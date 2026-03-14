സംഘർഷ പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി; തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രവാസികള് പിടിയിൽ
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 45 പേരെയാണ് അബുദാബി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്...
Published : March 14, 2026 at 12:34 PM IST
അബുദാബി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നങ്കുരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ പടക്കപ്പൽ ഐആർഐഎസ് ലവാൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റിലായ വാർത്ത വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷയെ വരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. സംഘർഷമോ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ നടക്കുമ്പോൾ അത് വീഡിയോ എടുക്കാനും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും.
ഇറാൻ – ഇസ്രയേൽ, യുഎസ് സംഘർഷത്തിനിടയിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വിരുധന്മാരുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. അതേസമയം ഇത്തരം വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരെ ഏത് തരത്തിലാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന പലരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തയായും സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രവാസികളായി കഴിയുന്നവരെയും അവരുടെ കുടംബങ്ങളെയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നത്.
ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ മതി പല കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത തകർക്കാൻ. സംഘർഷമോ മറ്റോ നടക്കുമ്പോൾ അനുവാദമില്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. തെറ്റായ വാർത്തകൾ പങ്കവയ്ക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, സുരക്ഷ എന്നിവയെ ബാധിക്കുകയും പ്രവാസികൾ അടക്കമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്യും.
അബുദാബിയിൽ 45 പേർ അറസ്റ്റിൽ
ഇപ്പോഴിതാ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് 45 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അബുദാബി പൊലീസ്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പങ്കുവച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നടപടി. അബുദാബി പൊലീസിലെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 45 പേരെ സംഭവങ്ങൾ പകർത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വാർത്തയോ വീഡിയോയോ എന്തുമാകട്ടെ, അവ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറവിടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹ സുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അംഗീകൃത സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൊലീസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
