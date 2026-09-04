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അമേരിക്കൻ സൈനിക തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി; ആദം ടെല്ലെ പുതിയ ആക്ടിങ് ആർമി സെക്രട്ടറി

നിലവിൽ ആർമി സിവിൽ വർക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായ ടെല്ലെ, യു.എസ് സേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇനി വഹിക്കുക.

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സിവിൽ വർക്ക്‌സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആദം ടെല്ലെ (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 10:43 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഡാൻ ഡ്രിസ്കോൾ രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ ആദം ടെല്ലെയെ ആക്ടിങ് ആർമി സെക്രട്ടറിയായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിയമിച്ചു. യു.എസ് ആർമി കോർപ്സ് ഓഫ് എൻജിനിയേഴ്സിലെ സിവിലിയൻ നേതാവാണ് ആദം ടെല്ലെ.

നിലവിൽ ആർമിയുടെ സിവിൽ വർക്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാർക്കൊപ്പവും 20 വർഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയം ടെല്ലെയ്ക്കുണ്ട്.

സെനറ്റിലേക്കുള്ള പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രതിനിധിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന മികച്ച രാജ്യസ്നേഹിയാണ് ടെല്ലെ എന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. ടെല്ലെയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത്, അദ്ദേഹം മികച്ച രാജ്യസ്നേഹിയാണെന്നും യു.എസ് ആർമിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും എക്സിൽ കുറിച്ചു.

ആർമിയുടെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡാൻ ഡ്രിസ്കോൾ തൻ്റെ രാജിക്കുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തയായിരുന്നു. ഡ്രിസ്കോളിൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഈ വർഷം ഹെഗ്‌സെത്ത് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

ആർമിയുടെ ഉന്നത യൂണിഫോംഡ് ലീഡറായ ജനറൽ റാൻഡി ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ആക്ടിങ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി ചുമതലയേറ്റ ജനറൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാനെവ്, ഡ്രിസ്കോൾ മുൻകൈയെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഡ്രോൺ നവീകരണ പദ്ധതി അടുത്തിടെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. രാജി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡ്രിസ്കോൾ ആർമിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ട്രംപിൻ്റെയും ഹെഗ്‌സെത്തിൻ്റെയും കീഴിൽ ആർമി സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ് ഡ്രിസ്കോൾ തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്.

ഇറാഖിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആർമി വെറ്ററനായ ഡ്രിസ്കോൾ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസിൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ, ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഡ്രിസ്കോളിൻ്റെ രാജിയിൽ ഇരുപാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കൾ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഹെഗ്‌സെത്ത് സൈനിക തലപ്പത്ത് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് നോർത്ത് കരോലിനയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ തോം ടില്ലിസ് വിമർശിച്ചു.

പുതിയ ആർമി സെക്രട്ടറിയുടെ പശ്ചാത്തലം
2025 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ആർമി ഓഫിസ് ഓഫ് സിവിൽ വർക്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ് ആദം ടെല്ലെ. ഇതിനുമുൻപ് 2021 മുതൽ 2025 വരെ ടെന്നസിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ബിൽ ഹാഗെർട്ടിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.

ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് 18 മാസം വൈറ്റ് ഹൗസിലും, മിസിസിപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള അന്തരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ താഡ് കോക്രാനൊപ്പം 10 വർഷവും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെനറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സബ്കമ്മിറ്റിയിലെ ചീഫ് സ്റ്റാഫ് അംഗമായും ടെല്ലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. വാണിജ്യ ഗതാഗതം, വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം, ക്ലീൻ വാട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അനുമതികൾ എന്നിവയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.

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വിസ്കോൺസിൻ ട്രൈബൽ റിസർവേഷന് ചുറ്റുമുള്ള പഴയ എണ്ണ പൈപ്പ്‌ലൈൻ വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള കമ്പനിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ടെല്ലെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന 3.2 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നോർത്ത് ഡക്കോട്ടയിലെ ഫാർഗോയിലുള്ള ദി ഫോറം പത്രത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു.

വെല്ലുവിളികൾ
അമേരിക്ക ഇറാനുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ട സേനയുടെ മേൽനോട്ടം ടെല്ലെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം യു.എസ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം കാരണം ആർമി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പേട്രിയറ്റ്, താഡ് പ്രതിരോധ മിസൈൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിസ്റ്റങ്ങൾ പോലുള്ള നിർണായക ആയുധങ്ങളുടെ കുറവ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ ആർമി സെക്രട്ടറിയുടെ നിയമനം.

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