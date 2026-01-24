'ബംഗ്ലാദേശിൻ്റേത് വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം'; ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എതിർപ്പ്
ഇന്ത്യയിലെ ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് പ്രമുഖർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മുഹമ്മദ് യൂനുസ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും 1971 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നും പ്രതികരണം.
By ANI
Published : January 24, 2026 at 7:15 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇടക്കാല സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാപക എതിർപ്പ്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ആയുധവൽക്കരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് നടിയും സംവിധായകയുമായ റോക്കേയ പ്രാച്ചി വിമർശിച്ചു. വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്ന് അവാമി ലീഗിൻ്റെയും വിമർശനം.
ഇന്ത്യയിലെ ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് പ്രമുഖർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ ഭരണകൂടം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും 1971 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നും പ്രാച്ചി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇത് അവരുടെ പൊതു രീതിയാണ്, ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരം. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധമാണിത്. ഇത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടല്ല. പൊതുജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മത-രാഷ്ട്രീയ ടീമിൻ്റെയും നിലപാടാണ്. ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ നിലപാടല്ല. ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, 1971 മുതൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്," - റോക്കേയ പ്രാച്ചി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ അവാമി ലീഗ് നേതാവ് മൊഹിബുൾ ഹസൻ ചൗധരി നൗഫലും വിമർശിച്ചു. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്നാണ് അവാമി ലീഗ് പ്രതികരിച്ചത്.
"രാജ്യത്തെ യഥാർഥ സർക്കാരായ ബിഎൻപിയുടെ ചില നേതാക്കൾ പോലും ഈ യുക്തിരഹിതവും വിചിത്രവുമായ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സർക്കാർ എല്ലാത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, പൊതുജനാഭിപ്രായവും പൊതുജനശ്രദ്ധയും വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനായി അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ കാർഡ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മാത്രമാണ്," - ഹസൻ ചൗധരി നൗഫൽ പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷയും സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ബിസിബി) നേരത്തെ ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസിസി ഇക്കാര്യം നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഐസിസി പുരുഷ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ബിസിബി തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം 2026 ലെ പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡ ഗാർഡൻസിൽ വച്ചാണ് രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരിക്കേണ്ടത്. ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് അതേ വേദിയിൽ ഇറ്റലിയെ നേരിടണം. ശേഷം നേപ്പാളുമായുള്ള മത്സരം മുംബൈയിൽ വച്ചും നടക്കും. ഈ മത്സരങ്ങളാണ് നിലവിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത്.
Also Read: ഭരണം പിടിക്കാന് 'യുവ-വനിത' കാർഡുമായി യുഡിഎഫ്; കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്കൊപ്പം തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് രാഹുലും ഖാർഗെയും