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ലോകത്തെ നടുക്കിയ 9/11 ഭീകരാക്രമണം; അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ഓർമകൾക്ക് 25 വയസ്

ഇതിന് മുൻപ് 1993ൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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The second tower of the World Trade Center bursts into flames after being hit by a hijacked airplane, September 11, 2001 (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 10:32 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രത്തിന് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ന് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് തികയുന്നു. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിലേക്ക് ഭീകരർ വിമാനങ്ങൾ ഇടിച്ചുകയറ്റിയത്. 110 നിലകളുള്ള ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങൾ തകർന്നു വീണ ആ മാരകമായ ആക്രമണ പരമ്പര ലോകത്തെയാകെ നടുക്കി.

അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഏകോപനവും കൃത്യതയും കണ്ട് ജനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഒരുപോലെ സ്‌തംഭിച്ചുപോയ ദിനമായിരുന്നു അത്. ഇതിന് മുൻപ് 1993ൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബറിലെ ആക്രമണം നടന്നതോടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലുമാകാതെ ആളുകള്‍ നിലവിളിച്ചോടുകയായിരുന്നു.

അമേരിക്കയുടെ അഭിമാനമായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന ലോക വ്യാപാര സമുച്ചയം നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. മൈലുകൾ അകലെനിന്നുപോലും കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷം പുകപടലങ്ങളാല്‍ നിറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തകൃതിയില്‍ നടക്കവെ പരിക്കുകളോടെ ആളുകള്‍ ഓടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലോക രാഷ്‌ട്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു.

അടിയന്തരാവസ്ഥയും സൈനിക വിന്യാസവും

അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടന്നതോടെ വിമാനത്താവളങ്ങളും രാജ്യവും അടച്ചു. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പല ഇടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങി. ഗുരുതര ആക്രമണം ഉണ്ടായ ലോവർ മാൻഹട്ടനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചു. ആളുകള്‍ ഹോട്ടൽ ലോബികളിലെ ടെലിവിഷനുകൾക്ക് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി വാര്‍ത്തകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് റേഡിയോയുടെ ശബ്‌ദം ഉയര്‍ന്നു.

ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത ഈ തിരക്കേറിയ നഗരഭാഗത്തെ കടകളിലെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തി. ടെലിഫോണുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കാതായതോടെ നിസഹായരായ ആളുകള്‍ ഒന്നുമറിയാതെ തെരുവോരങ്ങളില്‍ തടിച്ചുകൂടി. റോഡരികിലെ ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകൾ പഴങ്കഥയായി മാറിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, കണക്ഷൻ ലഭിച്ചാല്‍ സഹായത്തിനായി ആളുകള്‍ പാഞ്ഞെത്തി. ഹോട്ടലുകളിലെ ഫോൺ ലൈനുകളുടെ അവസ്ഥയും സമാനമായിരുന്നു. വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ അധികൃതർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകളിൽ പട്രോളിങ്ങിനായി സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു.

രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വീഴ്ച

ന്യൂയോർക്കിൽ നിലവിലുള്ള 40,000 പൊലീസുകാർക്കും 15,000 അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്കും സഹായമായി നാഷണൽ ഗാർഡിനെ നിയോഗിച്ചു. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ രീതിയിലെ ഏകോപനവും കൃത്യതയുമാണ് സാധാരണക്കാരെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചത്. വെറും 18 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്.

തൊട്ടുപിന്നാലെ പെൻ്റഗണിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. കൂടാതെ, മറ്റ് രണ്ട് സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങൾ കൂടി തകർന്നു വീണു. ഈ രണ്ട് അപകടങ്ങളിലുമായി കുറഞ്ഞത് 110 പേരെങ്കിലും മരിച്ചതായാണ് അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. അൽ ഖ്വയ്ദ ഭീകരർ റാഞ്ചിയ നാല് യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ആകെ 2996 പേർക്കാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണ പരമ്പരയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.

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രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് എവിടെയാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്ന ചോദ്യം അമേരിക്ക ഒന്നാകെ ഉയർത്തി. വലിയൊരു രഹസ്യാന്വേഷണ പരാജയത്തിലേക്കാണ് അന്ന് ലോകം വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് ഗൗരവമായ പരിശോധനകള്‍ നടന്നിരുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൻ്റഗണിനെ ലക്ഷ്യമിടാൻ ഭീകരർക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം. കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും ആ നടുക്കുന്ന ഓർമകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ ജനത പൂർണമായും മുക്തരായിട്ടില്ല.

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TAGGED:

WORLD TRADE CENTER ATTACK
2026 WORLD TRADE CENTER REMEMBRANCE
WORLD TRADE CENTER TWIN TOWERS
AL QAEDA TERRORISM
9 11 TERROR ATTACK

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