യുക്രെയിനിലെ കീവില് റഷ്യ ഡ്രോണ് ആക്രമണം ; 27 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇരുന്നൂറിലധകം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു
റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് 27 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആറ് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു, വെയര് ഹൈസിന് നേരെ നിയനടപടിക്കൊരുങ്ങി പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫിസ്
Published : August 29, 2026 at 3:36 PM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവ് നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള വെയർഹൗസിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് 27 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറ് പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. വൻ തീപിടുത്തത്തിലും സ്ഫോടനത്തിലും വെയര് ഹൗസിൻ്റെ സമീപമുള്ള അമ്പതോളം കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതായി പ്രാദേശിക സൈനിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തലവൻ ടൈമൂർ ടകാചെങ്കോ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തെതുടര്ന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 200 ലധികം പേരെ പ്രദേശം വിട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ബുച്ച ജില്ലയിലെ മൈല ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിയോടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. മേഖലില് വന് തീപിടത്തവും സ്ഫോടനവും ഉണ്ടായതായി തൈമൂർ ടകാചെങ്കോ ടെലിഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു. "കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 200 ലധികം പേരെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതിനകം ഒഴിപ്പിച്ചു. കുറഞ്ഞത് ആറ് പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റതായും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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വെയര് ഹൗസിലെ സംഭരണ സാഹചര്യങ്ങളില് അശ്രദ്ധ കാണിച്ചതിന് വെയര്ഹൗസിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫിസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആക്രമണം ഉണ്ടായ വെയര് ഹൗസില് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ നിയമസാധുതയും, പേരുവെളിപ്പെടുത്താത്ത കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ അനുമതികളും അംഗീകാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിലും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
A Russian drone strike killed at least 27 people in Myla, Kyiv region, among them Dmytrivka community head Taras Didych, who died while rescuing others.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 29, 2026
Over 370 residents have been evacuated and the response continues. https://t.co/EleIpfZk3e
ആക്രണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി സെർജി കൊറെറ്റ്സ്കി പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ജൂലൈയിൽ കൈവിനടുത്തുള്ള വൈഷ്നെവിൽ ഒരു ആയുധ ഡിപ്പോയിൽ നടന്ന ആക്രമണം വെയര് ഹൗസ് പാഠമാക്കി ഓര്മ്മിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സെർജി കൊറെറ്റ്സ്കി പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവരും കഠിനമായ ശിക്ഷ നേരിടണം, അങ്ങനെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ വെളിപ്പെട്ടു, റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല. പൂർണ്ണമായ അധിനിവേശത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ, ഒരേ തെറ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമായ അശ്രദ്ധയാണെന്നും" അദ്ദേഹം ടെലിഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു.
കീവില് റഷ്യ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസത്തിലെത്തി. 4½ വർഷത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന ഈ ആക്രമണങ്ങള് ലോജിസ്റ്റിക് വെയർഹൗസുകൾ, എണ്ണ, തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സിവിലിയൻ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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