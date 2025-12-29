മെക്സിക്കോയിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; 13 മരണം, 98 പേർക്ക് പരിക്ക്
ഏകദേശം 250 പേർ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. സലിന ക്രൂസ്-കോട്സാക്കോൾക്കോസ് റൂട്ടിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു സംഭവം.
December 29, 2025
മെക്സിക്കോ: യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഇൻ്റർഓഷ്യാനിക് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 98 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് മെക്സിക്കൻ നേവി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു. സലിന ക്രൂസ്-കോട്സാക്കോൾക്കോസ് റൂട്ടിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു (ഡിസംബർ 28) സംഭവം.
അപകടസമയത്ത് ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 250 പേർ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് മെക്സിക്കൻ നാവികസേന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത്. പരിക്കേറ്റ 98 പേരിൽ 36 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
"അപകടത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ 13 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. 139 പേർ അപകടനില തരണം ചെയ്തു. 98 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അവരിൽ 36 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളല്ല", എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാവികസേന അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ദുരിന്തബാധിതർക്ക് ഉടനടി സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെട്ടന്ന് നടപ്പാക്കുമെന്നും നാവികസേന അറിയിച്ചു.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിപുലമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി നാവികസേന അറിയിച്ചു. 360 നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 20 വാഹനങ്ങൾ, നാല് ഗ്രൗണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ, മൂന്ന് എയർ ആംബുലൻസുകൾ, ഡ്രൗൺ എന്നിവ അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിന്യസിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ദുരന്തബാധിതർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ക്ലോഡിയ ഷെയിൻബോം പാർഡോ നാവികാസേന സെക്രട്ടറിയോടും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മനുഷ്യാവകാശ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയോടും അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ദുരിന്തബാധിതരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാർ മാറ്റിയാസ് റൊമേറോയിലെയും സലീന ക്രൂസിലെയും ഐഎംഎസ്എസ് ആശുപത്രികളിലും ജൂചിതാനിലെയും ഇക്സ്റ്റെപെക്കിലെയും ഐഎംഎസ്എസ് വെൽബീയിങ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ദുരിതാശ്വാസ മെഡിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"ഇൻ്റർഓഷ്യാനിക് ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചതായി നാവിക സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നെ അറിയിച്ചു. 98 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിറ്റുട്ടുണ്ട്. അതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. അവർ മാറ്റിയാസ് റൊമേറോയിലെയും സലീന ക്രൂസിലെയും ഐഎംഎസ്എസ് ആശുപത്രികളിലും ജൂചിതാനിലെയും ഇക്സ്റ്റെപെക്കിലെയും ഐഎംഎസ്എസ് വെൽബീയിങ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
നാവികാസേന സെക്രട്ടറിയോടും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മനുഷ്യാവകാശ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയോടും അപകടസ്ഥലത്തെത്തി കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ഞാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും", പ്രസിഡൻ്റ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
