യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം; 11 മരണം, പൈതൃക കേന്ദ്രത്തിന് തീപിടിച്ചു
യുദ്ധം തുടരാനുള്ള റഷ്യയുടെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് സെലൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു
Published : June 16, 2026 at 11:31 AM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 53 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും പവിത്രവുമായ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊന്നായ കീവ്-പെചെർസ്ക് ലാവ്റയിലെ ഡോർമിഷ്യൻ കത്തീഡ്രലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും ഞായറാഴ്ച വെവ്വേറെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം. ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ട്രംപ് ഇരു നേതാക്കളുമായും സംസാരിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പ്രധാന ചർച്ചയാകും. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ സെലൻസ്കിയും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ജി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ തേടി യുക്രെയ്ൻ
യുദ്ധം തുടരാനുള്ള റഷ്യയുടെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് സെലൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ജി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിർണായകമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും യുക്രെയ്ൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി ഏഴ് ഉച്ചകോടിയിൽ ട്രംപിനും യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സെലൻസ്കി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോട് ക്രെംലിൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പുടിനെ കാണണമെങ്കിൽ സെലൻസ്കിക്ക് മോസ്കോയിലേക്ക് വരാമെന്നാണ് ക്രെംലിൻ്റെ നിലപാട്.
യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023 മാർച്ചിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി പുടിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഫ്രാൻസിൽ എത്തിയാൽ പുടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകും. എന്നാൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഈ കോടതിയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
കീവിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം
റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 53 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സെലൻസ്കി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കീവിൽ മാത്രം അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മേയർ വിറ്റാലി ക്ലിറ്റ്ഷ്കോ അറിയിച്ചു. അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 30 പേർക്ക് ഇവിടെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കീവിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടന പരമ്പരകളാണ് ഉണ്ടായത്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്കും ഷാഹെദ് ഡ്രോണുകൾക്കും പിന്നാലെ നഗരത്തിൽ കറുത്ത പുക പടർന്നു. ഷെവ്ചെങ്കിവ്സ്കി ജില്ലയിൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് തവണയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. 25 നിലകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്, മാർക്കറ്റ്, പലചരക്ക് കട എന്നിവയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. ഒബൊലോൺസ്കി ജില്ലയിൽ ഒൻപത് നിലകളുള്ള പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിനും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.
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കീവ്, ഖാർകീവ്, ഡിനിപ്രോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ, വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചതെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു. ദീർഘദൂര ഡ്രോണുകളും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും നിർമിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കീവിലെ ഡോവ്ഷെങ്കോ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ, റഡാർ പ്ലാൻ്റ്, മായക് പ്ലാൻ്റ്, സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഓഫിസുകൾ എന്നിവയും ആക്രമിച്ചതായി റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി.
പൈതൃക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം
കീവ്-പെചെർസ്ക് ലാവ്റയിലെ ഡോർമിഷ്യൻ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ആക്രമണത്തിൽ തീപിടിച്ചു. മനുഷ്യത്വത്തിനും ചരിത്രത്തിനും ക്രിസ്തുമതത്തിനും എതിരായ റഷ്യൻ കുറ്റകൃത്യമാണിതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തലവൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ എപ്പിഫാനിയസ് അപലപിച്ചു. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ നിർമിച്ച ഈ ആശ്രമ സമുച്ചയം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ആക്രമണത്തെ യുനെസ്കോയും അപലപിച്ചു.
രണ്ട് റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സെലൻസ്കി, പ്രധാനമന്ത്രി യൂലിയ സ്വിറിഡെങ്കോയ്ക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊപ്പം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. പാരീസിലെ നോത്രദാം കത്തീഡ്രൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണിതെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ നോയൽ ബാരോട്ട് പ്രതികരിച്ചു. റഷ്യയെ യുനെസ്കോയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ദേശീയ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ അമേരിക്കൻ നിർമിത പാട്രിയറ്റ് മിസൈൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റി വീണാണ് കത്തീഡ്രലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് റഷ്യയുടെ വാദം.
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രാത്രിയിൽ റഷ്യ 70 മിസൈലുകളും 611 ഡ്രോണുകളും പ്രയോഗിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 50 മിസൈലുകളും 582 ഡ്രോണുകളും ഉൾപ്പെടെ 632 ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർത്തതായി സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. 20 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 27 ഡ്രോണുകളും രാജ്യത്തെ 42 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പതിച്ചു. അതേസമയം 123 യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അവകാശപ്പെട്ടു.
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