികളെ നാടുകടത്തിയത്. 2,254 പേർ അടങ്ങുന്ന 450 കുടുംബങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയതായി താലിബാൻ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് മുല്ല ഹംദുള്ള ഫിത്രത്ത് പറഞ്ഞതായി പജ്വോക്ക് അഫ്ഗാൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഹൈക്കമ്മിഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് താലിബാൻ വക്താവ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കാണ്ഡഹാറിലെ സ്പിൻ ബോൾഡാക്ക് ക്രോസിങ്, ഹെൽമണ്ടിലെ ബഹ്റാംച ക്രോസിങ്, നംഗർഹാറിലെ ടോർഖാം ക്രോസിങ്, ഹെറാത്തിലെ ഇസ്ലാം ക്വാല ക്രോസിങ്, നിമ്രോസിലെ പുൾ-ഇ-അബ്രേഷാം എന്നീ വഴികളിലൂടെയാണ് അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾ മടങ്ങിയത്. 1,018 പേർ ഉൾപ്പെടെ 199 കുടുംബങ്ങളെ അവരുടെ ജന്മനാട്ടിലേയ്ക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അതേസമയം 417 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ചെത്തിയ അഭയാർഥികൾക്ക് സിം കാർഡ് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങള് നൽകിയതായി മുല്ല ഹംദുള്ള ഫിത്രത്ത് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 390 സിം കാർഡുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. നവംബർ ആദ്യം പാകിസ്ഥാനിലെ നിരവധി അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾ പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമർദനത്തിനും നിരന്തര ചൂഷണത്തിനും ഇരയാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
താലിബാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ, പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. വിസയില്ലാത്ത അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക നടപടികൾക്ക് പുറമെ, ഇസ്ലാമാബാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റക്കാരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. പല ആളുകളും ഇവരിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കാനും ശ്രമം നടത്തി.
"സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണ്. ഔദ്യോഗിക ഓപ്പറേഷൻസ് ടീം ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആരും തങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസിന് അറിയാം, അതിനാൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തെരച്ചിലിനായി വരുന്നത്.
പൊലീസ് വേഷം ധരിക്കാത്ത നിരവധി പുരുഷന്മാർ പതിയിരുന്ന് ആരോയൊക്കയോ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവർ പൊലീസാണോ, കള്ളന്മാരാണോ, അതോ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കുന്നുവരാണോ എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല" അഭയാർത്ഥികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു. ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും അഭയാർഥി അവകാശങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പൊലീസെന്ന വ്യാജേന മോഷണമോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലോ നടത്തിയാലും അയാൾ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണെന്നേ ആളുകൾ കരുതൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുടിയേറ്റക്കാരെ അവരുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ പോലും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു. ചിലർക്ക് പണം നൽകി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിട്ടയക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
അവർ പൊലീസുകാരോ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കാം. മോഷണത്തിൻ്റേയും കവർച്ചയുടേയും തോത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ആരും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. വളരെ ദയനീയമാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത ഒരു രാജ്യം" അഭയാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
'8 എഎം മീഡിയ' എന്ന അഫ്ഗാൻ പത്രത്തിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പോലും അഭയാർഥികൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരന്തരമായ ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠയിലുമാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അഭയാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും അഭയാർഥി പിന്തുണ സംഘടനകളും പരാജയപ്പെട്ടെന്നും സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
